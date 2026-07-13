一鍋盡享鮑魚、鳳螺、玉米雞！ 深夜雞湯「鮑福記」開幕「花膠買1送1」

喜歡喝雞湯滋補元氣嗎？標榜是全台首家粵式鮑魚雞湯火鍋的「鮑福記 鮑魚雞湯火鍋」將於7月15日正式開幕。店內以活鮑、玉米雞、鳳螺等食材熬煮的黃金上湯，搭配鮑、參、翅、肚等珍稀食材，帶來奢華的粵式滋味。為慶祝開幕，限時還可享「花膠買1送1」優惠。

「鮑福記」店址鄰近華山文創園區，營業至凌晨1:30，提供夜貓子深夜用餐好去處。店內的「鮑魚雞湯火鍋」以中國廣州番禺一帶的鮑魚雞煲為設計靈感並進行改良，結合粵式吊湯技法，精選老母雞與雞腳、金華火腿等食材熬煮，經繁複工序釋放湯底濃郁風味。金黃雞湯內的「玉米雞」選用2.5斤的規格，肉質軟嫩不柴；隨鍋搭配的鳳螺、白蝦，也為湯底增添鮮甜層次。另外店內還提供活體鮑魚，搭配雞湯更能突顯本質鮮甜。

除此之外，店內也提供美國無骨牛小排、伊比利豬梅花、上選小肥牛等肉品，每份280元起。另有每日現包的「湯葉蟹肉真丈」，還有「手打橙汁墨魚滑」、「手工松露和牛滑」、「手工淮山鮮肉餛飩」等不同火鍋料，更添火鍋的豐富性，每份88元起。

業者建議，品嚐時先喝雞湯原味，再加入肉品與其他火鍋料。同時店內更提供「新鮮薄荷葉」，涮入湯頭之中，能提昇清新的草本氣息，帶來不同的味覺轉換。用餐尾聲更可在湯底加入手工拉麵，吸收湯頭精華，搭配花膠、海參等珍貴食材，打造出華麗的上湯拉麵。

鮑福記提供的鮑魚雞湯，搭配有鮑魚、鳳螺、白蝦、玉米雞、菜盤與薄荷葉，每份1,680元起。店內亦提供「麻辣鳳爪」，每隻69元、3隻198元；還有「鮑魚椒麻拌麵」、「麻辣牛肚」等熟食；特色甜點「燕窩金箔冰淇淋」選用一公斤要價3萬元的印尼金絲燕窩製作，每份268元，其他也有楊枝甘露、杏仁豆腐等甜品。為慶祝新店開幕，7月15日至7月31日期間，可加購「花膠」現享買1送1，現省599元。

【鮑福記 鮑魚雞湯火鍋】

電話：0989-399-778

地址：台北市中正區金山南路一段8號

鮑福記的雞湯以2.5斤的「玉米雞」為主角，肉質軟嫩不柴。記者陳睿中／攝影

店內同步提供海參、花膠等食材，以及多種特色火鍋料。記者陳睿中／攝影

鮑福記特別選用活體鮑魚入湯，更能享受脆彈肉質。記者陳睿中／攝影

「麻辣鳳爪」，每隻69元、3隻198元。記者陳睿中／攝影