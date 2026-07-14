快訊

大退休潮／划龍舟徵教師爆紅 明星學校也加入搶人大戰

好市多逾10公噸「冷凍蔬菜」農藥超標 食藥署要求退運或銷毀

快看「你家巷口」上榜沒！2026米其林必比登新增13店 146家完整名單公布

聽新聞
0:00 / 0:00

全家「交安小店長」本周末回歸！穿制服拍萌照、免費拿50元禮物卡

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「全家交安小店長」限時回歸！全家攜手靖娟兒童安全文教基金會，於7月18日至7月19日於松菸2號倉庫打造「便利商店交安教室」。全家/提供
「全家交安小店長」限時回歸！全家攜手靖娟兒童安全文教基金會，於7月18日至7月19日於松菸2號倉庫打造「便利商店交安教室」。全家/提供

廣受親子家庭喜愛的「全家交安小店長」活動將於本周末（18、19日）限時回歸。「全家」攜手靖娟兒童安全文教基金會參與聯合報系、聯合線上及倡議家主辦的《永續好日子》，在松山文創園區打造「便利商店交安教室」，透過小店長體驗、兒童採買任務及視角互動裝置，讓孩子邊玩邊學交通安全知識；完成體驗還可獲得限量贈品，每日前100名更可加碼拿50元全家禮物卡。

全家表示，「全家交安小店長」活動將於本周末7月18日至7月19日連續2日，每日11:00至18:00，在松山文創園區2號倉庫限時登場。以「同一個貨架，不同高度就是不同世界」為核心概念，結合便利商店日常採買場景，設計「兒童採買任務」與「兒童視角轉換器」兩大互動亮點，讓孩子領取小小購物籃完成採買任務；家長則可穿戴特製「兒童視角轉換器」，以孩子的高度與視野重新觀察貨架、動線與周遭環境，親身感受兒童所面臨的視覺死角。

現場更結合「全家交安小店長」拍照體驗，讓孩子穿上「全家」小小店長制服化身最萌店舖夥伴，讓週末放電不只好拍、好玩，也能玩出交通安全意識，邀請大小朋友一起度過好玩又有意義的親子時光。

「全家」長期關注兒童交通安全議題，自2020年起攜手靖娟基金會推動「小黃帽交通安全教育計畫」，將通路力量結合兒少交通安全專業，透過教材研發、校園推廣、親子活動與互動體驗，協助孩子與家長在日常情境中建立正確交通安全觀念。截至目前，已培訓129位小黃帽種子講師，辦理3,324堂課程，並舉辦117場交通安全宣導及120場交通安全闖關活動，累計服務超過9萬名孩童。

本次活動現場亦展出「小黃帽交通安全教育計畫」成果，包含交通安全教材包、遊戲書、繪本等，讓家長從親子採買遊戲延伸理解兒童在通學、過馬路與日常移動中的安全需求，也讓孩子在遊戲中建立基礎交通安全意識。

便利商店 全家

延伸閱讀

【好日預告】《永續好日子3.0》闖關集點抽好禮！65吋電視、吸塵器等人氣家電免費抽

【好日預告】免費入場！《永續好日子3.0》精選4部紀錄片 看見台灣土地與生命故事、和導演映後面對面

慶祝百年經典！「小熊維尼 友你相繪」快閃店 於松山文創園區療癒登場

新北市兒藝節登場 五大主題場域打造親子藝術冒險

相關新聞

快看「你家巷口」上榜沒！2026米其林必比登公布 全台13家店新進榜

《臺灣米其林指南2026》今天率先公布必比登推介（Bib Gourmand）名單，今年全臺共有146家餐廳入選，包括臺北37間、臺中23間、臺南30間、高雄21間、新北市18間、新竹縣10間、新竹市7間。其中共有13家店家首度入選，以台灣小吃、家常料理及客家風味占多數，再次展現台灣庶民美食的深厚實力。

新竹人崩潰！26年平價老店「蓋飯屋」無預警熄燈 饕客不捨

又一家新竹在地美食收攤。位於新竹市中正路，已經營26年的平價日式餐廳「蓋飯屋」，業者無預警在大門與臉書公告，已於本月8日畫下句點，不少民眾透過臉書得知此消息，紛紛留言「在新竹工作將近20年的回憶」、「天啊！好突然啊。」

炎夏降溫神器！Sony REON POCKET PRO Plus隨身智慧調溫功能再升級

去年首度在台推出就掀起眾多討論話題的Sony REON POCKET穿戴調溫裝置，今年有了更進化的降溫新選擇：高階款「REON POCKET PRO Plus」，專為解決夏日爆汗痛點而設計的隨身裝置，在散熱架構、配戴穩定度以及智慧溫控上迎來全方位升級。如果你是每天都非得出門的科技通勤族，這款炎夏鎮熱法寶不可不知。

一條項鍊三種戴法！寶格麗Divas' Dream玩轉優雅百搭

寶格麗（BVLGARI）2026年推出全新Divas' Dream系列，以七款珠寶新作延續品牌經典扇形輪廓，從日常珠寶一路延伸至頂級珠寶，透過珍珠母貝、彩色寶石與馬賽克工藝，重新演繹源自古羅馬的藝術美學。其中兼具三種配戴方式的彩寶項鍊，更成為系列一大亮點，展現珠寶設計兼具美感與實用性的當代趨勢。

王友蘭20年前成立蘭之馨黃梅調劇藝坊基隆首演 20年團慶再回基隆公演

蘭之馨黃梅調劇藝坊創辦人王友蘭，曾獲頒全球中華文化藝術薪傳獎。她在基隆市出生，今年為20年團慶創作黃梅調喜劇《三笑點秋香》，首演選在基隆表演藝術中心登台，7月25日購票享早鳥價，全場各票價區一律300元。

福容夏季旅展現場抽萬元住宿券 住宿券下殺1.8折、 餐券1067元起

台灣旅遊交流協會主辦的夏季旅展，7月17日至7月20日於台北世貿一館展出。福容夏季旅展熱賣中，現場抽萬元住宿券，住宿券下殺1.8折 餐券每張1,067元起 。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。