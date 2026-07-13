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FRED90周年高珠最終章登場 傳奇百克拉黃鑽Soleil d'Or首度化身珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FRED Soleil d'Or Golden Light 戒指。圖／FRED提供
FRED Soleil d'Or Golden Light 戒指。圖／FRED提供

迎接品牌創立90周年，FRED發表高級珠寶系列第三篇章「Monsieur Fred Golden Light」，也是Monsieur Fred高級珠寶三部曲最終章。系列以法國蔚藍海岸從夜晚、黎明到黃金時刻的光影變化為靈感，推出15件高級珠寶作品，透過彩色寶石、可轉換珠寶設計與精湛工藝，向創辦人Fred Samuel「陽光珠寶商」的精神致敬。

系列最大亮點「Soleil d'Or Golden Light」，FRED首次將品牌傳奇、重101.57克拉的Soleil d'Or黃色鑽石鑲嵌於高級珠寶作品中，打造可轉換式胸甲項鍊，中央胸針可拆卸配戴，周圍鑲嵌逾千顆鑽石與黃鑽，並搭配戒指共同組成系列最具代表性的作品，不僅象徵Monsieur Fred三部曲畫下句點，也為品牌90周年留下最具收藏價值的高級珠寶傑作。

Moonlight Reflection套組，以來自同一原石的坦桑石與鑽石打造項鍊、耳環及戒指，描繪坎城夜晚海面倒映星光的景色。作品運用刀鋒工藝營造流動光影，並延續品牌可轉換珠寶特色，其中項鍊可轉換為胸針，三合一戒指則可變化六種配戴方式，展現靈活設計。Promising Dawn則捕捉黎明前稍縱即逝的綠色閃光，胸針與戒指以澳洲蛋白石搭配哥倫比亞祖母綠，品牌更耗時六個月以夾層鑲嵌工藝展現蛋白石之美，並結合近似高級製錶的精密組裝技術，使寶石折射出豐富光譜，並襯托日本Akoya珍珠增添層次。

Crystalline Joy套組以漸層藍綠色碧璽為主角，將晨曦映照下的地中海色彩化為短項鍊、手鍊與雞尾酒戒指。作品搭配雕刻珍珠貝母及鑽石，透過波浪線條與細膩切割，呈現海面波光粼粼的律動。Blooming Senses系列的靈感來自蔚藍海岸盛開的含羞草，運用斯里蘭卡黃色剛玉與鑽石打造項鍊、耳環及戒指，也是品牌首次以黃色剛玉構成立體花球取代傳統黃金花朵，整件作品耗時890小時製作，是高級珠寶工藝的體現。

FRED Crystalline Joy 手鍊。圖／FRED提供
FRED Crystalline Joy 手鍊。圖／FRED提供

FRED Promising Dawn戒指。圖／FRED提供
FRED Promising Dawn戒指。圖／FRED提供

FRED Moonlight Reflection項鍊。圖／FRED提供
FRED Moonlight Reflection項鍊。圖／FRED提供

FRED Blooming Senses項鍊。圖／FRED提供
FRED Blooming Senses項鍊。圖／FRED提供

FRED Soleil d'Or Golden Light胸甲項鍊。圖／FRED提供
FRED Soleil d'Or Golden Light胸甲項鍊。圖／FRED提供

珠寶

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