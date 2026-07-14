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把夏日地中海的柑橘調浪漫上身！HUBLOT「暮光橙」彩色陶瓷 愜意一夏
夏天就是讓人想要前往遠方去旅行，感受海天一色的浪漫。奢華製表品牌宇舶HUBLOT近日以被譽為「全球最美夕陽」的希臘聖托里尼落日為靈感，發表全新「暮光橙」彩色陶瓷系列表款；主打款包含Big Bang暮光橙鈦金陶瓷計時碼表與Big Bang暮光橙陶瓷三針腕表，將愛琴海的夕陽餘暉與度假姿態，轉化為手上的亮彩愜意。
系列表款悉數聚焦於「暮光橙」主色調，在夏日陽光映照下，更襯出小麥肌或白皙膚色。品牌將聖托里尼經典的白牆建築、蔚藍海岸與夕陽金色光影轉化為視覺，無論搭配亞麻襯衫、泳池畔泳裝或派對洋裝，都能從白晝一路優雅迎向深夜派對。
重頭戲Big Bang計時碼表是以拋光暖橙陶瓷表圈搭配上輕盈的緞面拉絲鈦金屬表殼，42毫米寬、14.5毫米厚的表殼內使用了HUBLOT自製的MHUB1280 UNICO自製自動上鍊飛返計時機芯，由354個零件組成的機芯具穩定的導柱輪與72小時動力儲存，尤其霧面暖橙鏤空面盤更似希臘地中海一望無際的遠方，讓人心情遼闊、心頭暖暖；另一款專為女性量身打造的33毫米三針腕表則表殼、表面、表帶皆運用以暮光橙色，厚度僅10.55毫米、不造成手腕的負擔，卻又成為一枚隨身的幸運時光寶石，並以HUB1120自動上鍊機芯帶來時間與日期顯示功能。
兩款時計皆具備100米防水性能與專利One-Click單鍵表帶快拆系統，一旦完成Hublotista專屬會員註冊，還可獲得「5+5」共10年的保固服務。當HUBLOT Big Bang暮光橙上手，海風、地中海的鹹香、夢幻的夕照…或許也在不遠處了。
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