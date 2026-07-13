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藏壽司聯名《名偵探柯南》24款限定扭蛋一次看 邊吃還能邊解謎

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
一秒化身偵探體驗解謎樂趣，桌邊解謎抽柯南限量好禮，活動期間自 7 月 17 日至 7 月 30 日，於全台門市同步展開。藏壽司/提供
一秒化身偵探體驗解謎樂趣，桌邊解謎抽柯南限量好禮，活動期間自 7 月 17 日至 7 月 30 日，於全台門市同步展開。藏壽司/提供

掀起一陣狂潮的旋風！超人氣推理動漫《名偵探柯南》最新劇場版《名偵探柯南：高速公路的墮天使》在日本上映首日即突破 11億日圓票房，刷新系列歷來最高紀錄，再度證明柯南宇宙的驚人魅力。藏壽司本次把這股席捲日本的電影熱潮帶進台灣，13日宣布再度與《名偵探柯南》攜手合作於 7 月 17 日起展開為期 14 天的限時聯名企劃。結合電影中充滿神祕謎團與追逐感的偵探氛圍，推出24款限定扭蛋與獨家滿額贈禮，更同步祭出桌邊解謎互動遊戲抽限量好禮。

集結《名偵探柯南：高速公路的墮天使》中的經典角色，推出3大系列共24款限定扭蛋。首先登場的是以Q版形象呈現角色可愛魅力的8款徽章，包含手持經典紅色蝴蝶結造型道具的江戶川柯南、身穿燕尾服展現優雅姿態的工藤新一，以及本次劇場版關鍵角色萩原千速、橫溝重悟等人氣角色，一系列特殊服裝造型值得整套收藏。

其次，8款「磁鐵2件套」則以雙人角色組合呈現作品中的經典關係與角色羈絆，包含呼應劇場版主線的「江戶川柯南＆萩原千速」、神奈川縣警線的「萩原千速＆橫溝重悟」，以及牽動角色故事線的「松田陣平＆萩原研二」等組合，讓扭蛋收藏更增添故事感與劇情連結，重溫劇場版那份熱血與感動。

此外，還有結合鑰匙孔輪廓、偵探印章字樣與角色騎士夾克造型的8款裝飾掛飾，滿滿推理解謎氛圍，角色們紛紛換上俐落的騎士夾克，呼應劇場版中黑暗墮天使與風之女神展開摩托車追逐戰的緊張氛圍。

今夏驚喜滿檔，同步祭出「名偵探柯南杯墊」限量滿額贈活動。自7月17日起，全台店舖當日折扣後單筆消費滿1,000元，按讚藏壽司官方Facebook或追蹤官方Instagram帳號，同時加入LINE好友並綁定會員，即可獲得以四款人氣雙人角色組合呈現，包含「江戶川柯南&毛利蘭」、「世良真純&灰原哀」、「萩原千速&橫溝重悟」以及「萩原研二&松田陣平」獲得「名偵探柯南杯墊」乙個。

一秒化身偵探體驗解謎樂趣，桌邊解謎抽柯南限量好禮，活動期間自 7 月 17 日至 7 月 30 日，於全台門市同步展開。消費者入座後，即可於桌面看到充滿偵探氛圍的解謎卡面。本次活動共設計三道趣味謎題，粉絲可依照卡面提示擇一破解，拍照並將答案留言分享至 Facebook 或 Instagram，即可參加抽獎，有機會獲得《名偵探柯南》手提袋乙個或毛巾乙條，讓粉絲在享用美食的同時，也能化身偵探挑戰解謎。

藏壽司集結《名偵探柯南：高速公路的墮天使》中的經典角色，推出3大系列共24款限定扭蛋。藏壽司/提供
藏壽司集結《名偵探柯南：高速公路的墮天使》中的經典角色，推出3大系列共24款限定扭蛋。藏壽司/提供

名偵探柯南 藏壽司 日本

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