福容夏季旅展現場抽萬元住宿券 住宿券下殺1.8折、 餐券1067元起

台灣旅遊交流協會主辦的夏季旅展，7月17日至7月20日於台北世貿一館展出。福容夏季旅展熱賣中，現場抽萬元住宿券，住宿券下殺1.8折 餐券每張1067元起 。

全台最大連鎖飯店福容大飯店也現場設攤推出聯合住宿券，主打全台19家分店自由搭配使用，從親子玩水、海景度假到離島慢旅一次滿足。

「聯合住宿券」福容會員限定買15送2，平均一張只要2815元；「福容美食通用券」每張只要1,067元起，持券可於全台福容據點彈性兌換多項人氣餐飲內容，包含雙人五道式套餐、自助餐、經典片鴨三吃及多人桌菜饗宴等。針對福容家會員，現場購買成套商品可玩「福容夾夾樂」，有機會帶走價值2萬元的「環島任你遊」住宿券；展期四天，每天下午兩點於攤位準時推出限量福隆國際沙雕藝術季門票及500元大禮包免費搶活動。

在旅展現場持台新銀行或第一銀行信用卡刷卡，單筆消費滿額即可獲得限量刷卡好禮。

福容大飯店精選多條夏日度假路線，滿足旅客對海景、玩水與親子出遊的期待。東海岸的福容花蓮店僅需1張住宿券即可入住海景客房，飽覽太平洋遼闊景致；東北角福容福隆店結合沙雕藝術季、SUP、獨木舟及全台唯一海洋溫泉，三天兩夜平均每晚僅4223元。

親子家庭則可選擇麗寶福容店，使用3張住宿券即可入住三天兩夜（7、8月及農曆春節不適用），一次暢玩探索世界、馬拉灣及Outlet Mall；福容徠旅墾丁推出四人入住方案，平均每人最低704元；福容徠旅澎湖則可感受海島漫旅與夏季花火節魅力。

喜愛城市探索與人文之旅的旅客，入住嘉義福容voco酒店豪華客房，三天兩夜僅需3張住宿券，平均每晚4,223元，可漫遊嘉義舊城、檜意森活村及阿里山周邊景點；福容徠旅高雄鄰近駁二藝術特區及愛河灣，適合感受港灣城市的活力魅力。

位於淡水漁人碼頭旁的福容淡水漁碼店，使用2張住宿券即可入住海景豪華客房，旅客可順遊淡水老街、紅毛城及淡江大橋等人氣景點，感受兼具自然風光與人文底蘊的慢旅行。

除了住宿票券，旅展期間最受饕客期待的「福容美食通用券」也同步推出超值優惠。買6送1優惠價7680元；買10送2優惠價12800元，平均每張只要1067元。持券可彈性選擇多樣人氣餐飲，包括福粵樓雙人五道式套餐、田園自助餐；兩張券可享星級片鴨三吃，七張券更可兌換8至10人澎湃桌菜饗，滿足不同聚餐需求。同時，福容夏季線上旅展亦同步開跑至7月24日，民眾即使無法親臨現場，也可在家動動手指透過官網線上選購超值票券，輕鬆規劃下半年度旅遊與聚餐行程。

旅展期間於福容家APP登錄發票，再抽住宿券等多項好禮。

麗寶樂園渡假區結合Outlet購物、水陸雙園及賽車體驗。業者／提供

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