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快看「你家巷口」上榜沒！2026米其林必比登新增13店 146家完整名單公布

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快看「你家巷口」上榜沒！2026米其林必比登公布 全台13家店新進榜

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導

《臺灣米其林指南2026》今天率先公布必比登推介（Bib Gourmand）名單，今年全臺共有146家餐廳入選，包括臺北37間、臺中23間、臺南30間、高雄21間、新北市18間、新竹縣10間、新竹市7間。其中共有13家店家首度入選，以台灣小吃、家常料理及客家風味占多數，再次展現台灣庶民美食的深厚實力。

米其林指出，今年必比登推介更加聚焦輕鬆自在、價格合理且具有在地特色的餐飲體驗，不僅重視料理品質，也凸顯街頭小吃與地方飲食文化的活力。米其林指南國際總監Gwendal Poullennec表示，《臺灣米其林指南》邁入第九年，台灣餐飲持續展現多元、開放與文化交流特色，也讓台灣成為亞洲最具吸引力的美食目的地之一。

今年新增店家中，台北共有4家新入選，包括主打江浙雞湯料理的「青嬌」、以滷肉料理聞名的「開囍」、提供日式風格咖哩的「武田咖哩」，以及經典台菜餐廳「有有1969」。台中則由主打家常鴨肉料理的「東沐。食在」1家，進入新入選清單。

台南今年新增3家必比登推介店家，包括創立超過60年的「咩灣裡羊肉店」、結合「飯桌仔」文化與當季鮮魚料理的「詹記」，以及創立於1942年的老字號「竹記冬菜鴨」。

新北市則有傳承客家醬缸文化的「阿爸的客家菜」、專賣鴨肉羹與鴨肉飯的「北鴨鴨肉羹」，以及主打煙燻鵝肉的「碧潭橋頭鵝肉」首次入榜。

新竹縣今年新增2家餐廳，包括由台北遷址、轉型為客家蔬食套餐的「季風」，以及經營逾40年的傳統小吃名店「一哥炊粉」。從今年新增名單不難看出，米其林持續關注台灣在地飲食文化，無論是街頭小吃、地方老店或家常料理，都成為評審發掘的重要焦點，也讓更多平價美食躍上國際舞台。

首度入選13家店家：

台北市｜4家

•青嬌：江浙風味雞湯料理。
•開囍：滷肉料理聞名。
•武田咖哩：日式風格咖哩。
•有有1969：經典台菜。

新北市｜3家

•阿爸的客家菜：傳承客家醬缸文化。
•北鴨鴨肉羹：鴨肉羹與鴨肉飯。
•碧潭橋頭鵝肉：煙燻鵝肉料理。

台中市｜1家

•東沐。食在：家常風味鴨肉料理。

台南市｜3家

•咩灣裡羊肉店：創立超過60年的羊肉老店。
•詹記：結合「飯桌仔」文化與當季鮮魚料理。
•竹記冬菜鴨：創立於1942年的冬菜鴨老字號。

新竹縣｜2家

•季風：由台北遷址至新竹縣，轉型提供客家蔬食套餐。
•一哥炊粉：經營超過40年的傳統小吃名店。

MICHELIN GUIDE TAIWAN · 2026
必比登推介 完整名單

2026臺灣米其林指南率先公布必比登推介（Bib Gourmand）名單，全臺共146間餐廳入選，橫跨七大城市，逾八成為台灣在地美食與街頭小吃。

2026
必比登推介
146入選總數
13新入選
7美食城市
8成+台灣在地美食

沒有符合條件的餐廳。

★ 標示為2026年新入選餐廳。名單順序依原始公告排列，不代表評比高低。

必比登 米其林 臺南

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