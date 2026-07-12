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26秋冬高訂周／潔西卡艾芭、唐嫣隨Fendi回歸羅馬 用減法重塑著裝自由

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI 2026-27秋冬高級訂製系列大秀是創意總監Maria Grazia Chiuri為FENDI打造的首個高級訂製系列。圖／FENDI提供
FENDI 2026-27秋冬高級訂製系列大秀是創意總監Maria Grazia Chiuri為FENDI打造的首個高級訂製系列。圖／FENDI提供

羅馬國立現代與當代藝術美術館（GNAMC）眾多星光如品牌代言人唐嫣、好萊塢女星莎拉潔西卡帕克（Sarah Jessica Parker）、潔西卡艾芭（Jessica Alba）、柴崎幸、與莫妮卡貝魯奇（Monica Bellucci）等人的陪伴下，創意總監Maria Grazia Chiuri發表了她入主Fendi後的首個高級訂製系列，彷彿她回歸家鄉的文化宣示，透過「減法」哲學，重新定義了當代女性身體與服裝之間的親密關係。

GNAMC美術館正同步展出由Chiuri策劃的「Fendi / Karl Lagerfeld 1985」展覽，致敬拉格斐這位前任Fendi創意總監於1985年首次將時尚帶入美術館的開拓精神。秀場在大秀開始前，先首映了由義大利名導Valeria Golino執導的微電影「Love Monster」，穿著Fendi的情侶在博爾蓋塞別墅花園與美術館間遊走，捕捉了渴望結合、卻又想逃離的緊湊情緒，為整場秀奠定了神祕且充滿感官魅力的基調。

正如短片所點出，本季系列的圍繞主題「慾望」（Desire）而發展。Chiuri認為，身體本身就是由慾望構成的活生生實體，而時尚的本質便是對新意的永恆渴求。然而，不同於本季巴黎高訂週常見的極端束縛與緊身胸衣（corsets），Chiuri選擇了一條截然不同的道路：拒絕束縛，追求自由。

她採用了「減法」哲學來構築作品，將高級訂製服從傳統的重型架構中解放出來。對Chiuri而言，高訂不應只是陳列在美術館裡的靜態裝束，而是在身體移動時與之共舞的藝術。她試圖透過設計讓服裝成為情感與態度的流動表達，而非改變身形的枷鎖。

系列中可見Chiuri巧妙透過服裝連結Fendi的歷史與多種文化符號。開場造型是一襲黑白條紋雪紡卡夫坦長裙（caftan），讓人想起維也納分離派藝術家克林姆（Gustav Klimt）的繆思Emilie Flöge所穿著的「改良服裝」（reform dress）。這種服裝在一個世紀前將女性從緊身胸衣中解放，如今在Chiuri手中轉化為感性且流動的宣言。

不強調腰線、隨身體垂墜的和服廓形（Kimono Shapes），延伸至夾克與男女款大衣，展現行雲流水般的自在感。大量運用的黑白雙色，讓視覺回歸純粹，垂褶技法取代了支撐結構，僅憑布料的抓褶便雕琢出優雅曲線，創造出視覺的流動感。

身為皮草世家，Fendi此次將回收再利用（upcycled）的皮草處理得如羽翼般輕盈，甚至利用薄紗作為骨架，使傳統冬季厚重的素材完全輕量化。為了詮釋「慾望」，系列中隨處可見透視面料、高衩與深挖領口，甚至私密的內衣式短褲，更為服裝注入一股既純真又充滿慾望感的視覺張力。

靈感來自拉格斐時期的「迷宮」圖樣（Labyrinth toile），錯綜複雜的幾何線條被運用在皮革紋理上，描畫於白色羊cashmere大衣上，象徵著創作過程的迂迴與美妙。綴有精緻皮草鑲邊的跟鞋，呼應了整體系列的輕盈感；受到羅馬梵蒂岡背景的啟發，配件與剪裁中隱約透出教士服般的莊重感，如帶有寬大緞面袖口的聖職者長袖，與大膽的蕾絲透視形成張力。

