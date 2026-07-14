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一條項鍊三種戴法！寶格麗Divas' Dream玩轉優雅百搭
寶格麗（BVLGARI）2026年推出全新Divas' Dream系列，以七款珠寶新作延續品牌經典扇形輪廓，從日常珠寶一路延伸至頂級珠寶，透過珍珠母貝、彩色寶石與馬賽克工藝，重新演繹源自古羅馬的藝術美學。其中兼具三種配戴方式的彩寶項鍊，更成為系列一大亮點，展現珠寶設計兼具美感與實用性的當代趨勢。
Divas' Dream是寶格麗最具代表性的珠寶系列之一，設計靈感來自古羅馬卡拉卡拉浴場馬賽克圖騰，標誌性的扇形輪廓亦呼應優雅的銀杏葉意象，象徵生命力與永恆。今年新作則以珍珠母貝作為主角，運用其溫潤虹彩，營造宛如夕陽映照羅馬大理石的柔和光澤。戒指、手鍊、短項鍊及長項鍊採用玫瑰金，結合雙面珍珠母貝設計，無論單戴或層疊混搭，都展現輕盈且富層次的個性風格。
除了經典珠寶系列，寶格麗也將擅長的色彩美學融入新作。全新黃金彩寶項鍊運用綠松石、綠玉髓、坦桑石及密鑲鑽石，透過鮮明色彩重現古羅馬馬賽克藝術，搭配品牌標誌性的蛋面切割（Cabochon）寶石，使不同材質與色彩交錯出豐富層次。項鍊更採用可調式鏈節設計，可自由轉換為短鍊、中長鍊及長項鍊三種配戴方式，因應不同造型與穿搭需求，也讓高級珠寶更貼近日常配戴情境。
同步登場的Divas' Dream頂級珠寶系列，則進一步將馬賽克藝術推向更華麗的層次。全新套組包含項鍊與耳環，選用紅碧璽、孔雀石、綠松石、紫水晶與大量密鑲鑽石構築豐富色彩，透過立體層疊的寶石排列，呈現宛如藝術壁畫般的視覺效果。其中頂級珠寶項鍊鑲嵌超過540顆密鑲鑽石，耳環則搭配梨形切割紅碧璽與多種彩色硬石，在雕塑感輪廓與細膩金工之間取得平衡，展現寶格麗對色彩運用與工藝細節的一貫追求。
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