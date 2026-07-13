夏日風格旅箱 高效機能、熱情多巴胺、霧面個性派3種移動美學

對於跨國工作者而言，頻繁切換於日常通勤、跨國差旅與深度度假之間，裝備也有不同面貌的場景需求。這裡集結百年工藝的機能、盛夏多巴胺色彩，到個性沈穩兼容三種風格旅箱，各自彰顯當代旅人的個性與生活態度。

Victorinox Spectra 3.0滿足商務與度假場景轉換

以經典瑞士刀工藝聞名的瑞士百年品牌Victorinox，品牌版圖涵蓋廚具、腕表與旅行裝備等領域。今年針對商務人士與長途旅人推出「Spectra 3.0」系列行李箱。這系列採用高韌性再生聚碳酸酯結構，在輕量化與耐衝擊間取得平衡。

其中最大亮點在於創新的自動擴展系統，最高可提升約40%收納容量，讓厚重衣物、裝備或旅途中添購物品可以靈活收納。Spectra 3.0採用1：9前開式結構設計，可在取物與收納過程中更有效率。即使是在狹小飯店空間或機場轉運場景中，無需完全攤開主箱體也能快速取用隨身物品。內裝配置雙層網布隔層與X型固定束帶，強化物品穩定性與分類效率，優化衣物、配件與鞋履收納過程。

Victorinox Spectra 3.0以可擴充設計與前開式收納機能，打造從商務差旅到長途旅行都適合的移動體驗。圖／Victorinox提供

RIMOWA Essential盛夏限定雙色

RIMOWA用熱情色彩迎接盛夏，Essential系列推出全新季節限定色「Magenta紫紅」與「Orange亮橙」。

充滿能量的「Orange亮橙色」洋溢著探索未知的熱情與活力；濃郁鮮明的「Magenta紫紅色」則融合優雅與個性，以富有層次感的色調展現自信魅力。這系列延續Essential輕盈耐用的設計特色，呼應盛夏陽光與旅途中的自由精神。

張軒睿與RIMOWA Essential系列Orange亮橙行李箱。圖／RIMOWA提供 楊謹華與RIMOWA Essential系列Magenta紫紅行李箱。圖／RIMOWA提供

CRASH BAGGAGE「Quiet系列」霧面金屬色

以經典「撞擊凹痕」設計的義大利行李箱品牌CRASH BAGGAGE，這回有別於過往亮眼鮮明的色彩，全新Quiet系列選擇以低調的霧面絲絨金屬質感呈現，推出「暖銅（Warm Bronze）」、「鐵灰（Raw Steel）」與「紫霧（Dusty Rose）」三款低飽和新色。細膩的層次感讓每一道凹痕不再只是設計，而像是每一段旅行留下的獨家記憶與印記。

CRASH BAGGAGE有別於過往亮眼鮮明色彩，全新Quiet系列以低調的霧面絲絨金屬質感呈現。圖／CRASH BAGGAGE提供