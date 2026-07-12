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楊紫瓊、北川景子巴黎比美！MIKIMOTO發表頂級珠寶「L'éclat」

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
楊紫瓊配戴L'éclat Originel系列高級珠寶項鍊、耳環及戒指出席品牌晚宴。圖／MIKIMOTO提供
楊紫瓊配戴L'éclat Originel系列高級珠寶項鍊、耳環及戒指出席品牌晚宴。圖／MIKIMOTO提供

日本頂級珍珠珠寶品牌MIKIMOTO於7月在巴黎發表全新頂級珠寶系列「L'éclat」，以「光」與「宇宙」為創作靈感，運用Akoya珍珠、南洋珍珠、鑽石及彩色寶石交織出宛如星河流轉的珠寶作品。發表會現場星光熠熠，包括奧斯卡影后楊紫瓊、日本女星北川景子、男星神宮寺勇太、影帝渡邊謙、泰國演員James Jirayu，以及英國皇室成員Lady Amelia Windsor齊聚巴黎，共同演繹新系列，讓珠寶與不同世代、風格的名人相互映襯。

全場焦點無疑是奧斯卡影后楊紫瓊。她一日換上兩套造型，完整演繹L'éclat系列不同面向：她先以一套深綠色禮服，配戴L'éclat Solaire高級珠寶項鍊，中央鑲嵌重達104.52克拉碧璽，並結合Akoya珍珠、帕拉伊巴碧璽、藍寶石、祖母綠及鑽石，在深綠色服裝襯托下更顯華麗；晚宴時她換上黑白禮服，改搭配L'éclat Originel項鍊、耳環及戒指，以南洋白珍珠、日本Akoya珍珠、珍珠母貝與鑽石勾勒純淨光芒，展現截然不同的優雅氣質，也成為當晚最受矚目的造型之一。

日本女星北川景子則以俐落短髮與黑色禮服，搭配L'éclat Éternel項鍊、耳環與鑽石戒指亮相。品牌以立體線條重新詮釋光線擴散的軌跡，Akoya珍珠與多種切割鑽石交織出層次分明的光影，也襯托北川一貫知性而洗鍊的形象。近年成為日本時尚圈代表人物的神宮寺勇太則突破傳統男性珠寶印象，以黑色西裝搭配海藍寶石與Akoya珍珠項鍊、海藍寶石南洋黑珍珠戒指，以及18K白金鑽石耳骨夾，冷色調寶石與珍珠形成鮮明層次，也展現男士配戴高級珠寶的時尚可能。

另一位日本影帝渡邊謙選擇以胸針點綴造型，18K白金胸針鑲嵌帕拉伊巴碧璽、Akoya珍珠、藍鋯石、藍寶石與鑽石，透過流暢線條呈現流星劃過夜空的動態，低調卻極具藝術感。泰國男星James Jirayu身上的南洋金珍珠項鍊與戒指，金色珍珠映襯灰色西裝與健康膚色，散發溫暖光澤；有「最美皇室成員」之稱的Lady Amelia Windsor則身穿晚裝搭配Akoya珍珠、南洋白珍珠與鑽石項鍊及耳環，設計融入星體運行意象，展現浪漫又現代的英倫風格。

MIKIMOTO此次發表的L'éclat系列，以宇宙中的光線變化為創作靈感，將珍珠視為光芒的載體，透過鑽石、碧璽、海藍寶石、祖母綠等彩色寶石堆疊光影層次。系列涵蓋Originel、Solaire、Éternel、Stellaire及Majestueux等不同篇章，除了項鍊、耳環、戒指，也延伸至胸針、肩針與頭飾珠寶，展現高級珠寶更豐富的配戴形式，也賦予珍珠更具現代感與藝術性的全新表情。

楊紫瓊配戴L'éclat Solaire高級珠寶項鍊。圖／MIKIMOTO提供
楊紫瓊配戴L'éclat Solaire高級珠寶項鍊。圖／MIKIMOTO提供

神宮寺勇太配戴L'éclat系列高級珠寶。圖／MIKIMOTO提供
神宮寺勇太配戴L'éclat系列高級珠寶。圖／MIKIMOTO提供

渡邊謙配戴L'éclat系列高級珠寶胸針。圖／MIKIMOTO提供
渡邊謙配戴L'éclat系列高級珠寶胸針。圖／MIKIMOTO提供

楊紫瓊配戴L'éclat Solaire高級珠寶項鍊。圖／MIKIMOTO提供
楊紫瓊配戴L'éclat Solaire高級珠寶項鍊。圖／MIKIMOTO提供

英國皇室成員Lady Amelia Windsor配戴MIKIMOTO白金項鍊及耳環。圖／MIKIMOTO提供
英國皇室成員Lady Amelia Windsor配戴MIKIMOTO白金項鍊及耳環。圖／MIKIMOTO提供

北川景子配戴L'éclat Éternel 18K白金日本Akoya珍珠鑽石項鍊及同系列耳環。圖／MIKIMOTO提供
北川景子配戴L'éclat Éternel 18K白金日本Akoya珍珠鑽石項鍊及同系列耳環。圖／MIKIMOTO提供

James Jirayu以南洋金珍珠項鍊配襯灰色西裝。圖／MIKIMOTO提供
James Jirayu以南洋金珍珠項鍊配襯灰色西裝。圖／MIKIMOTO提供

楊紫瓊
楊紫瓊

楊紫瓊配戴的L'éclat Originel項鍊與耳環。圖／MIKIMOTO提供
楊紫瓊配戴的L'éclat Originel項鍊與耳環。圖／MIKIMOTO提供
北川景子配戴的L'éclat Éternel項鍊與耳環。圖／MIKIMOTO提供
北川景子配戴的L'éclat Éternel項鍊與耳環。圖／MIKIMOTO提供
L'éclat多層次項鍊。圖／MIKIMOTO提供
L'éclat多層次項鍊。圖／MIKIMOTO提供
渡邊謙配戴的L'éclat胸針。圖／MIKIMOTO提供
渡邊謙配戴的L'éclat胸針。圖／MIKIMOTO提供

MIKIMOTO全新發表的L'éclat系列，以宇宙中的光線變化為創作靈感。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO全新發表的L'éclat系列，以宇宙中的光線變化為創作靈感。圖／MIKIMOTO提供
楊紫瓊配戴的L'éclat Originel項鍊。圖／MIKIMOTO提供
楊紫瓊配戴的L'éclat Originel項鍊。圖／MIKIMOTO提供

巴黎 珠寶 楊紫瓊 北川景子

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