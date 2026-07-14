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中華電信、智趣王布局聲音經濟 「解憂雜貨店」全角色有聲劇上線

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
聲音經濟快速崛起，中華電信今日攜手子公司智趣王數位科技，發表東野圭吾經典作品「解憂雜貨店」台灣首部全角色有聲劇，並於今年7月6日在「i聽聽」訂閱制平台獨家上架，單購版本則由博客來通路率先開賣。記者馬瑞璿／攝影
聲音經濟快速崛起，中華電信今日攜手子公司智趣王數位科技，發表東野圭吾經典作品「解憂雜貨店」台灣首部全角色有聲劇，並於今年7月6日在「i聽聽」訂閱制平台獨家上架，單購版本則由博客來通路率先開賣。記者馬瑞璿／攝影

聲音經濟快速崛起，中華電信今（14）日攜手子公司智趣王數位科技，發表東野圭吾經典作品「解憂雜貨店」台灣首部全角色有聲劇，並於今年7月6日在「i聽聽」訂閱制平台獨家上架，單購版本則由博客來通路率先開賣。此次合作不僅是經典文學作品的聲音化詮釋，也象徵中華電信從「內容服務平台」邁向「內容製作與IP營運」的重要布局

國際市場研究機構資料，全球有聲書市場規模2025年已突破110億美元，預估2033年將超過585億美元，2026-2033年均複合成長率（CAGR）高達22.7%，而主要聆聽裝置為智慧型手機，占比逾80%。

隨著數位閱讀與閱聽市場大幅成長、通勤收聽需求及行動裝置普及，有聲內容正逐漸成為出版與內容產業的重要成長動能，中華電信透過智趣王數位科技與自有品牌「i聽聽」平台，期望建立台灣精品有聲劇品牌，推動台灣聲音內容產業與國際市場接軌。

「解憂雜貨店」作者東野圭吾被譽為亞洲最具影響力的作家之一，作品累積銷量超過數千萬冊，多次改編為電影及舞台劇，其中，「解憂雜貨店」全球銷量突破1400萬冊，由皇冠文化出版的繁體中文版銷售超過50萬冊，並陸續於日本、中國、香港、韓國及台灣改編為舞台劇與影視作品，成為亞洲最具代表性的跨世代文學IP之一。

此次全角色有聲劇由子公司智趣王數位科技主導規劃與製作，突破傳統有聲書單人朗讀形式，以全角色戲劇化形式高規格打造，由演員連晨翔擔任主述、集結劉子銓、洪暐哲、許博維、劉亮佐、張稜、高華麗等實力派演員參與演出，並由陳美貞擔任聲音導演，攜手曹冀魯、于正昌、李世揚、陳彥鈞、汪世瑋等台灣重量級配音演員共同獻聲，以戲劇級聲音演出、場景音效與沉浸式敘事，重新詮釋這部感動無數讀者的經典作品。

中華電信董事長簡志誠表示，通訊產業的核心是連結，而未來的連結不只是網路與訊號，更包含內容、文化與情感。當全球影音平台競逐原創內容的同時，聲音內容正成為值得關注的成長市場。中華電信此次透過子公司智趣王與i聽聽，取得皇冠文化授權，投入「解憂雜貨店」全角色有聲劇製作，不只是推出一部作品，也是持續投入數位閱讀、有聲內容及文化科技發展的成果，更代表中華電信邁向內容製作與IP發展的新階段。

智趣王數位科技董事長林文智與總經理單淑娟共同表示，「解憂雜貨店」不只是一次授權合作，更是i聽聽邁向精品有聲劇品牌的重要里程碑。未來將持續透過國際授權IP、台灣原創內容及高規格有聲劇製作，打造屬於台灣的聲音內容品牌，讓更多優質作品透過聲音形式觸及不同世代與族群。

未來中華電信將持續結合集團通訊科技、數位平台營運、內容製作與通路整合優勢，深化數位閱讀、有聲內容與文化科技布局。透過智趣王數位科技與i聽聽平台，中華電信將持續推動優質內容開發與多元聲音服務，拓展數位內容產業應用場景，為台灣聲音內容市場注入更多創新動能。

中華電信 布局

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