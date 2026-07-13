快訊

霸凌爭議延燒 佀廣洋宣布放棄國民黨提名、繼續勤走基層

素人參政！正妹網紅選議員「一面看板都沒有」急徵求免費外牆

致癌油風暴 卓揆下令一周完成檢驗、提食安法修法「2要求+5增訂」

聽新聞
0:00 / 0:00

夏日風格旅箱 高效機能、熱情多巴胺、霧面個性派3種移動美學

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Victorinox Spectra 3.0系列，最高可提升約40%收納容量，讓旅途中添購物品可以靈活收納。圖／Victorinox提供
Victorinox Spectra 3.0系列，最高可提升約40%收納容量，讓旅途中添購物品可以靈活收納。圖／Victorinox提供

對於跨國工作者而言，頻繁切換於日常通勤、跨國差旅與深度度假之間，裝備也有不同面貌的場景需求。這裡集結百年工藝的機能、盛夏多巴胺色彩，到個性沈穩兼容三種風格旅箱，各自彰顯當代旅人的個性與生活態度。

Victorinox Spectra 3.0滿足商務與度假場景轉換

以經典瑞士刀工藝聞名的瑞士百年品牌Victorinox，品牌版圖涵蓋廚具、腕表與旅行裝備等領域。今年針對商務人士與長途旅人推出「Spectra 3.0」系列行李箱。這系列採用高韌性再生聚碳酸酯結構，在輕量化與耐衝擊間取得平衡。

其中最大亮點在於創新的自動擴展系統，最高可提升約40%收納容量，讓厚重衣物、裝備或旅途中添購物品可以靈活收納。Spectra 3.0採用1：9前開式結構設計，可在取物與收納過程中更有效率。即使是在狹小飯店空間或機場轉運場景中，無需完全攤開主箱體也能快速取用隨身物品。內裝配置雙層網布隔層與X型固定束帶，強化物品穩定性與分類效率，優化衣物、配件與鞋履收納過程。

Victorinox Spectra 3.0以可擴充設計與前開式收納機能，打造從商務差旅到長途旅行都適合的移動體驗。圖／Victorinox提供
Victorinox Spectra 3.0以可擴充設計與前開式收納機能，打造從商務差旅到長途旅行都適合的移動體驗。圖／Victorinox提供

RIMOWA Essential盛夏限定雙色

RIMOWA用熱情色彩迎接盛夏，Essential系列推出全新季節限定色「Magenta紫紅」與「Orange亮橙」。

充滿能量的「Orange亮橙色」洋溢著探索未知的熱情與活力；濃郁鮮明的「Magenta紫紅色」則融合優雅與個性，以富有層次感的色調展現自信魅力。這系列延續Essential輕盈耐用的設計特色，呼應盛夏陽光與旅途中的自由精神。

張軒睿與RIMOWA Essential系列Orange亮橙行李箱。圖／RIMOWA提供
張軒睿與RIMOWA Essential系列Orange亮橙行李箱。圖／RIMOWA提供
楊謹華與RIMOWA Essential系列Magenta紫紅行李箱。圖／RIMOWA提供
楊謹華與RIMOWA Essential系列Magenta紫紅行李箱。圖／RIMOWA提供

CRASH BAGGAGE「Quiet系列」霧面金屬色

以經典「撞擊凹痕」設計的義大利行李箱品牌CRASH BAGGAGE，這回有別於過往亮眼鮮明的色彩，全新Quiet系列選擇以低調的霧面絲絨金屬質感呈現，推出「暖銅（Warm Bronze）」、「鐵灰（Raw Steel）」與「紫霧（Dusty Rose）」三款低飽和新色。細膩的層次感讓每一道凹痕不再只是設計，而像是每一段旅行留下的獨家記憶與印記。

