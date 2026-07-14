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名字叫JOHN就現賺！FRIDAYS迷你漢堡桶 4人同行、5款特色沾醬吃到飽

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
「沾醬迷你起司漢堡桶」內含四顆迷你起司漢堡，搭配薯條、脆餅與一款自選沾醬，五款風味沾醬任選搭配。圖／開展餐飲集團提供
「沾醬迷你起司漢堡桶」內含四顆迷你起司漢堡，搭配薯條、脆餅與一款自選沾醬，五款風味沾醬任選搭配。圖／開展餐飲集團提供

瞄準暑假聚餐商機，TGI FRIDAYS自7月14日至8月31日推出夏季限定「搭 JOHN 好，醬吃剛剛好」活動，除了推出售價399元的「沾醬迷你起司漢堡桶」，更祭出趣味優惠，只要四人同行，其中一人的姓名、名片或社群帳號含有「JOHN」字樣，點購指定漢堡桶即可享五款特色沾醬吃到飽，讓聚餐多了話題也更優惠。

此次推出的「沾醬迷你起司漢堡桶」集結四顆迷你起司漢堡、薯條、脆餅及一款自選沾醬，適合多人分食。漢堡選用奶油香氣濃郁的布里歐麵包，夾入牛肉漢堡排、起司、生菜與番茄，並可搭配松露美乃滋、嗆辣蜂蜜、香甜洋釀、麻辣肉醬或焦糖海鹽等五款特色沾醬，變化不同風味組合。

除了主打新品，凡點購漢堡桶還可加價149元升級人氣開胃菜，包括松露炸薯球、波隆那通心起司磚及南方玉米肋排等新品；同步推出的夏季限定甜點與飲品則有開心果聖代，以及芒果薄荷泡泡、湛藍氣泡檸檬、星期五鮮果綠拿鐵、藍莓起司蛋糕奶昔等選擇，滿足不同聚餐需求。

配合「搭 JOHN 好」主題，符合資格的消費者除可享五款沾醬無限供應外，還可獲得限量「JOHN」專屬胸章，日後憑胸章再訪全台TGI FRIDAYS，仍可持續享有沾醬吃到飽優惠。此外，活動期間只要點購漢堡桶，並於社群分享最喜歡的沾醬、追蹤品牌官方Instagram，即可再享指定新品飲品買一送一優惠。

「松露炸薯球」將鮮製薯絲球炸至金黃酥脆，淋上松露奶醬，一口咬下帶出濃郁松露香氣。圖／開展餐飲集團提供
「松露炸薯球」將鮮製薯絲球炸至金黃酥脆，淋上松露奶醬，一口咬下帶出濃郁松露香氣。圖／開展餐飲集團提供

TGI FRIDAYS 全新夏日限定菜單主打 399 元「沾醬迷你起司漢堡桶」，打造暑假聚餐高 CP 值新選擇。圖／開展餐飲集團提供
TGI FRIDAYS 全新夏日限定菜單主打 399 元「沾醬迷你起司漢堡桶」，打造暑假聚餐高 CP 值新選擇。圖／開展餐飲集團提供

「南方玉米肋排」將玉米切條炸至金黃，搭配辛香調味粉，入口香甜爽脆。圖／開展餐飲集團提供
「南方玉米肋排」將玉米切條炸至金黃，搭配辛香調味粉，入口香甜爽脆。圖／開展餐飲集團提供

「波隆那通心起司磚」以酥脆麵衣包裹起司通心麵，搭配鹹香波隆那肉醬，濃郁又涮嘴。圖／開展餐飲集團提供
「波隆那通心起司磚」以酥脆麵衣包裹起司通心麵，搭配鹹香波隆那肉醬，濃郁又涮嘴。圖／開展餐飲集團提供

漢堡 吃到飽 起司

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