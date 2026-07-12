26秋冬高訂周／潔西卡艾芭、唐嫣隨Fendi回歸羅馬 用減法重塑著裝自由

在羅馬國立現代與當代藝術美術館（GNAMC）眾多星光如品牌代言人唐嫣、好萊塢女星莎拉潔西卡帕克（Sarah Jessica Parker）、潔西卡艾芭（Jessica Alba）、柴崎幸、與莫妮卡貝魯奇（Monica Bellucci）等人的陪伴下，創意總監Maria Grazia Chiuri發表了她入主Fendi後的首個高級訂製系列，彷彿她回歸家鄉的文化宣示，透過「減法」哲學，重新定義了當代女性身體與服裝之間的親密關係。

GNAMC美術館正同步展出由Chiuri策劃的「Fendi / Karl Lagerfeld 1985」展覽，致敬拉格斐這位前任Fendi創意總監於1985年首次將時尚帶入美術館的開拓精神。秀場在大秀開始前，先首映了由義大利名導Valeria Golino執導的微電影「Love Monster」，穿著Fendi的情侶在博爾蓋塞別墅花園與美術館間遊走，捕捉了渴望結合、卻又想逃離的緊湊情緒，為整場秀奠定了神祕且充滿感官魅力的基調。

正如短片所點出，本季系列的圍繞主題「慾望」（Desire）而發展。Chiuri認為，身體本身就是由慾望構成的活生生實體，而時尚的本質便是對新意的永恆渴求。然而，不同於本季巴黎高訂週常見的極端束縛與緊身胸衣（corsets），Chiuri選擇了一條截然不同的道路：拒絕束縛，追求自由。

她採用了「減法」哲學來構築作品，將高級訂製服從傳統的重型架構中解放出來。對Chiuri而言，高訂不應只是陳列在美術館裡的靜態裝束，而是在身體移動時與之共舞的藝術。她試圖透過設計讓服裝成為情感與態度的流動表達，而非改變身形的枷鎖。

系列中可見Chiuri巧妙透過服裝連結Fendi的歷史與多種文化符號。開場造型是一襲黑白條紋雪紡卡夫坦長裙（caftan），讓人想起維也納分離派藝術家克林姆（Gustav Klimt）的繆思Emilie Flöge所穿著的「改良服裝」（reform dress）。這種服裝在一個世紀前將女性從緊身胸衣中解放，如今在Chiuri手中轉化為感性且流動的宣言。

不強調腰線、隨身體垂墜的和服廓形（Kimono Shapes），延伸至夾克與男女款大衣，展現行雲流水般的自在感。大量運用的黑白雙色，讓視覺回歸純粹，垂褶技法取代了支撐結構，僅憑布料的抓褶便雕琢出優雅曲線，創造出視覺的流動感。

身為皮草世家，Fendi此次將回收再利用（upcycled）的皮草處理得如羽翼般輕盈，甚至利用薄紗作為骨架，使傳統冬季厚重的素材完全輕量化。為了詮釋「慾望」，系列中隨處可見透視面料、高衩與深挖領口，甚至私密的內衣式短褲，更為服裝注入一股既純真又充滿慾望感的視覺張力。

靈感來自拉格斐時期的「迷宮」圖樣（Labyrinth toile），錯綜複雜的幾何線條被運用在皮革紋理上，描畫於白色羊cashmere大衣上，象徵著創作過程的迂迴與美妙。綴有精緻皮草鑲邊的跟鞋，呼應了整體系列的輕盈感；受到羅馬梵蒂岡背景的啟發，配件與剪裁中隱約透出教士服般的莊重感，如帶有寬大緞面袖口的聖職者長袖，與大膽的蕾絲透視形成張力。

好萊塢女星莎拉潔西卡帕克出席FENDI 2026-27秋冬高級訂製系列大秀。圖／FENDI提供 Monica Bellucci出席FENDI 2026-27秋冬高級訂製系列大秀。圖／FENDI提供 品牌代言人唐嫣出席FENDI 2026-27秋冬高級訂製系列大秀。圖／FENDI提供 日本女星柴崎幸出席FENDI 2026-27秋冬高級訂製系列大秀。圖／FENDI提供 好萊塢女星潔西卡艾芭出席FENDI 2026-27秋冬高級訂製系列大秀。圖／FENDI提供

通透透視的蕾絲薄紗形成私密感與張力。圖／FENDI提供

皮草化為羽翼般的輕盈存在。圖／FENDI提供

無需緊身胸衣，僅憑垂褶技法便能雕琢身體的長洋裝。圖／FENDI提供

和服廓形延伸至夾克和男女款大衣。圖／FENDI提供

Fendi此次將皮草處理得如羽翼般輕盈。圖／FENDI提供

皮草處理得如羽翼般輕盈。圖／FENDI提供

透視面料與蕾絲，為系列注入一股既純真又充滿慾望感的視覺張力。圖／FENDI提供

和服廓形延伸至夾克和男女款大衣。圖／FENDI提供

配件與剪裁中隱約透出教士服般的莊重感。圖／FENDI提供

綴有精緻皮草鑲邊的跟鞋，呼應了整體系列的輕盈感。圖／FENDI提供

和服廓形延伸至夾克和男女款大衣。圖／FENDI提供

充滿藝術感的黑白條紋雪紡卡夫坦長裙為大秀揭開序幕。圖／FENDI提供

帶有寬大緞面袖口的聖職者長袖，與大膽的蕾絲透視形成張力。圖／FENDI提供

Fendi此次將回收再利用的皮草處理得如羽翼般輕盈。圖／FENDI提供