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迎土用丑日補體力！11道鰻魚會席、鰻魚飯三吃同步登場 饕客快衝

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
HAYASE日本料理推出夏季限定「鰻魚盡享會席」，日籍料理長郡司行雄打造11道精緻會席料理，每套售價3,800元+10%。圖／JR東日本大飯店台北提供
HAYASE日本料理推出夏季限定「鰻魚盡享會席」，日籍料理長郡司行雄打造11道精緻會席料理，每套售價3,800元+10%。圖／JR東日本大飯店台北提供

盛夏來臨，日本人流傳已久的「土用丑日食鰻」飲食文化也緊隨登場。每逢夏季土用期間，日本人習慣享用富含營養的鰻魚補充體力、迎戰酷暑，也象徵祈求健康平安。看準這股夏季旬味商機，台北兩大日系飯店同步推出限定鰻魚料理，從精緻會席到經典蒲燒鰻魚飯一次到位。

其中，JR東日本大飯店台北B1 HAYASE日本料理，即日起至9月30日推出夏季限定「鰻魚盡享會席」，由日籍料理長郡司行雄以近30年料理經驗設計11道會席料理，每套3,800元+10%，以燒烤、蒸煮、押壽司、炊飯等多元料理技法，完整展現鰻魚細緻油脂與鮮甜風味。

套餐由清爽開胃的「鰻魚黃瓜拌」揭開序幕，接著有旬魚造里三種盛合、江戶前風格「鰻魚押壽司」，以及展現食材原味的「鰻魚白燒」。若偏好肉類，也可選擇炭火燒烤的招牌厚切牛舌作為主菜。

此外，「鰻魚岡部蒸」透過細膩蒸煮工法保留魚肉柔嫩口感。而壓軸登場的「鰻魚丼飯」則鋪滿香氣四溢的蒲燒鰻魚，搭配白身魚頭湯與白桃梅酒凍，為整套夏日會席畫下優雅句點。午餐時段須提前一天預約。

台北老爺酒店中山日本料理廳也推出三款期間限定鰻魚料理，包括經典「鰻魚飯」、「鰻魚雙色飯」及名古屋特色「鰻魚飯三吃」，每套900元至1,000元，皆附水雲醋、漬物及味噌湯。

台北老爺表示，三款料理皆選用肉質細嫩、油脂豐厚的上等鰻魚，搭配傳承超過40年的秘製老滷醬汁，經反覆刷醬、細火炙烤，讓醬香充分滲入魚肉，呈現經典日式蒲燒風味。

其中，「鰻魚雙色飯」一次品嘗蒲燒與白燒兩種風味，蒲燒搭配日本山椒提升香氣，白燒則不刷醬直接炙烤，僅以胡椒鹽提味，更能感受鰻魚本身的鮮甜細嫩。

喜愛變化吃法的饕客則不能錯過「鰻魚飯三吃」。第一吃先享受蒲燒鰻魚與白飯的原味，第二吃加入細蔥、海苔等配料拌勻，第三吃再淋上高湯化為茶泡飯，循序品嘗不同層次，也是名古屋最具代表性的經典吃法。

HAYASE日本料理的日籍料理長郡司行雄Yukio Gunji以近30年的料理歷練，透過會席料理的手法，展現鰻魚的多重面貌。圖／JR東日本大飯店台北提供
HAYASE日本料理的日籍料理長郡司行雄Yukio Gunji以近30年的料理歷練，透過會席料理的手法，展現鰻魚的多重面貌。圖／JR東日本大飯店台北提供

「鰻魚盡享會席」的主菜除了「鰻魚白燒」，亦可選擇「厚切牛舌」，經熟成後炭火燒烤，外層焦香、內裡柔嫩，展現仙台牛舌料理經典魅力。圖／JR東日本大飯店台北提供
「鰻魚盡享會席」的主菜除了「鰻魚白燒」，亦可選擇「厚切牛舌」，經熟成後炭火燒烤，外層焦香、內裡柔嫩，展現仙台牛舌料理經典魅力。圖／JR東日本大飯店台北提供

HAYASE日本料理的「鰻魚盡享會席」透過燒、蒸、壽司、炊飯等多元技法呈現鰻魚本身細緻油脂與鮮甜風味。圖／JR東日本大飯店台北提供
HAYASE日本料理的「鰻魚盡享會席」透過燒、蒸、壽司、炊飯等多元技法呈現鰻魚本身細緻油脂與鮮甜風味。圖／JR東日本大飯店台北提供

中山日本料理廳「鰻魚飯」以秘製老滷醬汁細火炙烤，醬香濃郁、肉質細嫩。圖／台北老爺提供
中山日本料理廳「鰻魚飯」以秘製老滷醬汁細火炙烤，醬香濃郁、肉質細嫩。圖／台北老爺提供

「鰻魚雙色飯」一次品味蒲燒與白燒兩種經典風味。圖／台北老爺提供
「鰻魚雙色飯」一次品味蒲燒與白燒兩種經典風味。圖／台北老爺提供

鰻魚 日本 台北

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