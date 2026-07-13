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G-DRAGON《玩具總動員》聯名快閃店登台 開幕時間、地點一次看

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「THE FIRST FAN」快閃店台北站將於7月29日在台北信義新光三越A9館限時登場。圖／摘自＠thefirstfan_official
「THE FIRST FAN」快閃店台北站將於7月29日在台北信義新光三越A9館限時登場。圖／摘自＠thefirstfan_official

引領全球潮流風尚的K-POP巨星G-DRAGON主理品牌PEACEMINUSONE，今年迎來品牌成立10周年，特別為全球粉絲奉上超級大禮！PEACEMINUSONE宣布正式與迪士尼韓國合作，以迪士尼．皮克斯經典動畫《玩具總動員》為主題，推出全新重磅聯名系列「THE FIRST FAN」，並展開全球巡迴快閃店。繼7月1日在首爾聖水洞引爆排隊狂潮後，官方正式宣布台北站將於7月29日在信義新光三越A9盛大登場，讓台灣粉絲不用飛首爾，就能親身體驗這場結合藝術、潮流與童年回憶的限定企劃。

這次合作是迪士尼首度以與K-POP藝人共同創作為基礎所推出的重磅企劃，「THE FIRST FAN」意指「第一位粉絲」或「最初的粉絲」，在充滿情懷的設定中，《玩具總動員》裡的胡迪、巴斯光年等經典角色，不再只是動畫人物，而是化身為陪伴G-DRAGON一路走向夢想旅程、風雨同舟的最初支持者。當風靡30年的跨世代情感連結，遇上代表GD時尚與藝術延伸的PEACEMINUSONE，角色們被注入了品牌代表性的雛菊圖案與前衛視覺語言，將大眾的童年記憶轉化為極具收藏價值的藝術風格單品。

快閃店台北站由台灣指標性選物品牌INVINCIBLE與FRUITION共同主辦，不僅原汁原味移植首爾站的藝術空間概念，將展場打造為融合潮流與奇幻想像的打卡聖地，更將完整帶來70款以上的豐富聯名商品。從潮流服飾、限量收藏品到生活風格單品應有盡有。

「THE FIRST FAN」全球快閃計畫預計將陸續登陸東京、香港、上海等10個以上國際主要城市。台北站確定於7月29日在台北信義新光三越A9館限時登場，詳細的入場規則與限定商品販售資訊，主辦單位將於近日在官方社群平台陸續公告，喜愛GD與《玩具總動員》的潮流迷們務必密切鎖定，準備搶購。

「THE FIRST FAN」快閃店首站已於7月起在首爾聖水洞登場。圖／摘自＠thefirstfan_official
「THE FIRST FAN」快閃店首站已於7月起在首爾聖水洞登場。圖／摘自＠thefirstfan_official

「THE FIRST FAN」快閃店首站已於7月起在首爾聖水洞登場。圖／摘自＠thefirstfan_official
「THE FIRST FAN」快閃店首站已於7月起在首爾聖水洞登場。圖／摘自＠thefirstfan_official

「THE FIRST FAN」快閃店首站已於7月起在首爾聖水洞登場。圖／摘自＠thefirstfan_official
「THE FIRST FAN」快閃店首站已於7月起在首爾聖水洞登場。圖／摘自＠thefirstfan_official

玩具總動員

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