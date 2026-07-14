炎夏降溫神器！Sony REON POCKET PRO Plus隨身智慧調溫功能再升級

去年首度在台推出就掀起眾多討論話題的Sony REON POCKET穿戴調溫裝置，今年有了更進化的降溫新選擇：高階款「REON POCKET PRO Plus」，專為解決夏日爆汗痛點而設計的隨身裝置，在散熱架構、配戴穩定度以及智慧溫控上迎來全方位升級。如果你是每天都非得出門的科技通勤族，這款炎夏鎮熱法寶不可不知。

REON POCKET系列之所以設計放置於背部頸部中央，是基於人體工學的體溫調節原理，由於頸後與上背部區域有大血管通過，當這裡的核心區域降溫時，便能有效幫助整體核心體溫降低。新一代主機在結構設計上花了更多心思調整，改善走路移位或晃動的尷尬，這次隨附的頸帶採用貼合式固定設計，內部加粗了彈性機械管直徑以提升柔軟度，官方宣稱固定能力大幅提高40%，日常通勤、大步快走時都能緊密且舒適地貼合後頸肌膚。

在衣著搭配方面，這代機型也考慮得更加周全。同樣隨附2款長度不同的排氣口護蓋，但其中的長式護蓋更進一步改良為可調式設計，讓使用者可以根據當天穿著的襯衫或外套領高，手動延長護蓋並調整出風口角度。這項改進設計讓主機不會因為高衣領服飾遮擋而導致散熱效率打折扣，同時也讓機身能完美隱藏在服裝內，更自然不突兀。

REON POCKET PRO Plus這次主打全新冷卻演算法與高效散熱設計，冷卻效能相較前代機種提升最高約20%。在烈日當頭的戶外開啟冷卻模式，幾秒鐘之內後頸就會開始感受到明顯的冰涼感，很像將冰鎮過的濕毛巾貼在脖子上。而降低突兀感的重點還有運作時的靜音表現，即便在最強模式下，風扇的運轉聲依舊非常細微，低調不容易干擾到旁人，提供舒適且優雅的使用感受。

智慧調溫功能也是重要設計，套裝內隨附新一代REON POCKET TAG 2感測器，體積明顯縮小且改用更容易隨身攜帶的登山扣設計，可以直接勾在包包或證件帶上，幫助更精準偵測周遭環境的溫濕度變化，在智慧冷卻與加熱模式之間自動無縫切換。像是夏天在冷氣房與炎熱戶外頻繁進出時，不需動手從App調整，裝置也會自動降低強度至適合的溫度，而側邊實體操作按鈕也可以在不方便操作手機的情況下，直接快速開關機或切換模式。

整體來說，REON POCKET PRO Plus降低了炎夏戶外移動時悶熱爆汗的不適感受，透過物理性接觸大血管區域來達到隨身冷暖調溫效果，對於時常需要穿梭在不同溫差環境的商務人士、科技愛好者而言，能幫助減少夏日一出門立刻就流汗流得超狼狽的窘境，有效提升生活舒適度。雖然新機總是在夏季推出，但別忘了REON POCKET PRO Plus也有溫熱功能，在冬天同樣能發揮脖子暖、全身暖的作用。

頸帶採用貼合式固定設計，內部加粗了彈性機械管直徑以提升柔軟度。記者黃筱晴／攝影

側邊實體操作按鈕方便直接快速開關機或切換模式。記者黃筱晴／攝影

Sony REON POCKET PRO Plus套裝組，建議售價6,990元，內含REON POCKET TAG 2，另售專屬保護套700元。記者黃筱晴／攝影

隨附2款長度不同的排氣口護蓋，長式護蓋改良為可調式設計，可手動延長護蓋並調整出風口角度。記者黃筱晴／攝影