聽新聞
0:00 / 0:00
LV顛覆想像！Silk Tech超輕量高科技絲綢 經典包能承重50公斤！
奢華與科技的完美境界！路易威登（Louis Vuitton）於今年1月20日巴黎男裝周大秀亮相的路易威登全新Silk Tech材質系列，將自2026年7月9日起，於全球指定門店正式開賣，全系列囊括男裝成衣、包款、旅行箱、鞋履與多元配飾，以絲綢結合再生尼龍的革新織料，重新演繹品牌經典旅行美學。
由品牌創意總監Pharrell Williams操刀構思的這個系列中，Silk Tech面料一登場便備受關注。品牌研發團隊以20世紀初絲綢降落傘、熱氣球為靈感，取其高強度、輕重量的特性，將尖端工業紡織技術與百年傳承手工工藝融合，透過特殊編織結方式造斜紋混紡織料，讓脆弱絲綢擁有強韌耐用的結構。原料選用真絲搭配再生尼龍，兼顧永續屬性與實用機能。相較一般皮革與帆布，Silk Tech擁有防潑水、抗磨損、不易皺與超輕量化四大特色，表面帶絲綢獨特柔光澤，觸感細滑，遠觀極易誤植為柔軟植鞣皮革。
本次上市之作統一使用經典棕金Monogram紋樣，視覺上還原品牌標誌塗層帆布風貌，同時大幅提升使用壽命。面料承重力表現亮眼，品牌經典手袋可承受50公斤重物，且具高吸壓、易收納、貼合人體曲線彈性等優勢，適合日常與長途旅行使用。品項覆蓋完整男士穿搭與出行需求：服裝包含連帽風衣、羽絨外套、休閒運動單品；包款囊括Christopher、Speedy、Keepall、Jetlag等經典型號，另有腰包、托特、盥洗包；鞋款推出LV Drop 300、LV Trainer等運動鞋，搭配同系列帽款配件，一次滿足多元穿搭場景。
Silk Tech不只是一次面料革新，更是對環球旅行精神的現代詮釋，在輕便舒適與精品質感之間找到全新平衡，為愛旅行、講究細節的男性消費者帶來不同以往的精品體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。