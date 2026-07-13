快訊

努力7年輸第一天上班菜鳥 日本薪資逆轉掀員工離職潮

獨家專訪！烏克蘭無人機指揮官的戰術經驗分享

115分科物理解答出爐！無人機入題 師評比去年難

聽新聞
0:00 / 0:00

華航獨家機上播映《周遊記3》 跟著周杰倫探索世界

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
周杰倫獻「聲」機上影音，與藝人好友阿Ken一起和華航旅客打招呼，獻上專屬彩蛋。圖／華航提供
周杰倫獻「聲」機上影音，與藝人好友阿Ken一起和華航旅客打招呼，獻上專屬彩蛋。圖／華航提供

華航空今天宣布，成為首家獲得實境節目《周遊記3》機上播映權的航空公司，9月起獨家上線。華航旅客可於萬呎高空，跟著樂壇天王周杰倫與藝人好友的旅行足跡，走訪雪梨、墨爾本、倫敦、東京等城市，感受各地的人文風景與旅遊魅力，為旅程增添更多靈感。

中華航空表示，持續打造服務新亮點，即日起旅客一登機，就可搶先觀賞《周遊記3》精彩片段，隨著熟悉的旋律展開旅程，分享音樂、魔術及精彩互動；同時周杰倫最新專輯《太陽之子》中的《淘金小鎮》、《七月的極光》及《愛琴海》三首MV精彩畫面也收錄其中，串聯音樂錄影帶中的城市景色與華航全球航網，將旅行與音樂巧妙融合；影片最後周杰倫更與好友阿Ken一起和華航旅客打招呼，獻上專屬彩蛋。

華航指出，備受歌迷喜愛的《淘金小鎮》及《七月的極光》音樂錄影帶皆在墨爾本拍攝，澳洲的自然美景與人文故事翩然入鏡。華航紐澳航線布局領先業界，直飛雪梨、布里斯本、墨爾本三大澳洲核心城市及紐西蘭奧克蘭；因應旅遊旺季，今年 10月25日起全面增班，雪梨增為每日1班、布里斯本增至每週6班、墨爾本增至每週5班，提供旅客往返紐澳更便捷、多元的飛航選擇。

華航機上影音娛樂不斷導入優質內容，從電影、短片、音樂及遊戲，到華航雲端書坊與機上雜誌，豐富旅客飛行時光。《周遊記3》9月起將於華航機上影視娛樂系統正式上線，旅客可跟隨節目開啟旅行計畫，透過華航綿密的全球航網，將節目中的旅行點滴延伸為下一趟親身探索的旅程，用飛行創造更多美好。

華航獲得《周遊記 3 》機上獨家播映授權，9 月起將於機上影視娛樂系統上線。 圖／華航提供
華航獲得《周遊記 3 》機上獨家播映授權，9 月起將於機上影視娛樂系統上線。 圖／華航提供

華航 周杰倫 雪梨

延伸閱讀

客貨運雙喜 星宇、虎航沾光

巴威離開 星宇華航放大機型、加班 協助疏運旅客

星宇張國煒親自執飛空山銀首航東京 空山基現身成田迎接

長榮航空奪2026全球國際線航空第一名

相關新聞

華航獨家機上播映《周遊記3》 跟著周杰倫探索世界

中華航空今天宣布，成為首家獲得實境節目《周遊記3》機上播映權的航空公司，9月起獨家上線。華航旅客可於萬呎高空，跟著樂壇天王周杰倫與藝人好友的旅行足跡，走訪雪梨、墨爾本、倫敦、東京等城市，感受各地的人文風景與旅遊魅力，為旅程增添更多靈感。

姓名有「玉、王」字邊！王品牛排招待「龍蝦＋龍虎斑」現賺千元

即日起至8月31日期間，「王品牛排」推出平日限定「國王節」活動，煩內用2客套餐，並姓名包含「王」或「玉」字邊的任一字，即可享價值超過千元的「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」1份，同時王品牛排也推出全新主餐「松露嫩煎犢牛肋排」，帶來全新的味覺享受。

好市多新高雄店帶動南部消費熱度 限定促銷與空間升級成亮點

美式賣場好市多（Costco）新高雄店開幕後，迅速帶動南部量販通路買氣。從社群平台會員分享與消費者回饋觀察，新店開幕不僅吸引大量人潮，也透過限定促銷商品、多元化品類配置、停車空間增加與賣場動線改善，強化會員購物體驗，展現好市多在南台灣市場持續深耕的展店效益。

跨越風雨的魔法「魔女宅急便」音樂劇台灣首演 琪琪飛向天空療癒全場

歷經颱風攪局，日本音樂劇《魔女宅急便》終於在昨天完成首演。主角琪琪飛升天空的魔幻瞬間，更融入了日式百老匯的歡樂氛圍，為這段溫暖動人的經典故事注入滿滿的活力與輕快節奏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。