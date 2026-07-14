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球迷淚崩！林志傑引退後首度合體田壘 「俠獸對決」重現虎牌松菸派對

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
2026虎牌啤酒《Tiger Street 超熱派對》，將在7月26日松菸球場上熱血重現昔日經典的「俠獸對決」。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2026虎牌啤酒《Tiger Street 超熱派對》，將在7月26日松菸球場上熱血重現昔日經典的「俠獸對決」。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣虎牌啤酒宣布，年度街頭文化活動「Tiger Street 超熱派對」將於7月25日至26日在台北松山文創園區登場，結合3對3街頭籃球、嘻哈音樂演出與啤酒體驗，全區免費開放。其中最大亮點，莫過於「野獸」林志傑宣布引退後首度公開回到球場，將與昔日勁敵兼好友「少俠」田壘上演經典「俠獸對決」，消息曝光後已引發球迷高度關注。

今年活動除邀集「BE LIKE TIGER 3X3」街頭籃球賽北、中、南區晉級的12支隊伍爭奪總冠軍，優勝隊伍還有機會獲得前往美國觀賞職業籃球賽的獎勵。7月26日決賽當天，林志傑與田壘也將同場進行表演賽，兩位台灣籃壇代表人物再次交鋒，預料將掀起全場高潮。

除了球賽，活動兩天也安排多組嘻哈音樂人接力演出。7月25日將由GOAT-CHEN、DJ QuestionMark及Barry Chen登台；7月26日則集結DJ Slashie、C.Holly、DJ Mr. Gin，以及與虎牌合作推出單曲《UNCAGE》的饒舌團體Multiverse Music（M.V.M），透過音樂與街頭文化串聯夏日派對氛圍。

主辦單位表示，「Tiger Street 超熱派對」將於7月25日至26日下午2點至晚間9點在松菸文化廣場舉行，全區免費入場。年滿18歲並完成指定任務的民眾，還可於現場體驗虎牌冰釀啤酒試飲，邀請民眾在盛夏感受街頭籃球、音樂與啤酒交織的熱血氛圍。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新生代饒舌女力C.Holly。圖／海尼根台灣提供
新生代饒舌女力C.Holly。圖／海尼根台灣提供

2026虎牌啤酒《Tiger Street 超熱派對》完整卡司陣容，將於7月25日到26日炸裂松菸。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2026虎牌啤酒《Tiger Street 超熱派對》完整卡司陣容，將於7月25日到26日炸裂松菸。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2026虎牌啤酒《Tiger Street 超熱派對》將於7月25日到26日炸裂松菸。圖／海尼根台灣提供
2026虎牌啤酒《Tiger Street 超熱派對》將於7月25日到26日炸裂松菸。圖／海尼根台灣提供

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