好萊塢女星莎拉潔西卡帕克出席FENDI 2026-27秋冬高級訂製系列大秀。圖／FENDI提供
好萊塢女星莎拉潔西卡帕克出席FENDI 2026-27秋冬高級訂製系列大秀。圖／FENDI提供
Monica Bellucci出席FENDI 2026-27秋冬高級訂製系列大秀。圖／FENDI提供
Monica Bellucci出席FENDI 2026-27秋冬高級訂製系列大秀。圖／FENDI提供
品牌代言人唐嫣出席FENDI 2026-27秋冬高級訂製系列大秀。圖／FENDI提供
品牌代言人唐嫣出席FENDI 2026-27秋冬高級訂製系列大秀。圖／FENDI提供
日本女星柴崎幸出席FENDI 2026-27秋冬高級訂製系列大秀。圖／FENDI提供
日本女星柴崎幸出席FENDI 2026-27秋冬高級訂製系列大秀。圖／FENDI提供
好萊塢女星潔西卡艾芭出席FENDI 2026-27秋冬高級訂製系列大秀。圖／FENDI提供
好萊塢女星潔西卡艾芭出席FENDI 2026-27秋冬高級訂製系列大秀。圖／FENDI提供

通透透視的蕾絲薄紗形成私密感與張力。圖／FENDI提供
通透透視的蕾絲薄紗形成私密感與張力。圖／FENDI提供

皮草化為羽翼般的輕盈存在。圖／FENDI提供
皮草化為羽翼般的輕盈存在。圖／FENDI提供

無需緊身胸衣，僅憑垂褶技法便能雕琢身體的長洋裝。圖／FENDI提供
無需緊身胸衣，僅憑垂褶技法便能雕琢身體的長洋裝。圖／FENDI提供

和服廓形延伸至夾克和男女款大衣。圖／FENDI提供
和服廓形延伸至夾克和男女款大衣。圖／FENDI提供

Fendi此次將皮草處理得如羽翼般輕盈。圖／FENDI提供
Fendi此次將皮草處理得如羽翼般輕盈。圖／FENDI提供

皮草處理得如羽翼般輕盈。圖／FENDI提供
皮草處理得如羽翼般輕盈。圖／FENDI提供

透視面料與蕾絲，為系列注入一股既純真又充滿慾望感的視覺張力。圖／FENDI提供
透視面料與蕾絲，為系列注入一股既純真又充滿慾望感的視覺張力。圖／FENDI提供

和服廓形延伸至夾克和男女款大衣。圖／FENDI提供
和服廓形延伸至夾克和男女款大衣。圖／FENDI提供

配件與剪裁中隱約透出教士服般的莊重感。圖／FENDI提供
配件與剪裁中隱約透出教士服般的莊重感。圖／FENDI提供

綴有精緻皮草鑲邊的跟鞋，呼應了整體系列的輕盈感。圖／FENDI提供
綴有精緻皮草鑲邊的跟鞋，呼應了整體系列的輕盈感。圖／FENDI提供

和服廓形延伸至夾克和男女款大衣。圖／FENDI提供
和服廓形延伸至夾克和男女款大衣。圖／FENDI提供

充滿藝術感的黑白條紋雪紡卡夫坦長裙為大秀揭開序幕。圖／FENDI提供
充滿藝術感的黑白條紋雪紡卡夫坦長裙為大秀揭開序幕。圖／FENDI提供

帶有寬大緞面袖口的聖職者長袖，與大膽的蕾絲透視形成張力。圖／FENDI提供
帶有寬大緞面袖口的聖職者長袖，與大膽的蕾絲透視形成張力。圖／FENDI提供

Fendi此次將回收再利用的皮草處理得如羽翼般輕盈。圖／FENDI提供
Fendi此次將回收再利用的皮草處理得如羽翼般輕盈。圖／FENDI提供

皮草配件也以輕盈的技法製作。圖／FENDI提供
皮草配件也以輕盈的技法製作。圖／FENDI提供

唐嫣 潔西卡艾芭 羅馬

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