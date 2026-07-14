AI改變旅遊規劃 91%亞太旅客用AI協助安排行程

AI時代也改變旅客探索、規劃與預訂旅程的方式，旅遊業者的數據發現，高達91%的亞太旅客會使用AI協助規劃旅程，其中36%更願意直接透過AI推薦完成預訂。

旅遊業者Klook日前舉辦「2026 Klook AI Konnect旅遊趨勢論壇暨優質夥伴頒獎典禮」，攜手交通部觀光署、中華文化總會、中華職業棒球大聯盟及產官學代表，集結超過百位來自體驗行程、交通、餐飲票券、旅宿等合作夥伴，共同探討AI時代下國際旅客的新趨勢，以及台灣旅遊產業如何透過數據、科技與內容創新，把更多在地體驗帶向全球旅客。

Klook發布新聞稿表示，從旅客如何發掘目的地，到旅遊商品如何被理解與推薦，AI將成為未來旅遊決策的重要關鍵。

Klook行銷科技及產品副總裁高揚表示，未來旅遊商品不只是被搜尋，更需要被AI理解、推薦與信任。

Klook說，根據數據顯示，隨著AI逐漸改變旅客搜尋、規劃及消費方式，高達91%的亞太旅客會使用AI協助規劃旅程，其中36%更願意直接透過AI推薦完成預訂，如何讓台灣旅遊商品被國際旅客看見、理解並完成預訂，已成為產業競爭關鍵。

國立高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨指出，AI時代下，旅遊內容是否能被AI理解，將影響國際旅客是否能發現目的地，讓台灣旅遊內容成為AI可讀、可推薦、可預訂的商品，將是下一階段觀光產業的重要課題。

另外，奧丁丁集團日前也鎖定AI浪潮，推出AI訂房系統，協助飯店、民宿（B&B）、線上旅遊平台（OTA）及旅宿業者，直接承接由AI代理人（AIAgent）發起的訂房與付款。

奧丁丁集團表示，舉例來說，旅客只需告訴AI代理人「幫我找普吉島下週末200美元以內的海景房，直接訂好」，AI便能代為完成從搜尋、比較、選房、付款到確認。