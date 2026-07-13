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台灣美食展7月31日登場！一站吃遍必比登名店 預售票熱賣中

聯合新聞網／ 聯合數位文創
天成世貿國際會館「平日明爐烤鴨三吃兌換券」。圖／台灣觀光協會提供
天成世貿國際會館「平日明爐烤鴨三吃兌換券」。圖／台灣觀光協會提供

2026台灣美食展以「風土醞釀」為主題。圖／台灣觀光協會提供
2026台灣美食展以「風土醞釀」為主題。圖／台灣觀光協會提供

台灣美食展將於7月31日至8月3日在台北世貿一館登場！今年以「風土醞釀」為題，探索台灣各地、各族群佳餚與物產，呈現人文與風土交織的台灣味。展覽網羅全台在地食材、世界冠軍與金牌美食、伴手禮，以及12家米其林必比登推薦料理，邀請名廚及職人展演，更有多家知名蔬食品牌參展。預售票於udn售票網熱賣中，至７月30日止皆可以9折優惠價180元購買。

BaganHood蔬食餐酒館將以當令食材詮釋蔬食料理的細膩風味。圖／台灣觀光協會提供
BaganHood蔬食餐酒館將以當令食材詮釋蔬食料理的細膩風味。圖／台灣觀光協會提供

四大展區帶你挖寶在地滋味 16家知名蔬食品牌進駐

展覽規劃「金牌特物」、「探索台味」、「異國美食」及「藝鳴驚人」四大展區，並匯聚全台在地新鮮食材、地酒、醬釀及異國料理。回應蔬食飲食風潮，今年更首度邀請慈濟人文參展，集結台北君悅酒店-茶苑、常不輕、養心茶樓、BaganHood蔬食餐酒館、無肉市集、SUN BERNO光焙若蔬食、五郎時食等16家蔬食品牌進駐，邀民眾體驗蔬食的美味。

12家米其林、必比登名店 五星飯店餐券搶先預約年度聚會

今年現場眾星雲集，邀請到12家米其林必比登推薦、入選餐廳及綠星餐廳，包括入選店家雲川水月及叁酒弍沏、麻糬寶寶，或入榜多年的台中滬舍餘味、馨苑小料理、沅臻國際東勢牛稼莊、台北牛店精燉牛肉麵，摘下綠星殊榮的小小樹食，以及台南謝掌櫃虱目魚海鮮粥、阿文米粿及鮮蒸蝦仁肉圓等店家，可一次吃遍必比登美食。參展人氣飯店及餐飲集團包括海霸王企業集團、台北晶華酒店、台北美福大飯店、圓山大飯店、天成飯店集團、綠舞國際觀光飯店等，餐券、住宿券優惠最低下殺19折，自助餐下午茶千元有找，可搶先預約年度聚會。

主廚不藏私，除了吃還能學會烹飪美食。圖／台灣觀光協會提供
主廚不藏私，除了吃還能學會烹飪美食。圖／台灣觀光協會提供

名廚接力秀藝 風土飄香 品嘗慢熟滋味

主辦單位推出「慢熟餐桌」系列活動，邀請YouTube頻道「厭世甜點店」網紅拿拿摳端出甜鹹交織的烏魚子無花果雪花酥；「茗茗康普茶香檳」創辦人陳宥希以「五感」帶領民眾體驗康普茶的發酵之美；電視名廚駱進漢從發酵概念出發，展演經典客家菜高麗菜封與豆乳雞塊；山裡生活休閒農場主要經營者劉昭儀與「Monsoon季風」主廚廖永勛合作，將梅干菜巧妙化身為美味料理；台灣飲食文化研究者徐仲及蔭油第三代製醬人謝宜哲將帶領民眾品評蔭油風味與釀造歷史。另外，還有財政部邀請的重磅嘉賓——冠軍麵包師吳寶春、型男大主廚吳秉承及國宴級主廚阿基師，跨界聯手，演示料理加酒妙招。眾多豪華陣容輪番登台，等你來體驗！

米其林 必比登 台北

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