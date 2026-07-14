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7-ELEVEN深化文創布局 ibon推文博會特印服務

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
7-ELEVEN深化文創布局 ibon推文博會特印服務。7-ELEVEN／提供
7-ELEVEN深化文創布局 ibon推文博會特印服務。7-ELEVEN／提供

統一超（2912）7-ELEVEN持續深化生活服務與文化創意體驗，再度攜手臺灣文化創意博覽會（以下簡稱臺灣文博會），推出2026臺灣文博會 × ibon「第零位元」特印企劃活動，透過ibon雲端列印服務把16位新銳人氣創作者的原創作品帶入日常生活場景，自7月8日、7月15日分成兩波段推出，總計超過140款明信片、設計貼紙、姓名貼等多元實用週邊，讓粉絲就近逾7,300家7-ELEVEN門市，即可使用ibon列印服務隨時收藏喜愛創作者的獨家設計，為支持在地文創的重要橋梁。

7-ELEVEN自2006年推出ibon便利生活站服務，服務20年來跨產業、跨平台合作，提供近800種服務，串接海內外網購平台、政府機關、金融機構、售票網、交通票網路訂位、電信申辦、慈善捐款、生活叫車、行動電源等生活服務平台，一年可滿足超過2.5億人次解決生活中的大小事。近年來積極拓展文創應用場景，透過ibon雲端列印可客製化的服務優勢，讓優質原創作品突破展覽場域限制，變身成為民眾日常生活實用小物，去年首次與臺灣文博會合作即好評連連，今年暑假持續響應2026年文博會「第零位元」主題企劃，7-ELEVEN邀請民眾把握期間限定機會，前往鄰近門市體驗隨印即得的在地文創魅力。

ibon雲端列印自7月8日至8月31日響應2026文博會「第零位元」主題企劃，以象徵創意萌生的起點與靈感誕生的瞬間，邀請ATW STUDIO、灰黑集白、SPARK的行動計畫、兩顆糖製造機、鼠粒控、木子島工作室、簡莘蒂、張哲、魚氏、嘎嘎雞、吉文考古、羊號角Piper、虎嚕、日句時刻所、摘星小宇宙、洋樓拾憶文創工作室，共16位新銳創作者參與，將各具特色的角色設計、插畫創作與藝術作品，轉化為可列印收藏、超過140款原創授權周邊商品，包含明信片、圖框、姓名貼、票卡、課表及主題貼紙等。其中，明信片與圖框每張15元，姓名貼、票卡、課表及主題貼紙每張30元，讓消費者能依照個人喜好自由選購，打造專屬個人風格的文創收藏。

7-ELEVEN 文創

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