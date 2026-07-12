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暑假遊日韓5大跨境支付優惠總整理 LINE Pay、悠遊付最高回饋30%

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
悠遊付暑假遊韓國必備省錢神器，最高30%回饋。圖／悠遊付提供
悠遊付暑假遊韓國必備省錢神器，最高30%回饋。圖／悠遊付提供

暑假出國旅遊熱潮持續升溫，日韓絕對是台灣旅客最愛的目的地。除了機票、住宿比價外，善用跨境支付工具與信用卡優惠，也能省下不少旅費，從現金回饋、點數累積到免海外手續費，讓旅遊消費更划算。

LINE Pay即日起推出韓國限定優惠，9月底前於指定商店消費，單月累計完成2筆交易即可參加「幸運轉轉樂」，最高可抽LINE POINTS 666點。活動涵蓋超商、餐廳、咖啡店及購物旅遊等熱門據點，其中「吃喝補給」指定店家使用LINE Pay付款可享5%回饋，搭配指定VISA卡或中信LINE Pay卡、聯邦賴點卡、永豐DAWAY卡等優惠，最高可享25%回饋；「購物旅遊」指定商店則最高享8%回饋。此外，7月30日前於樂天百貨及樂天線上免稅店使用LINE Pay付款，搭配指定信用卡最高皆可享30%回饋。

全支付即日起至9月30日，旅客使用全支付於日、韓跨境支付不僅免收1.5%海外交易手續費，還可享多重全點回饋。日本筆筆享3.5%回饋，新戶首次使用當月再加碼5%，單筆消費滿3,000元再享4%回饋，若連結指定銀行帳戶付款最高再加碼5%，綁定國泰世華信用卡單筆滿100元還可加贈30全點。韓國則提供筆筆3.5%回饋，單筆消費滿10,000元再加碼5%，於現代百貨The Hyundai單筆消費滿1,000元再贈100全點；活動期間連結國泰世華銀行帳戶付款，每週最高再享5%全點回饋，綁定國泰世華信用卡單筆滿100元同樣加贈30全點。此外，日韓消費成功還可獲得返台5%樂購券，讓旅客從海外消費一路省到回國購物。

悠遊卡公司則推出韓國跨境支付優惠，即日起至8月31日止，在韓國貼有TWQR標誌的合作店家使用悠遊付付款，可享最高30%回饋。合作據點已涵蓋GS25、CU、7-ELEVEN、emart24、樂天免稅店、大創及多家連鎖咖啡品牌。活動期間除享每筆10.5%回饋及免1.5%海外交易手續費外，新會員與綁定指定銀行帳戶還可再享加碼回饋。此外，只要完成不限金額交易，即可獲贈韓國樂天免稅店100元現金回饋券，並享會員升等與購物折扣等優惠。

iPASS MONEY即日起至9月30日前，在日本PayPay合作實體店家消費，可享一卡通綠點3.5%回饋；首次於日本使用iPASS MONEY付款者，當月再加碼10%綠點回饋，同時免收1.5%海外交易手續費，降低旅客攜帶大量現金的不便，也讓日本旅遊支付更加便利。

萬事達卡今年也整合韓國旅遊優惠，除率先支援透過Mobile Tmoney App使用萬事達卡替Tmoney交通卡線上加值，抵達韓國即可直接搭乘大眾運輸外，也攜手多家知名品牌推出優惠，包括OLIVE YOUNG消費滿額享9.5折、樂天免稅店免費升級金級會員及最高55美元折扣、首爾樂天世界塔Seoul Sky門票9折、WiFi Dosirak與eSIM優惠，以及首爾、釜山樂天世界最高8折門票等，提供旅客交通、購物、網路及景點一次到位的旅遊優惠。

7-ELEVEN旗下OPENPOINT點數生態系則持續擴展海外服務，即日起新增韓國Ponta會員卡綁定功能，旅客可透過OPENPOINT APP「旅遊集點護照」於韓國CU便利商店消費，每滿2,000韓元即可累積Ponta點數，回台後還可兌換OPENPOINT。歡慶服務上線，至9月30日前首次符合資格消費可加贈10點OPENPOINT。此外，搭配中國信託uniopen聯名卡海外實體消費，最高還可享11%OPENPOINT回饋，讓旅客在韓國購物、消費也能同步累積點數，提升海外旅遊回饋效益。

LINE Pay即日起於韓國熱門消費場景推出多項回饋優惠，包含於樂天百貨最高享LINE POINTS 30%回饋。圖／LINE Pay提供
LINE Pay即日起於韓國熱門消費場景推出多項回饋優惠，包含於樂天百貨最高享LINE POINTS 30%回饋。圖／LINE Pay提供

OPENPOINT APP「旅遊集點護照」開通韓國Ponta會員卡綁定，綁定後即可於韓國CU便利商店消費滿額累積點數。圖／7-ELEVEN提供
OPENPOINT APP「旅遊集點護照」開通韓國Ponta會員卡綁定，綁定後即可於韓國CU便利商店消費滿額累積點數。圖／7-ELEVEN提供

民眾在日本境內的PayPay全通路均可直接使用iPASS MONEY App掃碼消費。圖／一卡通提供
民眾在日本境內的PayPay全通路均可直接使用iPASS MONEY App掃碼消費。圖／一卡通提供

信用卡 LINE Pay OPENPOINT 全支付 悠遊卡 日本 南韓

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