用粉紅碧璽、祖母綠組成的蔚藍海畔植物園！ Anna Hu新作闡述東西美學

創立同名品牌ANNA HU Haute Joaillerie的華裔珠寶藝術家胡茵菲，今年再度受邀列入2026巴黎高級訂製服周官方行程，於巴黎芳登廣場Maison藝術之家發表最新高訂珠寶作品，推出「Route des Fleurs Impériales御苑花徑」與「Jardin Émeraude de Monte-Carlo翠苑秘境」兩大系列，以地中海風光為靈感，融合東西方文化元素與高級珠寶工藝。

Anna Hu近年旅居摩納哥，從蔚藍海岸的粉紅光影、女性優雅氣質，以及摩納哥珍稀植物園的濃郁綠意汲取創作靈感，並結合波斯宮廷、絲綢之路、拜占庭藝術與巴黎高級珠寶黃金年代的設計語彙，透過珠寶描繪一座跨越文明的地中海花園。

「御苑花徑」系列以天然粉紅碧璽為主石，搭配粉紅剛玉與鑽石，運用大量蛋面切割（Cabochon）工藝，彰顯寶石柔和光澤與色彩層次，採用鏤空結構打造項圈、手鍊、耳環及戒指等完整套組。其中項圈鑲嵌163.67克拉粉紅碧璽及137.02克拉粉紅剛玉，展現宛如高級訂製服般的輕盈線條。

「翠苑秘境」則以天然尚比亞祖母綠為主角，靈感來自摩納哥珍稀植物園景觀，同樣大量採用蛋面切割，凸顯祖母綠絲絨般的濃郁色澤。作品結合植物輪廓與鏤空珠寶工藝，透過祖母綠與鑽石交織出晨光穿越綠蔭般的光影層次，其中項圈鑲嵌157.73克拉祖母綠，搭配38.16克拉鑽石，耳環則鑲嵌60克拉祖母綠，呈現自然景觀與建築線條融合的立體美感。

ANNA HU Jardin Émeraude de Monte-Carlo翠苑秘境項圈。圖／ANNA HU提供

ANNA HU Route des Fleurs Impériales 御苑花徑粉紅碧璽耳環。圖／ANNA HU提供

ANNA HU Jardin Émeraude de Monte-Carlo翠苑秘境耳環。圖／ANNA HU提供

ANNA HU Route des Fleurs Impériales御苑花徑粉紅碧璽戒指。圖／ANNA HU提供

ANNA HU Jardin Émeraude de Monte-Carlo翠苑秘境系列新品現場。圖／ANNA HU提供

ANNA HU Route des Fleurs Impériales御苑花徑粉紅碧璽手鍊。圖／ANNA HU提供

ANNA HU Haute Joaillerie於巴黎芳登廣場Maison藝術之家發表全新高訂珠寶系列。圖／ANNA HU提供

ANNA HU Route des Fleurs Impériales御苑花徑粉紅碧璽項圈。圖／ANNA HU提供