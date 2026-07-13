好市多新高雄店開幕爆買氣！三星65吋電視現折9千元、太空艙意外爆紅

美式賣場好市多（Costco）新高雄店開幕後，吸引大批會員朝聖，不少民眾也在社群平台分享最新購物戰況。其中，多項開幕限定優惠商品買氣火熱，部分商品已陸續完售，甚至標示「售完不補」，掀起搶購潮。除民生食品外，現場販售的太空艙、重機、寶可夢沙發等大型話題商品，也成為不少人拍照、討論焦點。

新高雄店此次祭出多項開幕限定優惠，涵蓋食品、生鮮及生活用品，包括馬玉山杏仁粉、提提研纖維面膜、柯克蘭核桃麵包、熟蝦拼盤及羊里肌燒肉片等商品皆推出特價，其中部分商品更標示「售完不補」，開幕後買氣熱絡，不少優惠品項陸續完售；包括消暑飲料及Dyson空氣清淨機等熱門商品，也因需求踴躍迅速售罄，吸引不少會員一早排隊搶購。

除了食品外，大型家電優惠同樣吸睛，其中三星65吋電視現折9,000元，吸引不少消費者詢問；店內同步展出太空艙、重機、各式大型魚貨及寶可夢造型沙發等特色商品，也成為新店另一大亮點，吸引不少民眾駐足拍照。

市場人士分析，新店導入多項具話題性的特殊商品，包括太空艙、重機、魚貨、寶可夢沙發等，這類商品雖未必屬於日常高頻採購項目，但能創造大型倉儲賣場的「尋寶感」，提升消費者到店探索意願，也有助於社群自然擴散。對量販通路而言，開幕期間除了促銷價格，商品新奇度與獨特性同樣是帶動人流的重要因素。

除商品買氣外，新高雄店的購物環境與停車動線亦受到關注。開幕初期雖然人潮眾多，部分尖峰時段仍需排隊進場或等待停車，但也有會員認為，新店空間較過往寬敞，走道配置改善，即使人流集中，賣場內壅塞感相對降低。停車位增加與進出場動線規劃，也讓不少消費者感受到便利性提升，對大型量販店而言，停車效率與賣場動線已成為影響顧客體驗與回訪意願的關鍵。

產業人士觀察，好市多新高雄店開幕效應不只是單一門市汰舊換新，而是品牌在南部市場深化會員經營的重要布局。透過新店開幕檔期創造價格誘因，以獨家商品與話題商品提升到店動機，再搭配賣場空間、停車與動線優化，形成從「吸客」到「留客」的完整通路策略。