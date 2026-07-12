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星宇航空空山銀首航東京！張國煒親自執飛 空山基親筆簽名落款

中央社／ 台北12日電
星宇航空空山銀藝術機12日首航東京，由董事長張國煒（左）親自執飛，張國煒也邀請日本藝術家空山基（右）於機艙內簽名落款。圖／星宇航空提供（中央社）
星宇航空空山銀藝術機12日首航東京，由董事長張國煒（左）親自執飛，張國煒也邀請日本藝術家空山基（右）於機艙內簽名落款。圖／星宇航空提供（中央社）

星宇航空推出的藝術機空山銀今天首航日本東京，由星宇航空董事長張國煒親自執飛，抵達東京後張國煒也請藝術家空山基親筆簽名落款。

星宇航空與日本藝術家空山基合作，推出STARLUXAIRSORAYAMA 藝術計劃，以星宇航空A350-1000旗艦機型推出一金一銀藝術機，機上配置4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙及270席經濟艙，共350個座位。

其中「空山銀」（B-58553）今天首航東京，首航航班由星宇航空董事長張國煒親自執飛，空山基今天則赴成田機場見證作品飛上天空的身影。

星宇航空今天發布新聞稿表示，今天在東京成田國際機場62號候機室舉辦啟航活動，現場除搶先展示主題航班備品，也設置多處主題拍照裝置供旅客互動拍攝及打卡留念，並發放首航限定紀念贈禮，包括藝術機首航專屬飄帶、紀念閃卡及AIRSORAYAMA限定提袋。

星宇航空說，預計自10月1日起，AIRSORAYAMA主題航班正式定期飛航東京、鳳凰城及布拉格等航線。

星宇航空表示，張國煒邀請空山基於機艙內親筆簽名落款，為這件飛行中的藝術作品留下藝術家本人的正式印記。

星宇航空說，這次聯名機身以空山基標誌性的「未來機械美學」為核心設計語彙，透過金屬光澤、流線輪廓與液態金屬質感，展現強烈且極具辨識度的視覺風格，讓A350-1000飛機化身翱翔天際的藝術作品。

東京 星宇航空 張國煒

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