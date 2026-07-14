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暑假最強一檔售票中 超人力霸王8月12日新營登場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
「超人力霸王舞台劇In Taiwan 2026」將於8月12日晚間在新營文化中心演藝廳登場，門票販售中。記者謝進盛／翻攝
「超人力霸王舞台劇In Taiwan 2026」將於8月12日晚間在新營文化中心演藝廳登場，門票販售中。記者謝進盛／翻攝

深受大小朋友熱愛的「超人力霸王舞台劇In Taiwan 2026」，將於8月12日晚間7時30分在新營文化中心演藝廳登場。被譽為暑假最強檔，主辦單位說，門票正熱銷中，有意觀賞者手腳要快。

新營文化中心說，円谷製作成立於1963年，由「特攝之父」圓谷英二創立，為全球特攝影像技術重要先驅，其打造的超人力霸王系列自1966年播出以來，深受世界各地觀眾喜愛，成為日本最具代表性的特攝作品之一。多年來，円谷製作持續透過舞台劇、動畫及展覽等多元形式推廣特攝文化，透過精彩舞台特效、震撼戰鬥場面及扣人心弦的故事情節，帶領觀眾踏上一場跨越宇宙的英雄冒險。

本次舞台劇以超人力霸王系列誕生60周年為背景，集結歷代英雄與全新戰士同台演出，

以光明與黑暗對決為主軸，描述當全球歡慶超人力霸王守護地球60年的榮耀時刻，一股企圖吞噬光明的邪惡勢力正悄然集結。察覺危機的超人力霸王奧米加跨越宇宙，號召歷代經典英雄，並喚醒全新戰士共同迎戰前所未有的強敵。

演出融合大型舞台裝置、燈光音效、角色互動及精采武打演出，打造充滿臨場感的視覺盛宴，讓觀眾近距離感受英雄守護和平的熱血精神。

新營文化中心表示，「超人力霸王舞台劇In Taiwan 2026」不僅重現陪伴無數人成長的經典英雄，更透過劇場藝術結合特攝文化，展現娛樂與表演藝術交融的多元魅力，適合親子闔家共賞。門票現正於年代售票熱烈販售中，更多活動資訊請上新營文化中心官網查詢。

「超人力霸王舞台劇In Taiwan 2026」將於8月12日晚間7時30分在新營文化中心演藝廳登場，門票販售中。記者謝進盛／翻攝
「超人力霸王舞台劇In Taiwan 2026」將於8月12日晚間7時30分在新營文化中心演藝廳登場，門票販售中。記者謝進盛／翻攝

「超人力霸王舞台劇In Taiwan 2026」將於8月12日晚間在新營文化中心演藝廳登場，門票販售中。記者謝進盛／翻攝
「超人力霸王舞台劇In Taiwan 2026」將於8月12日晚間在新營文化中心演藝廳登場，門票販售中。記者謝進盛／翻攝

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