虎航岡山航線10周年北高每周12班 桃太郎×虎將彩繪機正式執飛

台灣虎航為慶祝日本岡山航線開航10周年，與日方合作推出「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」，並於今天正式執飛岡山航線。虎航董事長黃世惠表示，岡山為虎航指標性獨飛航點，從每周3班擴展到目前台北、高雄雙點齊飛，每周往返高達12班，盼這架彩繪機能更成為緊密串連岡山與台灣的橋樑。

為慶祝「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」首航，今日在岡山桃太郎機場國際線出境與入境大廳，將為搭機、抵達的旅客發放限定紀念品，共同分享開航10周年的喜悅。

「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」抵達岡山桃太郎機場時，岡山桃太郎機場安排灑水儀式，為「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」送上滿載祝福，隨後在停機坪上，由吉祥物「桃太郎」與台虎網紅「虎將」一同手持歡迎橫幅熱情迎機，與台灣虎航董事長黃世惠、日本岡山縣知事伊原木隆太共同合影。

黃世惠致詞時表示，2016年開航初期，虎航每周往返岡山僅3個班次，當時許多人將岡山定義為傳統的二線城市，但在雙方這10年的深耕，創造北高雙點齊飛，每周往返高達12班，成功將岡山打造成台灣自由行旅客赴日的熱門門戶。

伊原木隆太說，岡山航線於2016年7月開航，當時為日本中國、四國地區首條由虎航營運的航線，盡管初期每周僅3個往返班次，但不到2年就達成天天飛定期班次的驚人紀錄，迅速成長為引領本縣國際航空網絡的核心航線。

伊原木隆太說，盡管先前因疫情暫時停飛，但疫後復航後，目前每周增至9班，搭乘人數突破72萬人，平均載客率維持9成超高水準，今天正式亮相的彩繪機則代表兩地深厚情誼的成果。

岡山縣縣民生活部航空企劃推進課總括副參事藤原孝博補充說，據統計，去年台灣旅客到岡山的住宿天數為28萬2760晚，相較2024年17萬3060晚，成長63.4％，但不管是2024年或2025年，來訪岡山的國外旅客台灣壓倒性最多，占總數45.2％，其次為中國人19.8％。

而台北至岡山航線以30至40歲旅客最多，其中男女比為6比4，同行者則是以家人親戚占47.3％最多，其次為朋友19.2％、夫妻情侶16.3％。

藤原孝博指出，到訪岡山旅客多以觀光為目的。岡山吸引旅客最大魅力在於「什麼都有」，有山有海、有傳統街道、有美食，其中又以桃子、葡萄聞名，因此桃子相關產品及聖誕非常受歡迎，而虎航2016年開航岡山的這10年，成功將岡山打造成二線城市很好的示範地。由於岡山交通方便，吸引很多自由行旅客，岡山航線載客率上看8成。

今天搭乘「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」首航的楊小姐表示，過去都是與先生一起旅遊，這次除了先生，還有2個親姊妹首次來岡山旅遊，行程很早就排定，沒有想到竟然會搭乘到彩繪機，感覺非常驚喜。

「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」今天正式執飛岡山航線。記者胡瑞玲／攝影

虎航董事長黃世惠表示，雙方這10年的深耕，創造北高雙點齊飛，每周往返高達12班，成功將岡山打造成台灣自由行旅客赴日的熱門門戶。記者胡瑞玲／攝影

岡山著名水果為桃子，採桃成為熱門體驗活動。圖為虎航董事長黃世惠採桃情況。記者胡瑞玲／攝影

岡山著名水果為桃子，採桃成為熱門體驗活動。記者胡瑞玲／攝影

虎航日本桃太郎×虎將紀念彩繪機今天正式執飛岡山航線。圖／虎航提供

台灣虎航為慶祝日本岡山航線開航10周年，與日方合作推出「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」，並於今天正式執飛岡山航線。記者胡瑞玲／攝影

「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」今天正式執飛岡山航線，岡山桃太郎機場安排灑水儀式。記者胡瑞玲／攝影

岡山成為台灣人旅遊的熱門門戶之一。記者胡瑞玲／攝影

虎航日本桃太郎×虎將紀念彩繪機今天正式執飛岡山航線。圖／虎航提供

虎航日本桃太郎×虎將紀念彩繪機今天正式執飛岡山航線。圖／虎航提供

台灣虎航為慶祝日本岡山航線開航10周年，與日方合作推出「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」，並於今天正式執飛岡山航線。記者胡瑞玲／攝影