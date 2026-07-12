星宇張國煒親自執飛空山銀首航東京 空山基現身成田迎接
星宇航空與日本知名藝術家空山基合作打造的首架藝術彩繪機「STARLUX AIRSORAYAMA SILVER」（B-58553）12日正式首航東京，由星宇航空董事長張國煒親自執飛，班機於上午8時43分自桃園國際機場起飛，並於日本時間中午12時43分抵達東京成田機場。空山基也特地前往成田機場迎接，首度親眼見證自己參與設計的藝術機翱翔天際，為雙方跨界合作寫下重要里程碑。
星宇航空表示，為慶祝藝術機首航東京，特別於成田機場62號候機室舉辦啟航活動，邀請旅客共同見證此次藝術與航空結合的重要時刻。除了藝術彩繪機身外，本次聯名計畫也延伸至報到櫃檯、機上備品、安全示範影片及相關周邊設計，打造完整的主題飛行體驗。
依規劃，自10月1日起，「STARLUX AIRSORAYAMA」主題航班將正式投入東京、鳳凰城及布拉格等航線服務。星宇航空也搶先展示主題航班專屬備品，並於現場設置主題拍照裝置，首航旅客可獲得藝術機專屬飄帶、紀念閃卡及限定提袋等紀念品。
張國煒透露，早在合作初期便與空山基相約，要親自把這架藝術機飛到藝術家面前。為了兌現承諾，此次特別擔任首航機長，空山基也親赴成田迎接，見證作品正式化身飛行中的藝術品。張國煒並邀請空山基登機，在機艙內親筆簽名留念，為這架藝術機留下象徵性的藝術印記，雙方也在藝術機前合影，為此次合作留下紀念畫面。
星宇航空指出，本次藝術機以空山基代表性的「未來機械美學」為設計主軸，透過金屬光澤、流線輪廓及液態金屬質感，將A350-1000機身打造成兼具科技感與藝術性的飛行作品。空山基長期以金屬與人類情感的連結為創作核心，而飛機同樣是由金屬打造的精密載具，卻肩負著連結城市、文化與人們情感的重要角色，雙方理念因此不謀而合。
此次「STARLUX AIRSORAYAMA」藝術計畫以A350-1000旗艦客機打造一金、一銀兩架藝術彩繪機，全機配置4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙及270席經濟艙，共350個座位。星宇航空表示，未來將透過機身彩繪、機上備品、安全示範影片及聯名商品等完整設計，讓旅客從登機前到飛行途中，都能感受藝術與航空結合的全新體驗。
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