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夏日眼鏡話題！Mrs. GREEN APPLE戴的彩色鏡片 李多慧秀時髦兩用眼鏡

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
李多慧示範OWNDAYS熱賣眼鏡「俐落時尚多邊形眼鏡 - SNP1026 C1 」，磁吸式掛片設計，可視場合需求切換。圖／OWNDAYS提供
李多慧示範OWNDAYS熱賣眼鏡「俐落時尚多邊形眼鏡 - SNP1026 C1 」，磁吸式掛片設計，可視場合需求切換。圖／OWNDAYS提供

夏天是太陽眼鏡的主場，日本眼鏡品牌「眼鏡市場」推出全新抗UV太陽眼鏡，特別邀請日本知名樂團Mrs. GREEN APPLE擔任代言人，由三位成員共同亮相全新電視廣告《眼鏡市場「天空景色」篇》。

2013年成團、2015年正式出道的Mrs. GREEN APPLE，2023年他們憑藉第5張原創專輯《ANTENNA》成功挑戰巨蛋巡演，並以〈Que Sera Sera〉奪下日本唱片大獎。2024年，樂團刷新日本史上最年輕舉辦體育場巡演的紀錄，電影《The White Lounge in CINEMA》更斬獲18.9億日圓票房，拿下年度音樂類電影冠軍；同年底再以〈紫丁香〉蟬聯日本唱片大獎。今年，樂團正式揭開「Phase 3」新篇章，也預計於今年9月30日發行睽違3年的全新原創專輯，並同步啟動橫跨13座城市、共28場的《Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour “SHADOWS”》巡迴演唱會。

眼鏡市場全新電視廣告，Mrs. GREEN APPLE成員配戴不同款式彩色鏡片的抗UV太陽眼鏡漫步拉開序幕，並搭配Mrs. GREEN APPLE的夏日經典名曲《青與夏》（青と夏），並以「太陽是我們的夥伴」為主打標語，呈現成員們享受夏日時光的燦爛笑容。

李多慧秀OWNDAYS熱賣款SNAP系列眼鏡

日系眼鏡品牌OWNDAYS與李多慧的合作釋出全新第二波形象，李多慧特別演繹了OWNDAYS熱賣眼鏡，全台門市店長一致推薦的「俐落時尚多邊形眼鏡 - SNP1026 C1 」，俐落線條搭配多邊框型，磁吸式掛片設計，能阻絕陽光，兼具機能性與都會潮流感。

OWNDAYS熱銷排行榜中的冠軍還有「溫柔知性波士頓眼鏡 - SNP1019N-3S C2」，波士頓圓潤框型可修飾亞洲人的臉部線條與顴骨，展現柔和溫柔的氣質。透光感的樹脂前框搭配金屬鏡腳，SNAP掛片設計在室內是知性光學眼鏡，在戶外即可馬上切換為太陽眼鏡。

Mrs. GREEN APPLE大森元貴配戴款。圖／眼鏡市場提供
Mrs. GREEN APPLE大森元貴配戴款。圖／眼鏡市場提供

Mrs. GREEN APPLE若井滉斗配戴款。圖／眼鏡市場提供
Mrs. GREEN APPLE若井滉斗配戴款。圖／眼鏡市場提供

Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架配戴款。圖／眼鏡市場提供
Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架配戴款。圖／眼鏡市場提供

李多慧示範OWNDAYS熱賣眼鏡「俐落時尚多邊形眼鏡 - SNP1026 C1 」。圖／OWNDAYS提供
李多慧示範OWNDAYS熱賣眼鏡「俐落時尚多邊形眼鏡 - SNP1026 C1 」。圖／OWNDAYS提供

「眼鏡市場」推出全新抗UV太陽眼鏡，特別邀請日本知名樂團Mrs. GREEN APPLE擔任代言人。圖／眼鏡市場提供
「眼鏡市場」推出全新抗UV太陽眼鏡，特別邀請日本知名樂團Mrs. GREEN APPLE擔任代言人。圖／眼鏡市場提供

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