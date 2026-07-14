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能這樣吃？台北夜市打牙祭限定美食 維力炸醬麵炒鱔魚、尬魷魚蒜
2026台北夜市打牙祭熱鬧登場，台北市市場處首次與「維力炸醬麵」聯名，結合夜市人氣料理與經典炸醬麵風味，推出期間限定聯名美食。民眾凡於暑假在士林夜市、寧夏夜市等13處夜市，完成指定任務，就能獲得該款炸醬麵，並找指定店家料理隱藏版美食。
今年打牙祭活動主視覺為「今夜發牌 味蕾全開」，市場處首度與國民美食「維力炸醬麵」跨界聯名，推出印有今年主視覺的專屬聯名款炸醬麵。7、8月活動期間，民眾只要參與指定活動，就可獲得「美味入場券」聯名款炸醬麵，還能帶著這款炸醬麵前往夜市合作店家，由老闆將現場烹煮成限定版創意料理。
8款夜市隱藏版聯名美食為饒河街夜市亞立屋日式炒麵「炒炸醬麵麵包」、艋舺夜市阿慶魷魚蒜「魷魚蒜炸醬麵」、廣州街夜市尋泰記麻辣燙「尋泰記炸辣麵」及福鼎肉片「福氣炸醬肉片」，以及梧州街夜市正老牌炒鱔魚「炒鱔魚炸醬麵」、七年級花生豬腳「紅燒牛肉炸醬麵」、老三豬腳「魯豬腳炸醬麵」、鱔魚炒麵「鱔魚炒炸醬麵」，每份價格100元至150元不等。
市場處表示，今年準備限量3萬包發送，每場至少800包，各場數量有限。發送活動每個月各13場，上周2場在寧夏夜市、士林夜市，吸引不少人共襄盛舉。 7月還有11場，包含今天下午5時至晚間7時在雙城街夜市、明天南機場夜市、16日臨江街夜市、17日景美夜市、22日公館夜市、23日延三夜市、24日石牌夜市、28日饒河街夜市、29日遼寧夜市、30日萬華區夜市、31日大龍夜市。
8月則是5日寧夏夜市、6日士林夜市、7日饒河街夜市、12日延三夜市，13日臨江夜市、14日景美夜市、17日雙城街夜市、19日石牌夜市、20日公館夜市、21日南機場夜市、26日遼寧夜市、27日萬華區夜市、28日大龍夜市。
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