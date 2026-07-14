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黃衫軍無預警拋震撼彈！SEVENTEEN DK驚喜代言Brothers Space
中職「黃衫軍」中信兄弟旗下品牌「Brothers Space」傍晚拋震撼彈，宣布由SEVENTEEN成員DK（李碩珉）代言「Baseline」系列！IG指出品牌初衷是「拉近球場與日常的界線」。消息引爆台灣社群，同時IG也瞬間湧入大量留言，展現中信兄弟球隊、當紅韓星的雙重魅力。
棒球迷DK李碩珉在拍攝現場宛如化身「野球小子」，展現帥氣投球姿勢。李碩珉並感性分享，棒球團隊合作精神與SEVENTEEN的「極致團魂」一模一樣，同時他也極為著迷衣服上隱藏的棒球縫線設計，認為這象徵在熱愛事物中找到生活方式；其陽光形象與男友風穿搭，更與主打日常都會感的「Baseline」系列一拍即合。
中信兄弟旗下品牌「Brothers Space」旗下四大支線定位鮮明：其中「Baseline」將球場線條化為簡約都會韓風，「Brothers」經典系列封存經典隊徽，專為忠實球迷傳承黃衫情感；「B.D」機能系列則主打高彈性、通勤與旅行場景，展現實用思維；「BOLD ERA」潮流系列則以大膽設計鼓勵Z世代打破框架，穿出具辨識度的時尚主張。
為讓大眾近距離體驗，Brothers Space實體首店也將鎖定台北東區，同時球團祭出專屬福利，將在7月23至24日舉辦試營運，邀請中信兄弟會員搶先入店，體驗四大系列的高質感剪裁。
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