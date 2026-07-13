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桃機體驗營攜手3國航認識航空產業 7月15日開放報名
桃園國際機場公司今天宣布，「桃園機場體驗營」將於8月底至9月初舉辦3梯次，15日中午12時起受理網路報名，除與3家國航合作規劃3梯次主題行程，還可參訪第三航廈北廊廳。
機場公司下午發布新聞稿表示，體驗營邁入第4屆，去年吸引近3000人報名，今年與3大國航合作3梯次主題行程，依序由中華航空、長榮航空及星宇航空規劃專屬行程，帶領學員深入航空公司重要場域，了解航空產業專業運作，並前進空側近距離認識機場營運。
機場公司說，華航將帶領學員體驗模擬機艙、參訪華航博物館及空服訓練中心；長榮則安排參訪航勤地勤車隊、體驗787模擬機駕駛艙及客艙緊急逃生訓練；星宇帶領學員前進飛機維修棚廠並參訪地勤車隊。另外每梯次都會安排前進空側，從不同視角認識航空產業與機場運作，同時參訪第三航廈北廊廳，並夜宿機場內膠囊旅館體驗獨特氛圍。
機場公司指出，今年共辦理8月22日至23日、8月29日至30日及9月5日至6日3梯次，每梯次招收36人，較去年增加8個名額，每人費用新台幣5000元，全程參與可獲證書及紀念品，歡迎年滿18歲以上有興趣民眾報名參加，錄取名單預定7月31日公布，提醒民眾報名資訊僅透過官方網站及官方臉書發布，勿輕信Line或社群訊息以防詐騙。
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