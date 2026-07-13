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跨越風雨的魔法「魔女宅急便」音樂劇台灣首演 琪琪飛向天空療癒全場

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
《魔女宅急便》音樂劇主角「琪琪」（山戶穗乃葉飾）在全新交響樂版本的烘托下逆風翱翔，帶領觀眾一同經歷尋找自我勇氣的蛻變旅程。圖／牛耳藝術提供
《魔女宅急便》音樂劇主角「琪琪」（山戶穗乃葉飾）在全新交響樂版本的烘托下逆風翱翔，帶領觀眾一同經歷尋找自我勇氣的蛻變旅程。圖／牛耳藝術提供

歷經颱風攪局，日本音樂劇《魔女宅急便》終於在昨天完成首演。主角琪琪飛升天空的魔幻瞬間，更融入了日式百老匯的歡樂氛圍，為這段溫暖動人的經典故事注入滿滿的活力與輕快節奏。

主辦單位牛耳藝術表示，首演的背後，凝聚了台日團隊跨越風雨的堅守與對細節的極致追求。面對停演考驗，台日團隊展現高度專業素養，日方團隊更帶來精準的時程管理。導演全程坐鎮觀眾席，依據國家戲劇院的空間與舞台距離，細緻調整演員的動作與視線，甚至在排練高難度的「小琪琪與掃帚互動」後特地至後台勉勵小演員、建立信心。

音響監督則不斷往返舞台與觀眾席，反覆測試聲音的平衡與傳遞，確保劇場內各個角落皆能享有最佳的視聽體驗。服裝與道具團隊更如同劇組的堅實後盾，每日清晨便於針線房與洗衣房待命，針對密集排練磨損的鞋履與道具進行即時修補，將演員的「舒適與安全」視為第一要務。這群頂尖職人的專業把關，成為舞台背後最堅實的隱形魔法。台日團隊也在風雨交加的夜晚，透過台灣經典泡麵進行文化交流與慰勞，讓緊繃的後台充滿溫馨。

本次台灣首演特別採用「全新交響樂錄製版本」，由管弦樂全新灌錄的編制，展現出磅礡的氣勢與細膩的情感層次，從啟程時雀躍輕快的編織，到低潮迷惘時的細膩呢喃。其中穿插的回憶片段，讓現在的琪琪與童年的自己隔空對望，令人不禁回望自己的起點，思考最初的勇氣是否依然存在。

劇中琪琪一路尋找屬於自己的答案，也映照著現代人在夢想、愛情、親情或人生價值追尋上的不同課題。故事並未給出單一標準答案，而是溫柔地提醒觀眾，只要相信自己選擇的方向，每一步都將成為成長的養分。

牛耳藝術表示，從逆風等待到雨過天晴，《魔女宅急便》音樂劇終於將這份跨越風雨的魔法完整送達台灣觀眾面前。而這趟旅程才正要開始，琪琪與黑貓吉吉將帶著滿滿的勇氣及美麗旋律與更多觀眾在劇場相見，一同見證這份溫暖人心的蛻變與奇蹟。

《魔女宅急便》音樂劇主角琪琪身旁最忠實的夥伴「黑貓吉吉」。圖／牛耳藝術提供
《魔女宅急便》音樂劇主角琪琪身旁最忠實的夥伴「黑貓吉吉」。圖／牛耳藝術提供

音樂劇 魔法 百老匯

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