東京一星「山﨑志朗」再度來台！fumée×宮鳩 打造「鴿子燒鳥」套餐

甫於今年5月正式登台的東京割烹名店「山崎」，即將於8月12日起舉行夏季餐會，創辦人山﨑志朗即將再度登台，攜手台北料理長郭原甫，展開一場台灣夏令旬味與日本食材交織而成的盛宴，預計7月17日正式開放預定。

位於東京的米其林一星割烹「山崎」，以「清晰有力、直抵料理本質」的料理風格，在開幕短短3個月就拿下東京米其林一星的肯定。今年5月，山崎正式來台，以無菜單套餐的型態，在台提供以海膽、毛蟹、金目鯛、太刀魚等嚴選食材為主軸的特色料理，還有料理長自豪的瞬時冰淇淋。同時台灣店也延續東京本店的傳統，以單點型態提供招牌的「炭燒甲魚」。

隨著開幕滿3個月，山崎將於8月14、16開放3場次的「山﨑志朗×郭原甫 夏季餐會」，將展現兩位料理職人針對台灣仲夏所設計的精緻料理，壓軸的瞬時冰淇淋也將融入清爽的夏季蔬果元素，為賓客呈現消暑涼意。本次餐會預計於7月17日上午10:00開放預定，每人15,000元。

除了即將到來的台日主廚餐會之外，「MMHG 湘樂餐飲集團」旗下燒鳥餐廳「fumée」，日前則攜手上海人氣日本料理「宮鳩」主廚宮田誠一郎，打造全台首場「鴿子燒鳥料理」。

宮田誠一郎與fumée主廚笠春介系出同門，並將燒鳥技藝延伸至鴿子料理。本次來台，特別選用台灣乳鴿入饌，從砂囊、鴿心、頸肉到背皮，以全食利用的方式完整展現出鴿子略帶野性的風味，同時也能品嚐到fumée的招牌燒鳥品項。套餐先以「迎賓酒雲南羊肚菌茶碗蒸搭配乳鴿砂囊」開場，再銜接乳鴿蔥串、雞頸肉串等不同部位。

除了燒烤料理之外，另有招牌的「風乾乳鴿佐紅酒醬汁」、「乳鴿與雞肉三明治雙重品嚐」、「貢菜與低溫熟成雞胸肉」、「乳鴿肝最中餅」等特色料理，呈現出不同於傳統燒鳥的味覺享受。

炸鵪鶉。記者陳睿中／攝影

乳鴿⼼臟／鴿胗。記者陳睿中／攝影

乳鴿手羽先。記者陳睿中／攝影

風乾乳鴿佐紅酒醬汁。記者陳睿中／攝影

乳鴿肝最中餅。記者陳睿中／攝影