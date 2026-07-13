藏壽司24款「名偵探柯南扭蛋」限時登場！ 滿額再送「柯南杯墊」帶回家

連鎖迴轉壽司「藏壽司」攜手《名偵探柯南》，以最新劇場版《名偵探柯南：高速公路的墮天使》為主題，自7月17日起展開為期14天的限時聯名企劃，推出24款聯名扭蛋，還有滿額贈周邊、解謎互動遊戲等活動，讓粉絲沉浸在柯南的推理世界之中。

本次的24款扭蛋中，包括有8款「徽章」，包含手持紅色蝴蝶結造型道具的江戶川柯南、身穿燕尾服的工藤新一，以及赤井秀一、安室透等人氣角色。另外8款「磁鐵2件套」則以呼應劇情的雙人角色組合為主，包括「江戶川柯南&萩原千速」、神奈川縣警線的「萩原千速＆橫溝重悟」，以及牽動角色故事線的「松田陣平&萩原研二」等組合。此外，還有結合鑰匙孔輪廓、偵探印章字樣與角色騎士夾克造型的8款「裝飾掛飾」，3大系列皆融入劇場版的細節，適合粉絲蒐集。

自7月17日起，凡於全台店舖當日折扣後單筆消費滿1,000元，並完成社群任務，即可獲得「名偵探柯南杯墊」1個，共有「江戶川柯南&毛利蘭」、「世良真純&灰原哀」、「萩原千速&橫溝重悟」以及「萩原研二&松田陣平」等4款造型，全部限量12,800個。

7月17日至7月30日期間，全台門市同步展開解謎活動。桌面可看到充滿偵探氛圍的解謎卡面，共設計3道趣味謎題，解謎完成並完成社群任務即可參加抽獎，有機會獲得《名偵探柯南》的「手提袋」1個或「毛巾」1條。

迎接仲夏，藏壽司即日起也推出18款推薦餐點，包括有「南高梅雞肉天婦羅握壽司」、「南高梅鮪魚大葉天握壽司（一貫）」、「梅香柴魚小貝柱軍艦」等不同品項，另外還有「洋蔥圈」、「胡麻豬肉生菜烏龍麵（冷）」，以及「芒果和風聖代」、「焦糖堅果起司舒芙蕾」等特色甜點。

8款「磁鐵2件套」，則以呼應劇情的雙人角色組合為設計主軸。圖／藏壽司提供

8款「徽章」，包含江戶川柯南、工藤新一等角色。圖／藏壽司提供

本次聯名活動推出8款「裝飾吊飾」。圖／藏壽司提供