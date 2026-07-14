快訊

圖多時事多！115分科地理答案揭曉 荷莫茲海峽、馬太鞍溪堰塞湖都入題

苗栗大湖驚人巨石崩坍 46歲司機死裡逃生還原生死一線場景

台股盤中挫低1,500點、多頭力抗收跌642點 台塑集團股價亮眼

聽新聞
0:00 / 0:00

夏日珠寶吹起自然風 白翡映月、火焰流光點亮盛夏造型

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
AHKAH推出以火焰為靈感的全新IGNIS系列。圖／AHKAH提供
AHKAH推出以火焰為靈感的全新IGNIS系列。圖／AHKAH提供

盛夏穿搭以輕盈服裝迎接高溫，珠寶無疑成為提升造型層次的重要配件。今年夏季，品牌不約而同從大自然汲取靈感，玉世家（JADEGIA）以皎潔月光與白翡詮釋浪漫七夕，日本珠寶品牌AHKAH則將火焰流動姿態化為俐落線條，透過不同材質與設計語彙，展現夏日珠寶兼具清新、靈動與現代感的多元魅力。

迎接七夕情人節，玉世家以少見的白翡作為主角，搭配DEF等級鑽石與白K金，打造充滿月光意境的墜飾與戒指。不同於常見的綠翡或紅翡，白翡擁有細膩通透的質地與溫潤光澤，經由切割工藝讓光線穿透主石，在鑽石襯托下散發如月色般柔和純淨的光彩，呈現低調卻耐人尋味的高雅氣質。蛋面白翡墜飾以圓潤飽滿的造型象徵圓滿幸福，外圍鑽石猶如眾星拱月，呼應仲夏星空主題；男戒以簡潔線條展現沉穩風格，女戒則透過精緻鑲嵌凸顯優雅韻味，可作為情侶對戒或紀念日珠寶，傳遞白翡所象徵的純潔、美好與永恆情感。

AHKAH全新的IGNIS系列，由創意總監Katie Hillier操刀設計，以火焰躍動、舒展與流動姿態為靈感，透過有機曲線與雕塑感輪廓，展現充滿生命力的設計風格。系列大量運用18K黃金，結合圓形明亮式切割鑽石與梯形鑽石，利用不同切工創造層次豐富的光影效果。項鍊藉由流暢曲線串聯兩種鑽石切工，隨著光線折射猶如火焰閃爍；耳環採環繞耳際的立體結構，從正面延伸至耳後，展現雕塑般輪廓；戒指與耳骨夾則以蜿蜒曲線描繪火焰流動瞬間，鼓勵透過堆疊混搭展現個人風格。

AHKAH IGNIS 18K黃金項鍊，70,800元。圖／AHKAH提供
AHKAH IGNIS 18K黃金項鍊，70,800元。圖／AHKAH提供

蛋面白翡鑲鑽戒指，56,000元。圖／玉世家提供
蛋面白翡鑲鑽戒指，56,000元。圖／玉世家提供

蛋面白翡鑲鑽寬版戒指，價格店洽。圖／玉世家提供
蛋面白翡鑲鑽寬版戒指，價格店洽。圖／玉世家提供

AHKAH IGNIS 18K黃金鑲鑽戒指，56,600元。圖／AHKAH提供
AHKAH IGNIS 18K黃金鑲鑽戒指，56,600元。圖／AHKAH提供

蛋面白翡鑲鑽戒指，88,000元。圖／玉世家提供
蛋面白翡鑲鑽戒指，88,000元。圖／玉世家提供

AHKAH IGNIS 18K黃金耳骨夾梯鑽款，42,500元。圖／AHKAH提供
AHKAH IGNIS 18K黃金耳骨夾梯鑽款，42,500元。圖／AHKAH提供

翡翠珠寶品牌玉世家，推出一系列白翡為主石的珠寶迎接仲夏。圖／玉世家提供
翡翠珠寶品牌玉世家，推出一系列白翡為主石的珠寶迎接仲夏。圖／玉世家提供

AHKAH IGNIS 18K黃金耳骨夾，34,200元。圖／AHKAH提供
AHKAH IGNIS 18K黃金耳骨夾，34,200元。圖／AHKAH提供

AHKAH創意總監Katie Hillier。圖／業者提供
AHKAH創意總監Katie Hillier。圖／業者提供

翡翠珠寶品牌玉世家，推出一系列白翡為主石的珠寶迎接仲夏。圖／玉世家提供
翡翠珠寶品牌玉世家，推出一系列白翡為主石的珠寶迎接仲夏。圖／玉世家提供

AHKAH IGNIS 18K黃金戒指梯鑽款，59,000元。圖／AHKAH提供
AHKAH IGNIS 18K黃金戒指梯鑽款，59,000元。圖／AHKAH提供

