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用粉紅碧璽、祖母綠組成的蔚藍海畔植物園！ Anna Hu新作闡述東西美學

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
活動現場模特兒演繹ANNA HU御苑花徑系列作品。圖／ANNA HU提供
活動現場模特兒演繹ANNA HU御苑花徑系列作品。圖／ANNA HU提供

創立同名品牌ANNA HU Haute Joaillerie的華裔珠寶藝術家胡茵菲，今年再度受邀列入2026巴黎高級訂製服周官方行程，於巴黎芳登廣場Maison藝術之家發表最新高訂珠寶作品，推出「Route des Fleurs Impériales御苑花徑」與「Jardin Émeraude de Monte-Carlo翠苑秘境」兩大系列，以地中海風光為靈感，融合東西方文化元素與高級珠寶工藝。

Anna Hu近年旅居摩納哥，從蔚藍海岸的粉紅光影、女性優雅氣質，以及摩納哥珍稀植物園的濃郁綠意汲取創作靈感，並結合波斯宮廷、絲綢之路、拜占庭藝術與巴黎高級珠寶黃金年代的設計語彙，透過珠寶描繪一座跨越文明的地中海花園。

「御苑花徑」系列以天然粉紅碧璽為主石，搭配粉紅剛玉與鑽石，運用大量蛋面切割（Cabochon）工藝，彰顯寶石柔和光澤與色彩層次，採用鏤空結構打造項圈、手鍊、耳環及戒指等完整套組。其中項圈鑲嵌163.67克拉粉紅碧璽及137.02克拉粉紅剛玉，展現宛如高級訂製服般的輕盈線條。

「翠苑秘境」則以天然尚比亞祖母綠為主角，靈感來自摩納哥珍稀植物園景觀，同樣大量採用蛋面切割，凸顯祖母綠絲絨般的濃郁色澤。作品結合植物輪廓與鏤空珠寶工藝，透過祖母綠與鑽石交織出晨光穿越綠蔭般的光影層次，其中項圈鑲嵌157.73克拉祖母綠，搭配38.16克拉鑽石，耳環則鑲嵌60克拉祖母綠，呈現自然景觀與建築線條融合的立體美感。

ANNA HU Jardin Émeraude de Monte-Carlo翠苑秘境項圈。圖／ANNA HU提供
ANNA HU Jardin Émeraude de Monte-Carlo翠苑秘境項圈。圖／ANNA HU提供

ANNA HU Route des Fleurs Impériales 御苑花徑粉紅碧璽耳環。圖／ANNA HU提供
ANNA HU Route des Fleurs Impériales 御苑花徑粉紅碧璽耳環。圖／ANNA HU提供

ANNA HU Jardin Émeraude de Monte-Carlo翠苑秘境耳環。圖／ANNA HU提供
ANNA HU Jardin Émeraude de Monte-Carlo翠苑秘境耳環。圖／ANNA HU提供

ANNA HU Route des Fleurs Impériales御苑花徑粉紅碧璽戒指。圖／ANNA HU提供
ANNA HU Route des Fleurs Impériales御苑花徑粉紅碧璽戒指。圖／ANNA HU提供

ANNA HU Jardin Émeraude de Monte-Carlo翠苑秘境系列新品現場。圖／ANNA HU提供
ANNA HU Jardin Émeraude de Monte-Carlo翠苑秘境系列新品現場。圖／ANNA HU提供

ANNA HU Route des Fleurs Impériales御苑花徑粉紅碧璽手鍊。圖／ANNA HU提供
ANNA HU Route des Fleurs Impériales御苑花徑粉紅碧璽手鍊。圖／ANNA HU提供

ANNA HU Haute Joaillerie於巴黎芳登廣場Maison藝術之家發表全新高訂珠寶系列。圖／ANNA HU提供
ANNA HU Haute Joaillerie於巴黎芳登廣場Maison藝術之家發表全新高訂珠寶系列。圖／ANNA HU提供

ANNA HU Route des Fleurs Impériales御苑花徑粉紅碧璽項圈。圖／ANNA HU提供
ANNA HU Route des Fleurs Impériales御苑花徑粉紅碧璽項圈。圖／ANNA HU提供

活動現場模特兒演繹ANNA HU翠苑秘境項圈。圖／ANNA HU提供
活動現場模特兒演繹ANNA HU翠苑秘境項圈。圖／ANNA HU提供

華裔 珠寶

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