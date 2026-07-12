以馬之名！愛馬仕高級珠寶探索與身體對話的詩意景致
由愛馬仕（Hermès）珠寶創意總監Pierre Hardy操刀，兩年發表一次的高級珠寶系列今年邁入第9篇章─《INTO THE HORSESCAPE》全系列共90件作品，是歷年來是規模最大的一次。系列涵蓋14個子題全都以馬為核心，但駿馬幾乎從未現身，卻貫穿了每一件作品
超現實迷宮隱喻馬的意象
「Horsescape」是由「Horse(馬)」與「Landscape(地景)」創新組合字，可以理解成由馬及其相關馬術文化和用具所建構的景致。馬，當然是主角，但Pierre Hardy以一種嶄新的視角演繹，透過近乎隱喻的方式讓我們感受其魅力。
最大的隱喻，就藏在發表現場。走進巴黎裝飾藝術博物館，只見巨型白色雕塑如岩石峭壁四處矗立，這座由英國場景設計師Shona Heath打造的超現實迷宮，將馬、馬具或西部曠野的植物，全部放大成巨型雕塑。在這個難以一眼看穿的空間裡，我們是騎士也像是馬兒一樣憑著感官穿梭其中，探索藏於巨型雕塑中，尺寸相形微細精巧的高級珠寶。
空間感與大小錯置的效果，不僅帶來觀展樂趣，也悄然開啟《INTO THE HORSESCAPE》高級珠寶系列中物件與身體、功能與藝術美學的多重對話。
昇華功能物件為佩戴藝術
新作中僅有兩個子系列可以看到馬的具象造型，其他皆透過視覺聯想感受意象。其中最讓人想收藏的莫過Sellette手環，其靈感源自收藏於巴黎福寶大道總店珍品櫃中的18世紀迷你馬鞍，不僅等比例縮小成適合手腕的尺寸，並採用緞面拉絲鈦金屬覆飾黑色陶瓷，呈現皮革經年累月的獨特色澤。
以糖塔蛋面切割寶石巧妙演繹馬蹬的Étriers系列、馬銜圖騰交織排列的Étreintes、使用緞面拋光黑玉和長方形切割鑽石詮釋馬蹄力量感的Centaure系列。此外，Clou de Forge Lumière系列放大了固定馬蹄鐵的金屬釘，營造氣勢萬千；Chevauchée系列則運用多種金質鏈帶以及豐富寶石，刻畫騎士騎行時使用的馬靴、牛仔帽、波洛領帶等配飾。Cavale系列更採用錯視（trompe l'œil）設計手法，以漸層顏色的鑽石與尖晶石，巧妙演繹馬具皮帶的起伏線條與層次色澤。
Pierre Hardy打破視覺慣性，透過尺寸的放大或縮小、線條的層疊重複或扭轉重現、不對稱的曲線，再以獨到的寶石鑲嵌方式和精湛工藝，將我們習以為常的馬術功能性物件，昇華為線條比例和諧，輪廓優雅簡潔並隨身體律動的珠寶作品，也讓馬的意象無所不在。
珠寶與身體的對話
「珠寶不僅是精美臻品，它可以傳遞訊息：愛、力量、聯繫，有時甚至是忠誠。更多時候，它是自己與自己，或是兩個人之間的秘密對話」Pierre Hardy看待珠寶與身體的關係，完美體現於Hermès Apparat系列的穿戴式珠寶（Body Jewelry），透過精緻鉸接結構（emmaillement），將靈感源自遮蓋馬首和馬頸的服飾，轉化為與身體極致貼合的珠寶。
致敬愛馬仕首個高級珠寶系列的Fouet Double Tour，重現經典的馬鞭造型，新作採用人字形鑲嵌底座並運用不同切割寶石，讓人聯想到皮革的編織紋理；Lasso Disco系列則以傾斜排列鑲嵌的長方形切割鑽石，勾勒出套索纏繞扭轉結構和繩索的張力，這兩款強調物件原本柔韌線條的作品，以截然不同的工藝手法，帶來同樣柔軟服貼的效果，並都以不對稱之美，賦予整體活力與律動感。
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