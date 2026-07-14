最高海拔部落也有泳池課 南橫孩子到飯店消暑圓夢

千米高山上的孩子，也能享受在泳池學游泳的樂趣！台東海端鄉南橫公路沿線初來、新武、霧鹿及利稻四個部落，暑假期間迎來一場特別的水上課程，由天龍飯店開放泳池，讓山區孩子不用離開家鄉太遠，也能接觸專業游泳教學。

天龍飯店負責人表示，南橫沿線部落受到地理環境限制，孩子平時較少有機會接觸游泳池與水上活動，尤其位於高海拔的利稻部落，更因交通距離與資源條件限制，游泳學習機會相對有限。

因此，飯店特別提供泳池場地，邀請長期投入南橫部落服務的李可珊老師，帶領長庚大學山地服務社團學生，在暑假期間進駐部落學校，陪伴孩子學習與成長。

此次游泳課程安排四個部落孩子分批前往天龍飯店，由服務隊哥哥姐姐親自下水陪伴，從熟悉水性、基本技巧到戲水安全觀念，一步步建立孩子對水的信心。

張紅霞說，南橫有初來、新武、霧鹿及利稻四個山地部落，最高處的利稻部落海拔超過千公尺，雖然孩子生活在山裡，但同樣擁有探索世界、學習新技能的權利，希望透過這次活動，讓孩子留下難忘的暑假回憶。

對不少部落孩子而言，泳池不只是玩水的地方，更是一扇看見不同世界的窗口；一趟下山的路程，換來的是一次勇敢踏入水中的體驗。