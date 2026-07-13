26秋冬巴黎高訂周／Giorgio Armani Privé李冰冰優雅同框凱特布蘭琪

巴黎高級訂製服周期間，Giorgio Armani Privé發表2026秋冬高級訂製系列「幽閨秘語」（Noir Séduisant），以女性獨處時刻為靈感，透過介於力量與柔美之間的設計語彙，描繪私密空間中的優雅儀式感。女星凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、Rosamund Pike、李冰冰受邀出席，李冰冰一襲黑色亮片刺繡禮服搭配品牌高級珠寶現身，再度展現Armani一貫低調奢華的美學。

相較於近年高級訂製服追求戲劇化輪廓與誇張工藝，Giorgio Armani依舊堅持內斂、克制的設計哲學，向來不以視覺衝擊取勝，而是透過精準剪裁、細膩材質與高超工藝，塑造歷久彌新的女性魅力。本季則延續品牌一貫的優雅精神，將女性梳妝、更衣的私密片刻化為創作主題，讓服裝成為內在情感與個人風格的延伸。

系列由俐落的中性西裝外套揭開序幕，寬肩剪裁結合修身腰線，在剛柔之間取得平衡；隨後逐步轉入線條流暢的晚禮服與雕塑感十足的高訂禮服，以細膩層次鋪陳日夜交替的氛圍。亮澤面料與絲絨霧面材質相互交錯，在光影映照下展現豐富層次，也讓整體造型兼具結構感與流動感。

色彩運用同樣展現Armani拿手的低調奢華。表面看似純黑的服裝，實際揉合深綠、深藍、棕色與莧紅等虹彩色調，隨光線折射呈現細膩變化。品牌也將動物紋樣重新詮釋，以若隱若現的方式融入布料紋理，再結合繁複刺繡、亮片與寶石裝飾，讓高級訂製工藝在克制中展現華麗質感，而非流於張揚，透過這樣的設計手法，體現真正的女性魅力並非來自外放裝飾，而是源於自信與從容。

刺繡工藝營造出猶如鱷魚皮革紋路的魔幻視覺效果。圖／ORSINI GROUP提供

雕塑感滿溢的華美晚裝。圖／ORSINI GROUP提供

女星李冰冰出席Giorgio Armani Privé 2026秋冬高級訂製系列大秀。圖／ORSINI GROUP提供

晚裝沈鬱深邃的色調織就敘事。圖／ORSINI GROUP提供

系列由俐落的中性西裝外套揭開序幕。圖／ORSINI GROUP提供

女星凱特布蘭琪出席Giorgio Armani Privé 2026秋冬高級訂製系列大秀。credit Jason Lloyd-Evans。圖／ORSINI GROUP提供

Giorgio Armani Privé發表2026秋冬高級訂製系列「幽閨秘語」。圖／ORSINI GROUP提供

動物紋樣以若隱若現的方式融入布料紋理。圖／ORSINI GROUP提供

身廓形利落，從中性風西裝外套展開。圖／ORSINI GROUP提供

Giorgio Armani Privé 2026秋冬系列融入女性於閨閣間著裝的浪漫。圖／ORSINI GROUP提供

女星李冰冰出席Giorgio Armani Privé 2026秋冬高級訂製系列大秀。圖／ORSINI GROUP提供

雕塑感滿溢的華美晚裝。圖／ORSINI GROUP提供

不對稱的立體剪裁猶如雕塑。圖／ORSINI GROUP提供

女星李冰冰、凱特布蘭琪、與Rosamund Pike出席Giorgio Armani Privé 2026秋冬高級訂製系列大秀。credit Jason Lloyd-Evans。圖／ORSINI GROUP提供

流光熠動的亮澤肌理與絲絨般的啞光質感碰撞交織。圖／ORSINI GROUP提供

莧紅色幻彩寶石班綴滿亮片的外套與俐落長褲。圖／ORSINI GROUP提供

視覺上近乎純黑的底色，實則是綠色、棕色、莧紅色與藍色交織。圖／ORSINI GROUP提供