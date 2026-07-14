名字有「味全龍」看過來！Chili's限定漢堡第2件半價、集字直接免費

美式餐飲品牌Chili's再度攜手中華職棒味全龍推出年度聯名企劃，並自即日起至9月30日推出「尋找龍的傳人」限定優惠，邀請球迷揪團用餐。活動期間，姓名中含有「味」、「全」、「龍」任一字或同音字的消費者，於店內消費並出示證明文件，即可享聯名漢堡「胃全龍ㄟ堡」第二件半價；若同桌親友集滿「味、全、龍」三字，更可免費獲得一份「胃全龍ㄟ堡」。

此次年度聯名企劃以「擊掌主場，強棒出Chill（Big Hits, Big Chills.）」為主題，將棒球場上的熱血應援延伸至餐桌，打造結合美式料理、球迷互動與職棒文化的夏日盛典。

延續去年聯名活動熱度，Chili's今年推出兩款限定餐點，其中人氣回歸的「胃全龍ㄟ堡（THE BIG SMASHER®）」以美式 smash 漢堡工藝打造，雙層焦脆牛肉餅搭配濃郁起司、生菜、番茄、洋蔥與酸黃瓜，夾入柔軟布里歐麵包並搭配特製醬汁，層層堆疊出厚實飽滿的風味。

首次亮相的「黑火山龍焰酷奇島（MOLTEN COOKIE SKILLET）」則瞄準甜點愛好者，以熱騰騰巧克力軟餅乾結合流心熔岩巧克力蛋糕與香草冰淇淋，透過酥脆、綿密與冰涼交織的口感，帶來充滿驚喜的美式甜點體驗。

除了限定餐點與優惠活動，Chili's也推出升級版互動遊戲「球員對對碰2.0」，加入20秒極速挑戰，讓消費者在用餐過程中感受如同球場競賽般的刺激感。完成指定挑戰並答對3題，即可獲得無限續杯飲料；成功9題全對，則可帶走人氣「特製雙醬無骨雞翅」。

此次聯名企劃也同步延伸線上與線下體驗，邀請味全龍小龍女與龍將參與直播互動，並於店內打造主題陳列，設置啦啦隊成員與球員人形立牌、簽名展示等應援場景，讓球迷從餐桌一路感受球場氛圍。

Chili's表示，希望透過美式餐飲與職棒文化跨界結合，讓球迷不只在球場為味全龍加油，也能在日常聚餐中延續應援熱情，從限定美食、趣味挑戰到聯名體驗，共同打造今夏最具話題的棒球美食盛宴。

Chili's x 味全龍 限時聯名餐點

．販售日期：即日起至 2026年9月30日（三）

．餐點品項：胃全龍ㄟ堡 (THE BIG SMASHER®)、黑火山龍焰酷奇島（MOLTEN COOKIE SKILLET）

「胃全龍ㄟ堡」以雙層牛肉餅搭配起司與蔬菜，夾入布里歐麵包並淋上特製醬汁，口感厚實飽滿。圖／Chili's提供

「黑火山龍焰酷奇島」以冰火交織的溫度對比創造酥脆綿密的極致甜點體驗。圖／ Chili's提供

「球員對對碰2.0」以20秒極速挑戰搭配雙門檻獎勵與即時兌換，讓食客邊玩邊拿好康。圖／Chili's提供

人氣回歸的「胃全龍ㄟ堡」以經典smash漢堡工藝打造如全壘打般的飽足感。圖／ Chili's提供