蛋面白翡鑲鑽墜飾，價格店洽。圖／玉世家提供
蛋面白翡鑲鑽墜飾，價格店洽。圖／玉世家提供

AHKAH推出以火焰為靈感的全新IGNIS系列。圖／AHKAH提供
AHKAH推出以火焰為靈感的全新IGNIS系列。圖／AHKAH提供

珠寶 鑽石 日本

延伸閱讀

一條項鍊三種戴法！寶格麗Divas' Dream玩轉優雅百搭

FRED90周年高珠最終章登場 傳奇百克拉黃鑽Soleil d'Or首度化身珠寶

用粉紅碧璽、祖母綠組成的蔚藍海畔植物園！ Anna Hu新作闡述東西美學

蕭邦Happy Sport新作化身湖海星光 滑動鑽石演繹自然詩意

相關新聞

快看「你家巷口」上榜沒！2026米其林必比登公布 全台13家店新進榜

《臺灣米其林指南2026》今天率先公布必比登推介（Bib Gourmand）名單，今年全臺共有146家餐廳入選，包括臺北37間、臺中23間、臺南30間、高雄21間、新北市18間、新竹縣10間、新竹市7間。其中共有13家店家首度入選，以台灣小吃、家常料理及客家風味占多數，再次展現台灣庶民美食的深厚實力。

新竹人崩潰！26年平價老店「蓋飯屋」無預警熄燈 饕客不捨

又一家新竹在地美食收攤。位於新竹市中正路，已經營26年的平價日式餐廳「蓋飯屋」，業者無預警在大門與臉書公告，已於本月8日畫下句點，不少民眾透過臉書得知此消息，紛紛留言「在新竹工作將近20年的回憶」、「天啊！好突然啊。」

LV顛覆想像！Silk Tech超輕量高科技絲綢 經典包能承重50公斤！

奢華與科技的完美境界！路易威登（Louis Vuitton）於今年1月20日巴黎男裝周大秀亮相的路易威登全新Silk Tech材質系列，將自2026年7月9日起，於全球指定門店正式開賣，全系列囊括男裝成衣、包款、旅行箱、鞋履與多元配飾，以絲綢結合再生尼龍的革新織料，重新演繹品牌經典旅行美學。

夏日珠寶吹起自然風 白翡映月、火焰流光點亮盛夏造型

盛夏穿搭以輕盈服裝迎接高溫，珠寶無疑成為提升造型層次的重要配件。今年夏季，品牌不約而同從大自然汲取靈感，玉世家（JADEGIA）以皎潔月光與白翡詮釋浪漫七夕，日本珠寶品牌AHKAH則將火焰流動姿態化為俐落線條，透過不同材質與設計語彙，展現夏日珠寶兼具清新、靈動與現代感的多元魅力。

炎夏降溫神器！Sony REON POCKET PRO Plus隨身智慧調溫功能再升級

去年首度在台推出就掀起眾多討論話題的Sony REON POCKET穿戴調溫裝置，今年有了更進化的降溫新選擇：高階款「REON POCKET PRO Plus」，專為解決夏日爆汗痛點而設計的隨身裝置，在散熱架構、配戴穩定度以及智慧溫控上迎來全方位升級。如果你是每天都非得出門的科技通勤族，這款炎夏鎮熱法寶不可不知。

一條項鍊三種戴法！寶格麗Divas' Dream玩轉優雅百搭

寶格麗（BVLGARI）2026年推出全新Divas' Dream系列，以七款珠寶新作延續品牌經典扇形輪廓，從日常珠寶一路延伸至頂級珠寶，透過珍珠母貝、彩色寶石與馬賽克工藝，重新演繹源自古羅馬的藝術美學。其中兼具三種配戴方式的彩寶項鍊，更成為系列一大亮點，展現珠寶設計兼具美感與實用性的當代趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。