桃機體驗營攜手3國航認識航空產業 7月15日開放報名

還記得「100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展」去年於台北、高雄所引起的一股全台藍色風潮嗎！喜愛哆啦A夢的粉絲們一定也關注到巡迴特展於今年3月粉嫩地回到日本東京有明 TOKYO DREAM PARK 盛大開展。在協力夥伴 Fujiko Pro、AllRightsReserved、Animation International 的協助下，為了感謝眾多台灣粉絲當時的熱情招待，這次哆啦A夢再次使用「100%朋友召喚鈴」召喚新朋友來到台北啦！以粉嫩可愛的日本限定造型 - 櫻花哆啦A夢為主題的全新「100%哆啦A夢櫻花節 in 台北」快閃店，將從7月10日起至10月11日於松山文創園區正式開幕！

2026-07-13 12:51