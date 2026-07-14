台灣虎航首架全新Airbus「Airspace」客艙 周四正式亮相

台灣虎航宣布，旗下全新A320neo自購機隊，除持續力行於法國土魯斯原廠的飛渡過程中添加5%的SAF，更全面引進空中巴士最新一代「Airspace」客艙設計，包含全新門框設計、內裝飾板與流線型頂棚，並採Recaro新一代R2 Swift的人體工學座椅，全新Airspace客機將於16日起正式上線。

台灣虎航正式宣布，旗下全新A320neo自購機隊（機身編號自B-50031起），除持續力行於法國土魯斯原廠的飛渡過程中添加5%的永續航空燃油（SAF）外，更全面引進空中巴士（Airbus）的最新一代「Airspace」客艙設計。

台灣虎航首架全新A320neo Airspace客機，由台灣虎航總經理邱彰信特別率隊至法國土魯斯原廠接回，全新客艙空間讓旅客踏入機艙的第一秒起就耳目一新。迎賓區採用全新門框設計、內裝飾板與流線型頂棚，搭配可依登機、空中服務等情境切換的LED情境照明，藉由光線創造開闊的空間感。

而台灣虎航在客艙選型時，也特別將前後空間地板引進了具有酷黑雲霧紋理的航太級地板材質，打破以往機艙地板的單調塑料感，以銀灰及酷黑交織出層次豐富的色澤，將萬呎高空上的流雲霧翳，化為機艙空間內的經緯，藉此感受不同的空中美學。

此外，這塊地板也進行了機能強化，由於是經常走動區域，該材質獨特的微凹凸紋理，也能在每一次的走動產生抓地力，其優異的防水與止滑機能，為客艙組員的工作帶來更高度的安全保障。

客艙座椅部份則全面採用Recaro新一代R2 Swift的人體工學座椅，另除提供USB Type-A及Type-C的雙充電座外，也導入智慧裝置支架，讓旅客免用手拿、告別低頭族酸痛，同時整合杯架功能，一秒就能結合虎萊塢（tiger.mov）打造個人空中劇院。且Airspace的全新側壁面板不僅材料更輕量環保，更巧妙為旅客釋放出額外1英吋的肩部活動空間。

新機隊的廁所除將全面採用抗菌表面與LED白光照明。台灣虎航也特別將機內的前方廁所導入「PRM 無障礙設計友善洗手間」，將增設輪椅斜坡導板、無障礙移位輔助座及雙組呼叫按鈕；同時，也增設客艙組員可控制的「亮度開關」，避免開門時廁所燈光會自動調暗的情況。

台灣虎航表示，全新Airspace客機將於16日本周四起正式上線。台灣虎航持續優化機隊，不只在航網布局上獨步市場，也在客艙體驗上大膽創新。

客艙座椅提供USB Type-A及Type-C的雙充電座。圖／台灣虎航提供

Airspace的全新側壁面板不僅材料更輕量環保，更巧妙為旅客釋放出額外1英吋的肩部活動空間。圖／台灣虎航提供