姓名有「玉、王」字邊！王品牛排招待「龍蝦＋龍虎斑」現賺千元

即日起至8月31日期間，「王品牛排」推出平日限定「國王節」活動，煩內用2客套餐，並姓名包含「王」或「玉」字邊的任一字，即可享價值超過千元的「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」1份，同時王品牛排也推出全新主餐「松露嫩煎犢牛肋排」，帶來全新的味覺享受。

8月31日前，平日到王品牛排內用2客套餐，凡姓名有「王」或「玉」字邊任一字，例如王、玉、瑋、瑩、琳、珊、瑞、玲、瑜、珍等，可享價值超過千元的「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」1份，讓民眾輕鬆享受海陸雙重盛宴。

「王品牛排」本次也推出夏季全新個人饗宴主餐「松露嫩煎犢牛肋排」，選用肉質細嫩的犢牛肋排為主角，帶有焦香松露氣息，並搭配酸甜焦糖蘋果增添平衡。另外還有「法式海鮮盤」、「經典牛舌蘿美沙拉」等品項同步登場。

全新個人饗宴主餐「松露嫩煎犢牛肋排」。圖／王品集團提供

法式海鮮盤。圖／王品集團提供