FRED90周年高珠最終章登場 傳奇百克拉黃鑽Soleil d'Or首度化身珠寶

迎接品牌創立90周年，FRED發表高級珠寶系列第三篇章「Monsieur Fred Golden Light」，也是Monsieur Fred高級珠寶三部曲最終章。系列以法國蔚藍海岸從夜晚、黎明到黃金時刻的光影變化為靈感，推出15件高級珠寶作品，透過彩色寶石、可轉換珠寶設計與精湛工藝，向創辦人Fred Samuel「陽光珠寶商」的精神致敬。

系列最大亮點「Soleil d'Or Golden Light」，FRED首次將品牌傳奇、重101.57克拉的Soleil d'Or黃色鑽石鑲嵌於高級珠寶作品中，打造可轉換式胸甲項鍊，中央胸針可拆卸配戴，周圍鑲嵌逾千顆鑽石與黃鑽，並搭配戒指共同組成系列最具代表性的作品，不僅象徵Monsieur Fred三部曲畫下句點，也為品牌90周年留下最具收藏價值的高級珠寶傑作。

Moonlight Reflection套組，以來自同一原石的坦桑石與鑽石打造項鍊、耳環及戒指，描繪坎城夜晚海面倒映星光的景色。作品運用刀鋒工藝營造流動光影，並延續品牌可轉換珠寶特色，其中項鍊可轉換為胸針，三合一戒指則可變化六種配戴方式，展現靈活設計。Promising Dawn則捕捉黎明前稍縱即逝的綠色閃光，胸針與戒指以澳洲蛋白石搭配哥倫比亞祖母綠，品牌更耗時六個月以夾層鑲嵌工藝展現蛋白石之美，並結合近似高級製錶的精密組裝技術，使寶石折射出豐富光譜，並襯托日本Akoya珍珠增添層次。

Crystalline Joy套組以漸層藍綠色碧璽為主角，將晨曦映照下的地中海色彩化為短項鍊、手鍊與雞尾酒戒指。作品搭配雕刻珍珠貝母及鑽石，透過波浪線條與細膩切割，呈現海面波光粼粼的律動。Blooming Senses系列的靈感來自蔚藍海岸盛開的含羞草，運用斯里蘭卡黃色剛玉與鑽石打造項鍊、耳環及戒指，也是品牌首次以黃色剛玉構成立體花球取代傳統黃金花朵，整件作品耗時890小時製作，是高級珠寶工藝的體現。

FRED Crystalline Joy 手鍊。圖／FRED提供

FRED Promising Dawn戒指。圖／FRED提供

FRED Moonlight Reflection項鍊。圖／FRED提供

FRED Blooming Senses項鍊。圖／FRED提供