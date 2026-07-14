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LV顛覆想像！Silk Tech超輕量高科技絲綢 經典包能承重50公斤！

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
首波Silk Tech系列視覺上還原品牌標誌塗層帆布風貌，同時大幅提升使用壽命。圖／路易威登提供
首波Silk Tech系列視覺上還原品牌標誌塗層帆布風貌，同時大幅提升使用壽命。圖／路易威登提供

奢華與科技的完美境界！路易威登（Louis Vuitton）於今年1月20日巴黎男裝周大秀亮相的路易威登全新Silk Tech材質系列，將自2026年7月9日起，於全球指定門店正式開賣，全系列囊括男裝成衣、包款、旅行箱、鞋履與多元配飾，以絲綢結合再生尼龍的革新織料，重新演繹品牌經典旅行美學。

由品牌創意總監Pharrell Williams操刀構思的這個系列中，Silk Tech面料一登場便備受關注。品牌研發團隊以20世紀初絲綢降落傘、熱氣球為靈感，取其高強度、輕重量的特性，將尖端工業紡織技術與百年傳承手工工藝融合，透過特殊編織結方式造斜紋混紡織料，讓脆弱絲綢擁有強韌耐用的結構。原料選用真絲搭配再生尼龍，兼顧永續屬性與實用機能。相較一般皮革與帆布，Silk Tech擁有防潑水、抗磨損、不易皺與超輕量化四大特色，表面帶絲綢獨特柔光澤，觸感細滑，遠觀極易誤植為柔軟植鞣皮革。

本次上市之作統一使用經典棕金Monogram紋樣，視覺上還原品牌標誌塗層帆布風貌，同時大幅提升使用壽命。面料承重力表現亮眼，品牌經典手袋可承受50公斤重物，且具高吸壓、易收納、貼合人體曲線彈性等優勢，適合日常與長途旅行使用。品項覆蓋完整男士穿搭與出行需求：服裝包含連帽風衣、羽絨外套、休閒運動單品；包款囊括Christopher、Speedy、Keepall、Jetlag等經典型號，另有腰包、托特、盥洗包；鞋款推出LV Drop 300、LV Trainer等運動鞋，搭配同系列帽款配件，一次滿足多元穿搭場景。

Silk Tech不只是一次面料革新，更是對環球旅行精神的現代詮釋，在輕便舒適與精品質感之間找到全新平衡，為愛旅行、講究細節的男性消費者帶來不同以往的精品體驗。

路易威登推出全新Silk Tech材質系列。圖／路易威登提供
路易威登推出全新Silk Tech材質系列。圖／路易威登提供

首波Silk Tech系列採用經典棕金Monogram紋樣。圖／路易威登提供
首波Silk Tech系列採用經典棕金Monogram紋樣。圖／路易威登提供

首波Silk Tech系列涵蓋男士穿搭與出行需求。圖／路易威登提供
首波Silk Tech系列涵蓋男士穿搭與出行需求。圖／路易威登提供

全新Silk Tech材質透過特殊編織讓脆弱絲綢擁有強韌耐用的結構。圖／路易威登提供
全新Silk Tech材質透過特殊編織讓脆弱絲綢擁有強韌耐用的結構。圖／路易威登提供

首波Silk Tech系列涵蓋男士穿搭與出行需求。圖／路易威登提供
首波Silk Tech系列涵蓋男士穿搭與出行需求。圖／路易威登提供

全新Silk Tech材質透過特殊編織讓脆弱絲綢擁有強韌耐用的結構。圖／路易威登提供
全新Silk Tech材質透過特殊編織讓脆弱絲綢擁有強韌耐用的結構。圖／路易威登提供

路易威登推出全新Silk Tech材質系列包款。圖／路易威登提供
路易威登推出全新Silk Tech材質系列包款。圖／路易威登提供

巴黎 LV

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