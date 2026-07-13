蕭邦Happy Sport新作化身湖海星光 滑動鑽石演繹自然詩意

瑞士珠寶與製錶品牌蕭邦（Chopard）經典的滑動鑽石腕表Happy Sport與珠寶Happy Diamonds系列迎來全新創作，從瀑布、湖泊、海洋到日月星辰汲取靈感，將自然景觀化為腕表與珠寶創作元素，透過鑽石隨配戴者動作自由滑動的特色，展現充滿生命力的靈動美感。

Happy Diamonds系列自誕生以來，即以漂浮於藍寶石水晶之間的能自由舞動的滑動鑽石聞名，其設計靈感源自黑森林瀑布飛濺的水珠。此次新作則將浩瀚星空濃縮於珠寶之中，將太陽、月亮與星星化為主角，推出18K白金與玫瑰金耳環及手鐲。月亮、太陽圖騰內的滑動圖騰能隨舉手投足自在流轉，不僅讓珠寶更具互動感，也延續Happy Diamonds自由、歡欣的品牌精神，為日常配戴增添浪漫詩意。

而讓鑽石在表盤自由舞動的Happy Sport系列腕表，也同步迎來兩款風格鮮明的新作。其中33毫米限量腕表以湖泊波光為靈感，採用符合品牌永續理念的18K倫理道德黃金打造表殼，搭配天然綠松石表盤與鑲鑽表圈，五顆滑動鑽石在面盤中央輕盈流轉，彷彿晨光映照湖面的粼粼波光。腕表搭載蕭邦自製09.01-C自動上鍊機芯，提供約42小時動力儲存，全球限量25只。

另一款36毫米Happy Sport腕表則以海洋為主題，表殼結合Lucent Steel™精鋼與18K倫理玫瑰金雙材質，搭配綠松石色珍珠母貝面盤，天然紋理隨光線折射展現不同層次。除經典滑動鑽石外，品牌更首度加入滑動海星造型圖騰，與三顆滑動鑽石自在舞動，營造宛如海浪拍岸、星光灑落海面的生動畫面。腕表亦配備可快速更換的綠松石色皮革表帶，兼顧日常配戴的實用性與造型變化。

Happy Diamonds系列手鐲，符合倫理道德標準的18K玫瑰金、滑動玫瑰金太陽、滑動鑲鑽白金月亮，以及兩顆鑲鑽星星，26萬元。圖／蕭邦提供

Happy Sport系列腕表，36毫米符合倫理道德標準的Lucent Steel™精鋼及18K玫瑰金表殼，一枚滑動鑲鑽海星及3顆滑動石、綠松石色紋理珍珠母貝表盤，32萬8,000元。圖／蕭邦提供

Happy Sport系列腕表，33毫米符合倫理道德標準的18K鑲鑽黃金表殼、5顆滑動鑽石、綠松石表盤，119萬5,000元。圖／蕭邦提供

Happy Diamonds系列耳環，符合倫理道德標準的18K玫瑰金、滑動玫瑰金太陽、滑動鑲鑽白金月亮、以及兩顆鑲鑽星星，22萬1,000元。圖／蕭邦提供

Happy Diamonds系列手鐲，符合倫理道德標準的18K白金、滑動玫瑰金太陽、滑動鑲鑽白金月亮，以及兩顆鑲鑽星星，40萬8,000元。圖／蕭邦提供