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26秋冬巴黎高訂周／Giorgio Armani Privé李冰冰優雅同框凱特布蘭琪
巴黎高級訂製服周期間，Giorgio Armani Privé發表2026秋冬高級訂製系列「幽閨秘語」（Noir Séduisant），以女性獨處時刻為靈感，透過介於力量與柔美之間的設計語彙，描繪私密空間中的優雅儀式感。女星凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、Rosamund Pike、李冰冰受邀出席，李冰冰一襲黑色亮片刺繡禮服搭配品牌高級珠寶現身，再度展現Armani一貫低調奢華的美學。
相較於近年高級訂製服追求戲劇化輪廓與誇張工藝，Giorgio Armani依舊堅持內斂、克制的設計哲學，向來不以視覺衝擊取勝，而是透過精準剪裁、細膩材質與高超工藝，塑造歷久彌新的女性魅力。本季則延續品牌一貫的優雅精神，將女性梳妝、更衣的私密片刻化為創作主題，讓服裝成為內在情感與個人風格的延伸。
系列由俐落的中性西裝外套揭開序幕，寬肩剪裁結合修身腰線，在剛柔之間取得平衡；隨後逐步轉入線條流暢的晚禮服與雕塑感十足的高訂禮服，以細膩層次鋪陳日夜交替的氛圍。亮澤面料與絲絨霧面材質相互交錯，在光影映照下展現豐富層次，也讓整體造型兼具結構感與流動感。
色彩運用同樣展現Armani拿手的低調奢華。表面看似純黑的服裝，實際揉合深綠、深藍、棕色與莧紅等虹彩色調，隨光線折射呈現細膩變化。品牌也將動物紋樣重新詮釋，以若隱若現的方式融入布料紋理，再結合繁複刺繡、亮片與寶石裝飾，讓高級訂製工藝在克制中展現華麗質感，而非流於張揚，透過這樣的設計手法，體現真正的女性魅力並非來自外放裝飾，而是源於自信與從容。
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