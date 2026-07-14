夏日珠寶吹起自然風 白翡映月、火焰流光點亮盛夏造型

盛夏穿搭以輕盈服裝迎接高溫，珠寶無疑成為提升造型層次的重要配件。今年夏季，品牌不約而同從大自然汲取靈感，玉世家（JADEGIA）以皎潔月光與白翡詮釋浪漫七夕，日本珠寶品牌AHKAH則將火焰流動姿態化為俐落線條，透過不同材質與設計語彙，展現夏日珠寶兼具清新、靈動與現代感的多元魅力。

迎接七夕情人節，玉世家以少見的白翡作為主角，搭配DEF等級鑽石與白K金，打造充滿月光意境的墜飾與戒指。不同於常見的綠翡或紅翡，白翡擁有細膩通透的質地與溫潤光澤，經由切割工藝讓光線穿透主石，在鑽石襯托下散發如月色般柔和純淨的光彩，呈現低調卻耐人尋味的高雅氣質。蛋面白翡墜飾以圓潤飽滿的造型象徵圓滿幸福，外圍鑽石猶如眾星拱月，呼應仲夏星空主題；男戒以簡潔線條展現沉穩風格，女戒則透過精緻鑲嵌凸顯優雅韻味，可作為情侶對戒或紀念日珠寶，傳遞白翡所象徵的純潔、美好與永恆情感。

AHKAH全新的IGNIS系列，由創意總監Katie Hillier操刀設計，以火焰躍動、舒展與流動姿態為靈感，透過有機曲線與雕塑感輪廓，展現充滿生命力的設計風格。系列大量運用18K黃金，結合圓形明亮式切割鑽石與梯形鑽石，利用不同切工創造層次豐富的光影效果。項鍊藉由流暢曲線串聯兩種鑽石切工，隨著光線折射猶如火焰閃爍；耳環採環繞耳際的立體結構，從正面延伸至耳後，展現雕塑般輪廓；戒指與耳骨夾則以蜿蜒曲線描繪火焰流動瞬間，鼓勵透過堆疊混搭展現個人風格。

AHKAH IGNIS 18K黃金項鍊，70,800元。圖／AHKAH提供

蛋面白翡鑲鑽戒指，56,000元。圖／玉世家提供

蛋面白翡鑲鑽寬版戒指，價格店洽。圖／玉世家提供

AHKAH IGNIS 18K黃金鑲鑽戒指，56,600元。圖／AHKAH提供

蛋面白翡鑲鑽戒指，88,000元。圖／玉世家提供

AHKAH IGNIS 18K黃金耳骨夾梯鑽款，42,500元。圖／AHKAH提供

翡翠珠寶品牌玉世家，推出一系列白翡為主石的珠寶迎接仲夏。圖／玉世家提供

AHKAH IGNIS 18K黃金耳骨夾，34,200元。圖／AHKAH提供

AHKAH創意總監Katie Hillier。圖／業者提供

翡翠珠寶品牌玉世家，推出一系列白翡為主石的珠寶迎接仲夏。圖／玉世家提供

AHKAH IGNIS 18K黃金戒指梯鑽款，59,000元。圖／AHKAH提供

蛋面白翡鑲鑽墜飾，價格店洽。圖／玉世家提供