新竹人崩潰！26年平價老店「蓋飯屋」無預警熄燈 饕客不捨

又一家新竹在地美食收攤。位於新竹市中正路，已經營26年的平價日式餐廳「蓋飯屋」，業者無預警在大門與臉書公告，已於本月8日畫下句點，不少民眾透過臉書得知此消息，紛紛留言「在新竹工作將近20年的回憶」、「天啊！好突然啊」。

蓋飯屋的臉書粉專介紹寫著，2001年遠從基隆南下新竹創業、開了新竹第一間蓋飯屋一路走來已過了二十多個年頭、以用心的態度、與對平價美味的堅持，每道料裡盡心於讓顧客們品嘗到高貴不貴的餐點，不比排場裝潢，而重視的是堅持美味。

不過，蓋飯屋臉書粉專忽然於3天前發文，指「不知不覺已經走過了二十多個年頭。這一路上，因為有您一次次的光臨、一句句的鼓勵，讓我們有機會陪伴大家度過無數個聚餐、慶生、團圓與歡笑的時光。如今，因種種因素，我們將正式畫下句點，餐廳於7月8日結束營業。 」

不少網友紛紛留言「我剛剛才看到，我從高中吃到現在30幾歲，看老闆娘的姪女從小看到國小，怎麼這樣關門了」、「撈著熱騰騰有魚肉的味噌湯～真的很美好，謝謝你們」、「我女兒最愛的就是你們家的豬排＋白飯。看到歇業的消息真的很捨不得，也很不敢相信。」

位於新竹市中正路，已經營26年的平價日式餐廳「蓋飯屋」，業者無預警在大門與臉書公告，已於本月8日畫下句點。記者王駿杰／攝影

已經營26年的平價日式餐廳「蓋飯屋」，業者無預警在大門與臉書公告，已於本月8日畫下句點，蓋飯屋臉書粉專仍留下不少店內曾販售的美食照。圖／取自蓋飯屋臉書粉專