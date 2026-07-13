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日立冷氣感恩回饋活動倒數！變頻空調汰舊換新再抽百萬現金、除濕機

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
台灣博世舒適科技販賣協理潘昌茂（右）頒發100萬元現金支票予6月份幸運得主陳女士（左二）。圖／日立冷氣提供
台灣博世舒適科技販賣協理潘昌茂（右）頒發100萬元現金支票予6月份幸運得主陳女士（左二）。圖／日立冷氣提供

為慶祝日立冷氣連續17年榮登台灣銷售第一，日立冷氣推出感恩回饋抽獎活動，感謝消費者多年來的支持。在律師見證下，近日正式抽出6月份頭獎得主，幸運抱回100萬元現金，成為本次活動誕生的第3位百萬富翁。同時也抽出1,000名日立除濕機RD-18FJ得主，享受乾爽夏季居家生活。

日立冷氣感恩回饋活動進入最後倒數，即日起至7月31日止，凡購買日立家用變頻冷氣指定機種，並完成官方網站登錄，即可參加抽獎。前幾個月未中獎的消費者也不用灰心，抽獎資格將自動延續至7月份，仍有機會角逐最後一位百萬現金得主，以及千台除濕機。呼籲有意汰舊換新、升級居家空調的消費者把握最後機會。

近來全台持續高溫，夏季電費支出成為不少民眾關注的生活開銷。日立冷氣主打兼顧舒適與節能，不僅提供穩定的冷房效果，更透過高效率變頻技術降低耗電量，幫助家庭在炎炎夏日享受舒適環境的同時，也能有效節省電費支出，成為不少家庭汰舊換新的熱門選擇。

除了節能表現受到市場肯定，日立冷氣今年再度榮獲空調類唯一最高榮譽「白金獎」，締造連續25年獲獎紀錄；旗下除濕機也連續14年獲得同項殊榮，再次展現品牌在產品品質、節能效能及售後服務上的深厚實力。

新一代日立變頻冷氣全面導入「凍結洗淨3.0+」科技與「風扇自動清」功能，透過智慧清潔機制，室內機與室外機皆能有效去除灰塵、油污等髒污，一鍵即可完成深層清潔，維持熱交換器潔淨與穩定送風，不僅有助於提升冷房效率，也能維持室內空氣清新，打造更健康舒適的居家環境。

日立冷氣深耕台灣市場超過60年，始終秉持「珍愛地球．深耕台灣」的企業理念，持續推出兼具節能、潔淨與舒適的空調產品。隨著夏季汰舊換新需求升溫，品牌也提醒消費者把握感恩回饋活動最後倒數時機，在升級居家空調、享受清涼夏天的同時，還有機會將最後一位百萬現金大獎及多項好禮帶回家。

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