台中潮流新聚落 勤美誠品B2潮變身「SPARKiT」打造200坪跨國選物基地

台中勤美誠品B2潮變身。勤美生活創新事業歷經兩年籌備，以全新自有品牌「SPARKiT」為核心的概念場域，集結來自台、日、韓、港、越獨家品牌，共逾80家品牌陣容，包含陳冠希主理潮流藝術咖啡品牌CAFEAO、全台首家adidas FUTURE OF STYLE系列指定販售店、台灣新銳設計師品牌支線NAMESAKE NFC等，為台中帶來不一樣的商場體驗。

勤美認為，這次不只是一次樓層改裝，而是打破常規的商場配置，透過降低傳統零售占比，將三分之一以上空間留給策展內容、數位介面與體驗互動，嘗試讓商場從商品交易場域，回到人與人、人與文化交流的生活場域，並提出「以內容密度取代貨架密度」的新商業思維。

勤美生活創新事業打造全新品牌SPARKiT，將於勤美誠品B2打造約200坪實體空間，以媒體內容、編輯式選物與品牌快閃多軌並進，光是SPARKiT選物基地首波就集結60餘個國內外品牌，橫跨台灣、日本、香港、越南、法國、英國、美國、丹麥、瑞典等。

200坪場域將由SPARKiT自營選物店、專注小眾設計的選物品牌 N(9)uf，以及 NAMESAKE、PROTOTYP、INCODER等品牌快閃共同組成。其中，SPARKiT 自營選品店將引介融合音樂、藝術與生活感的ANOWHEREMAN；法國飾品品牌JUSTINE CLENQUET以金屬鍊條、珍珠與中性輪廓展現鮮明配件語言；日本品牌CLESSTE以乾淨剪裁的通勤包款為主軸；台灣品牌GOOPiMADE則帶來寬鬆輪廓與機能細節。N(9)uf也將帶來STRESSMAMA與1dyLL等亞洲設計品牌。

空間體驗部分，由多組台灣設計與藝術團隊共創，彡苗空間實驗是其中核心執行夥伴，以「一場自由穿搭的 RAVE派對」作為空間命題，強調自由流動，突破傳統櫃位線限制，選用石頭與金屬作為基礎元素，地面採用花蓮0403地震板，破格流動紋理貫穿全場。中島天空的航空母艦造型燈，骨幹取材自大樓原有金屬風管，帶領200盞自製「飛艦」燈打亮全場。並將電子螢幕配置在令人意想不到的空間節點，在實體材質與數位影像之間製造虛實並存的張力。

全台首發及獨家品牌登入

● CAFEAO｜陳冠希主理潮流藝術咖啡，首度進駐百貨通路

● adidas FUTURE OF STYLE 系列指定販售店｜adidas實驗先鋒運動系列，全台首家形象店

● NOMANUAL｜韓國街頭設計師品牌，全台獨家

● NAMESAKE NFC｜籃球文化×高級時裝，全台獨家快閃

● NONSPACE｜WOOALONG、MMLG等韓國熱門街頭品牌選品

● N(9)uf｜台灣設計師×越南小眾品牌，中部獨家

● ABC MART GS ｜最新店型，中部最高規

● Wiggle Wiggle｜中部獨家，韓國的超人氣生活風格創意品牌

搭乘手扶梯也是一段觀影體驗。由「FPA浮點設計」操刀的數位藝術裝置「感知窗景」，將 LED牆面轉化為一扇持續開啟的「窗」。圖／勤美提供

位於自營選物區的核心陳列架「KiT小怪獸」。圖／勤美提供

勤美誠品B2創新打造「REST MUSEUM洗手間藝廊」，中央環狀噴水池洗手台將場域定調為由「氣味主導」的感官花園。圖／勤美提供

勤美誠品B2挑空區首檔藝術裝置「派對有理」，由「生活起物」團隊操刀。圖／勤美提供

走進洗手間也能感受的靈動玩心，將趣味動畫與空間設計融合。圖／勤美提供