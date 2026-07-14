Audemars Piguet愛彼表聯手RAYE 蒙特勒爵士音樂節再創感動回憶時光

瑞士高級製表品牌愛彼（Audemars Piguet）近日宣布，繼續和英國天后RAYE展開第二年的品牌摯友合作。曾遭唱片公司拒發首張專輯、卻在2024年全英音樂獎狂掃六項大獎寫下紀錄的RAYE（Rachel Agatha Keen），回歸音樂本質、讓樂音和感動為自己發聲，寫下商業成就，也和愛彼透過獨立、精湛表現為共同信念，展現跨國界、藝術領域的共鳴。

愛彼長年沉浸於音樂藝術領域，除了自2019年成為瑞士「蒙特勒爵士音樂節」（Montreux Jazz Festival）合作夥伴並開啟AP x Music企畫，透過短片《180》與Audemars Piguet Parallel支持新銳，並與Mark Ronson、Lucky Daye等音樂名人跨界合作；同時先前RAYE並和Mark Ronson合唱單曲《Suzanne》致敬以愛彼150周年，展現品牌超越傳統製表、以熱情雕琢時間的風格DNA。

這場重頭戲已在日前的7月3日至18日舉行、吸引超過25萬觀眾的第60屆蒙特勒爵士音樂節；RAYE重返這項饒富盛名的音樂祭典，並在瑞士蒙特勒Stravinski Auditorium表演廳獻上專屬演出，以《This Stage May Contain Moments in Time》為名，將記憶凝結成了現場感動時刻。大秀由愛彼全力支持，結合聲音、影像與敘事實驗打造創意空間，當Audemars Piguet和RAYE再度展開第二年的合作，為公眾所帶來的不僅有迷人樂音、鼓舞人心的情緒，更有一種自我掌握生命節奏的態度，不隨波逐流、更顯獨立而存在。

瑞士頂級製表品牌愛彼（Audemars Piguet）自2019年成為瑞士「蒙特勒爵士音樂節」合作夥伴，並開啟AP x Music企畫至今。圖／Audemars Piguet提供

Raye（右）與Alicia Keys兩人一同在2026的蒙特勒爵士音樂節上共同演出，為樂迷留下了珍貴動容回憶。圖／Audemars Piguet提供