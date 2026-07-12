K董今親駕「空山銀」執飛東京 空山基大師現身機艙簽名

星宇航空與日本殿堂藝術家空山基合作的首架藝術機「空山銀」（B-58553）今早首航東京，並由星宇航空董事長張國煒親自執飛。「空山銀」配置4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙及270席經濟艙，共350個座位，而空山銀專屬機上備品將於10月1日亮相。

星宇航空與日本殿堂藝術家空山基合作的STARLUX AIRSORAYAMA計劃首架藝術機STARLUX AIRSORAYAMA SILVER（B-58553），於今（12）日首航東京。

首航航班由星宇航空董事長張國煒親自執飛，於台灣時間上午8時43分自桃園國際機場起飛，並於日本時間中午12時43分抵達東京成田機場；空山基老師也親臨成田機場迎接這架自己與星宇航空共同打造的藝術機。

除了首航由張國煒親自執飛、空山基老師親臨迎接，張國煒也邀請空山基老師於機艙內親筆簽名落款，為這件飛行中的藝術作品留下藝術家本人的正式印記，兩人也在藝術機前合影，為這段跨越藝術與航空的合作留下最具代表性的畫面。

今日首航的「空山銀」STARLUX AIRSORAYAMA SILVER，不僅是飛行中的藝術品，更肩負著串聯城市與人群的重要使命，將旅客送往與家人團聚、與朋友重逢，或展開全新旅程的目的地，讓藝術不再只是觀賞，而是在每一次啟程與抵達之間，與旅客共同譜寫當代航空美學的無限想像。

星宇航空表示，本次聯名機身以空山基標誌性的「未來機械美學」為核心設計語彙，透過金屬光澤、流線輪廓與液態金屬質感，展現強烈且極具辨識度的視覺風格，讓A350-1000飛機化身翱翔天際的藝術作品。

STARLUX AIRSORAYAMA藝術計劃以星宇航空A350-1000旗艦機型推出一金一銀藝術機，機上配置4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙及270席經濟艙，共350個座位。

從機身塗裝至機上備品、安全示範影片及系列聯名周邊商品皆精心設計呈現，讓體驗從登機前一路延續至飛行旅程中的每個環節。

星宇航空指出，10月1日起，AIRSORAYAMA主題航班正式定期飛航東京、鳳凰城及布拉格等航線。此外，專屬備品也將亮相，包含登機證、姓名吊牌、紙杯、紙巾等多項機上用品，長程航線更推出經濟艙與豪華經濟艙專屬過夜包，將AIRSORAYAMA的世界觀延伸至飛行旅程的每個細節。

此外，航班也將提供專屬機上調酒「空山基特調-鏡空」，以琴酒、甜白酒為基底，結合西洋梨、荔枝及檸檬風味，呈現天然水果的清新輕盈酒體，淡雅清透的淡金色，如同陽光灑落於大地，散發出溫暖、熱情與輝煌的氣息，透過味覺呼應空山基老師科技與感性的創作世界，為旅客打造充滿儀式感的空中體驗。

星宇航空張國煒董事長與空山基老師一起在客艙內觀看機上安全影片。圖／星宇航空提供

星宇航空張國煒董事長邀請空山基老師於機艙內親筆簽名落款，未來旅客將可於客艙內親眼欣賞大師珍貴簽名。圖／星宇航空提供

STARLUX AIRSORAYAMA 計劃，讓藝術不再只是觀賞，而是與旅客共同譜寫當代航空美學的無限想像。圖／星宇航空提供

星宇航空與日本殿堂藝術家空山基合作的首架藝術機STARLUX AIRSORAYAMA SILVER（B-58553），今天首航東京。圖／星宇航空提供

張國煒董事長與空山基老師在合作初期便相約，要將這件藝術品親自飛到老師面前。圖／星宇航空提供

為歡慶藝術機首航東京，星宇航空特別於東京成田國際機場62號候機室舉辦啟航活動，邀請旅客共同見證重要里程碑。圖／星宇航空提供