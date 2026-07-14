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一條項鍊三種戴法！寶格麗Divas' Dream玩轉優雅百搭

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗推出2026全新Divas' Dream系列。圖／寶格麗提供
寶格麗推出2026全新Divas' Dream系列。圖／寶格麗提供

寶格麗（BVLGARI）2026年推出全新Divas' Dream系列，以七款珠寶新作延續品牌經典扇形輪廓，從日常珠寶一路延伸至頂級珠寶，透過珍珠母貝、彩色寶石與馬賽克工藝，重新演繹源自古羅馬的藝術美學。其中兼具三種配戴方式的彩寶項鍊，更成為系列一大亮點，展現珠寶設計兼具美感與實用性的當代趨勢。

Divas' Dream是寶格麗最具代表性的珠寶系列之一，設計靈感來自古羅馬卡拉卡拉浴場馬賽克圖騰，標誌性的扇形輪廓亦呼應優雅的銀杏葉意象，象徵生命力與永恆。今年新作則以珍珠母貝作為主角，運用其溫潤虹彩，營造宛如夕陽映照羅馬大理石的柔和光澤。戒指、手鍊、短項鍊及長項鍊採用玫瑰金，結合雙面珍珠母貝設計，無論單戴或層疊混搭，都展現輕盈且富層次的個性風格。

除了經典珠寶系列，寶格麗也將擅長的色彩美學融入新作。全新黃金彩寶項鍊運用綠松石、綠玉髓、坦桑石及密鑲鑽石，透過鮮明色彩重現古羅馬馬賽克藝術，搭配品牌標誌性的蛋面切割（Cabochon）寶石，使不同材質與色彩交錯出豐富層次。項鍊更採用可調式鏈節設計，可自由轉換為短鍊、中長鍊及長項鍊三種配戴方式，因應不同造型與穿搭需求，也讓高級珠寶更貼近日常配戴情境。

同步登場的Divas' Dream頂級珠寶系列，則進一步將馬賽克藝術推向更華麗的層次。全新套組包含項鍊與耳環，選用紅碧璽、孔雀石、綠松石、紫水晶與大量密鑲鑽石構築豐富色彩，透過立體層疊的寶石排列，呈現宛如藝術壁畫般的視覺效果。其中頂級珠寶項鍊鑲嵌超過540顆密鑲鑽石，耳環則搭配梨形切割紅碧璽與多種彩色硬石，在雕塑感輪廓與細膩金工之間取得平衡，展現寶格麗對色彩運用與工藝細節的一貫追求。

BVLGARI Divas' Dream系列頂級玫瑰金彩寶耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列頂級玫瑰金彩寶耳環。圖／寶格麗提供

BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金珍珠母貝短項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金珍珠母貝短項鍊。圖／寶格麗提供

BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金珍珠母貝手鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金珍珠母貝手鍊。圖／寶格麗提供

寶格麗2026 Divas' Dream系列新作運用品牌所擅長的蛋面切割彩色寶石。圖／寶格麗提供
寶格麗2026 Divas' Dream系列新作運用品牌所擅長的蛋面切割彩色寶石。圖／寶格麗提供

BVLGARI Divas' Dream系列黃金彩寶項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列黃金彩寶項鍊。圖／寶格麗提供

BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金珍珠母貝長項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金珍珠母貝長項鍊。圖／寶格麗提供

寶格麗2026 Divas' Dream系列新作運用品牌所擅長的蛋面切割彩色寶石。圖／寶格麗提供
寶格麗2026 Divas' Dream系列新作運用品牌所擅長的蛋面切割彩色寶石。圖／寶格麗提供

寶格麗2026全新Divas' Dream系列製作工藝。圖／寶格麗提供
寶格麗2026全新Divas' Dream系列製作工藝。圖／寶格麗提供

寶格麗推出2026全新Divas' Dream系列。圖／寶格麗提供
寶格麗推出2026全新Divas' Dream系列。圖／寶格麗提供

BVLGARI Divas' Dream系列頂級玫瑰金彩寶項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列頂級玫瑰金彩寶項鍊。圖／寶格麗提供

BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金珍珠母貝戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金珍珠母貝戒指。圖／寶格麗提供

寶格麗推出2026全新Divas' Dream系列。圖／寶格麗提供
寶格麗推出2026全新Divas' Dream系列。圖／寶格麗提供

寶格麗 羅馬 珠寶

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