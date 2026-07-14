王友蘭20年前成立蘭之馨黃梅調劇藝坊基隆首演 20年團慶再回基隆公演
蘭之馨黃梅調劇藝坊創辦人王友蘭，曾獲頒全球中華文化藝術薪傳獎。她在基隆市出生，今年為20年團慶創作黃梅調喜劇《三笑點秋香》，首演選在基隆表演藝術中心登台，7月25日購票享早鳥價，全場各票價區一律300元。
王友蘭為國內資深說唱戲曲家，並取得台北市立教育大學博士學位，曾任國立台灣藝術大學國樂系教授、國立海洋大學講座教授，製作廣播電視節目獲頒全球中華文化藝術薪傳獎、中國文藝協會文藝獎章及4座廣播金鐘獎、2座廣播文化獎。
1986年間王友蘭受邀赴韓國演唱京韻大鼓與黃梅調，返台後製作第一部舞台版黃梅調歌劇《新女駙馬》。2006年她結合戲曲與說唱界同好，創立「蘭之馨黃梅調劇藝坊」，創團首演在基隆文化中心公演。2018年曾回到基隆演出「梁山伯與祝英臺──黃梅調經典再現」，20年慶再回基隆公演。
蘭之馨黃梅調劇藝坊創團20年，王友蘭為創作黃梅調喜劇三笑點秋香，內容是依明代小說《警世通言》第26卷唐解元一笑點秋香改編。因為許多地方戲曲將「一笑」改為「三笑」，因此命名三笑點秋香。
三笑點秋香以凌波主演的黃梅調電影《三笑》為藍本，摘選江南四才子的詩畫作品，結合現代元素，新編十餘首黃梅調新曲，也為華府美貌的婢女們新編載歌載舞《四季歌》，由擅長京崑、越劇、黃梅調的本劇女主角王文燕編舞。
三笑點秋香由王友蘭飾演唐伯虎，王文燕飾演秋香，演員包括高維洋、林明亦得獎無數，其他演員有鍾倫理、陳文慧、楊莉萍、秦玉美、廖若岑、李美珍、汪文儀、周元貞、蘇琝喻、許瑮晴、李永晉、陳宥恩、廖語謙、許祖鳴、高宇澤等，老中青三代演員共聚一堂。
蘭之馨黃梅調劇藝坊表示，三笑點秋香9月6日下午在基隆表演藝術中心首演，接著9月27日晚間在台北市大稻埕戲苑9樓劇場演出。
兩場演出依座位區票價從300元至1500元，7月25日前早鳥票一律特價300元，有興趣者可上OPENTIX兩廳院文化生活售票網購票。
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