CRASH BAGGAGE有別於過往亮眼鮮明色彩，全新Quiet系列以低調的霧面絲絨金屬質感呈現。圖／CRASH BAGGAGE提供
CRASH BAGGAGE有別於過往亮眼鮮明色彩，全新Quiet系列以低調的霧面絲絨金屬質感呈現。圖／CRASH BAGGAGE提供

CRASH BAGGAGE全新Quiet系列推出暖銅、鐵灰與紫霧三款低飽和新色。圖／CRASH BAGGAGE提供
CRASH BAGGAGE全新Quiet系列推出暖銅、鐵灰與紫霧三款低飽和新色。圖／CRASH BAGGAGE提供

瑞士

延伸閱讀

Panasonic 以匠心設計構築日式美學 重塑現代居住價值

蕭邦Happy Sport新作化身湖海星光 滑動鑽石演繹自然詩意

26秋冬巴黎高訂周／Giorgio Armani Privé李冰冰優雅同框凱特布蘭琪

慶祝百年經典！「小熊維尼 友你相繪」快閃店 於松山文創園區療癒登場

相關新聞

藏壽司24款「名偵探柯南扭蛋」限時登場！ 滿額再送「柯南杯墊」帶回家

連鎖迴轉壽司「藏壽司」攜手《名偵探柯南》，以最新劇場版《名偵探柯南：高速公路的墮天使》為主題，自7月17日起展開為期14天的限時聯名企劃，推出24款聯名扭蛋，還有滿額贈周邊、解謎互動遊戲等活動，讓粉絲沉浸在柯南的推理世界之中。

夏日風格旅箱 高效機能、熱情多巴胺、霧面個性派3種移動美學

對於跨國工作者而言，頻繁切換於日常通勤、跨國差旅與深度度假之間，裝備也有不同面貌的場景需求。這裡集結百年工藝的機能、盛夏多巴胺色彩，到個性沈穩兼容三種風格旅箱，各自彰顯當代旅人的個性與生活態度。

G-DRAGON《玩具總動員》聯名快閃店登台 開幕時間、地點一次看

引領全球潮流風尚的K-POP巨星G-DRAGON主理品牌PEACEMINUSONE，今年迎來品牌成立10周年，特別為全球粉絲奉上超級大禮！PEACEMINUSONE宣布正式與迪士尼韓國合作，以迪士尼．皮克斯經典動畫《玩具總動員》為主題，推出全新重磅聯名系列「THE FIRST FAN」，並展開全球巡迴快閃店。繼7月1日在首爾聖水洞引爆排隊狂潮後，官方正式宣布台北站將於7月29日在信義新光三越A9盛大登場，讓台灣粉絲不用飛首爾，就能親身體驗這場結合藝術、潮流與童年回憶的限定企劃。

台灣美食展7月31日登場！一站吃遍必比登名店 預售票熱賣中

台灣美食展將於7月31日至8月3日在台北世貿一館登場！今年以「風土醞釀」為題，探索台灣各地、各族群佳餚與物產，呈現人文與風土交織的台灣味。展覽網羅全台在地食材、世界冠軍與金牌美食、伴手禮，以及12家米其林、必比登推薦料理，邀請名廚及職人展演，更有多家知名蔬食品牌參展。9折預售票餘udn售票網正式啟售中。

蕭邦Happy Sport新作化身湖海星光 滑動鑽石演繹自然詩意

瑞士珠寶與製錶品牌蕭邦（Chopard）經典的滑動鑽石腕表Happy Sport與珠寶Happy Diamonds系列迎來全新創作，從瀑布、湖泊、海洋到日月星辰汲取靈感，將自然景觀化為腕表與珠寶創作元素，透過鑽石隨配戴者動作自由滑動的特色，展現充滿生命力的靈動美感。

桃機體驗營攜手3國航認識航空產業 7月15日開放報名

桃園國際機場公司今天宣布，「桃園機場體驗營」將於8月底至9月初舉辦3梯次，15日中午12時起受理網路報名，除與3家國航合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。