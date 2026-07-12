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以馬之名！愛馬仕高級珠寶探索與身體對話的詩意景致

聯合報／ 特派記者陳若齡／巴黎採訪即時報導
Attelage d’or頸鍊，白K金鑲嵌明亮式和長方形鑽石、橢圓形主鑽重3克拉。圖／愛馬仕提供
Attelage d’or頸鍊，白K金鑲嵌明亮式和長方形鑽石、橢圓形主鑽重3克拉。圖／愛馬仕提供

愛馬仕Hermès珠寶創意總監Pierre Hardy操刀，兩年發表一次的高級珠寶系列今年邁入第9篇章─《INTO THE HORSESCAPE》全系列共90件作品，是歷年來是規模最大的一次。系列涵蓋14個子題全都以馬為核心，但駿馬幾乎從未現身，卻貫穿了每一件作品

超現實迷宮隱喻馬的意象

「Horsescape」是由「Horse(馬)」與「Landscape(地景)」創新組合字，可以理解成由馬及其相關馬術文化和用具所建構的景致。馬，當然是主角，但Pierre Hardy以一種嶄新的視角演繹，透過近乎隱喻的方式讓我們感受其魅力。

最大的隱喻，就藏在發表現場。走進巴黎裝飾藝術博物館，只見巨型白色雕塑如岩石峭壁四處矗立，這座由英國場景設計師Shona Heath打造的超現實迷宮，將馬、馬具或西部曠野的植物，全部放大成巨型雕塑。在這個難以一眼看穿的空間裡，我們是騎士也像是馬兒一樣憑著感官穿梭其中，探索藏於巨型雕塑中，尺寸相形微細精巧的高級珠寶。

空間感與大小錯置的效果，不僅帶來觀展樂趣，也悄然開啟《INTO THE HORSESCAPE》高級珠寶系列中物件與身體、功能與藝術美學的多重對話。

昇華功能物件為佩戴藝術

新作中僅有兩個子系列可以看到馬的具象造型，其他皆透過視覺聯想感受意象。其中最讓人想收藏的莫過Sellette手環，其靈感源自收藏於巴黎福寶大道總店珍品櫃中的18世紀迷你馬鞍，不僅等比例縮小成適合手腕的尺寸，並採用緞面拉絲鈦金屬覆飾黑色陶瓷，呈現皮革經年累月的獨特色澤。

以糖塔蛋面切割寶石巧妙演繹馬蹬的Étriers系列、馬銜圖騰交織排列的Étreintes、使用緞面拋光黑玉和長方形切割鑽石詮釋馬蹄力量感的Centaure系列。此外，Clou de Forge Lumière系列放大了固定馬蹄鐵的金屬釘，營造氣勢萬千；Chevauchée系列則運用多種金質鏈帶以及豐富寶石，刻畫騎士騎行時使用的馬靴、牛仔帽、波洛領帶等配飾。Cavale系列更採用錯視（trompe l'œil）設計手法，以漸層顏色的鑽石與尖晶石，巧妙演繹馬具皮帶的起伏線條與層次色澤。

Pierre Hardy打破視覺慣性，透過尺寸的放大或縮小、線條的層疊重複或扭轉重現、不對稱的曲線，再以獨到的寶石鑲嵌方式和精湛工藝，將我們習以為常的馬術功能性物件，昇華為線條比例和諧，輪廓優雅簡潔並隨身體律動的珠寶作品，也讓馬的意象無所不在。

 珠寶與身體的對話

「珠寶不僅是精美臻品，它可以傳遞訊息：愛、力量、聯繫，有時甚至是忠誠。更多時候，它是自己與自己，或是兩個人之間的秘密對話」Pierre Hardy看待珠寶與身體的關係，完美體現於Hermès Apparat系列的穿戴式珠寶（Body Jewelry），透過精緻鉸接結構（emmaillement），將靈感源自遮蓋馬首和馬頸的服飾，轉化為與身體極致貼合的珠寶。

致敬愛馬仕首個高級珠寶系列的Fouet Double Tour，重現經典的馬鞭造型，新作採用人字形鑲嵌底座並運用不同切割寶石，讓人聯想到皮革的編織紋理；Lasso Disco系列則以傾斜排列鑲嵌的長方形切割鑽石，勾勒出套索纏繞扭轉結構和繩索的張力，這兩款強調物件原本柔韌線條的作品，以截然不同的工藝手法，帶來同樣柔軟服貼的效果，並都以不對稱之美，賦予整體活力與律動感。

Fouet Double Tour系列戒指，白K金鑲嵌白鑽、明亮式切割主鑽重1克拉。圖／愛馬仕提供
Fouet Double Tour系列戒指，白K金鑲嵌白鑽、明亮式切割主鑽重1克拉。圖／愛馬仕提供

Fouet Double Tour系列項鍊，致敬第一篇章的經典馬鞭設計。圖／陳若齡攝影
Fouet Double Tour系列項鍊，致敬第一篇章的經典馬鞭設計。圖／陳若齡攝影

Sellette手環，黃K金、白K金、白鑽和緞面拉絲鈦金屬，覆飾黑色陶瓷。圖／愛馬仕提供
Sellette手環，黃K金、白K金、白鑽和緞面拉絲鈦金屬，覆飾黑色陶瓷。圖／愛馬仕提供

Hermès Apparat系列戒指，玫瑰金、黑玉、白K金鑲嵌白鑽與2顆褐色鑽石。圖／愛馬仕提供
Hermès Apparat系列戒指，玫瑰金、黑玉、白K金鑲嵌白鑽與2顆褐色鑽石。圖／愛馬仕提供

Chevauchée項鍊，玫瑰金鑲嵌白鑽、蛋面切割煙晶、粉褐色碧璽，橢圓形主鑽重1克拉。圖／愛馬仕提供
Chevauchée項鍊，玫瑰金鑲嵌白鑽、蛋面切割煙晶、粉褐色碧璽，橢圓形主鑽重1克拉。圖／愛馬仕提供

Chevauchée項鍊，玫瑰金鑲嵌白鑽、蛋面切割煙晶、粉褐色碧璽，橢圓形主鑽重1克拉。圖／愛馬仕提供
Chevauchée項鍊，玫瑰金鑲嵌白鑽、蛋面切割煙晶、粉褐色碧璽，橢圓形主鑽重1克拉。圖／愛馬仕提供

Étreintes系列寬版手環白K金鑲嵌鑽石；耳環白K金鑲嵌鑽石與水滴形祖母綠。圖／愛馬仕提供
Étreintes系列寬版手環白K金鑲嵌鑽石；耳環白K金鑲嵌鑽石與水滴形祖母綠。圖／愛馬仕提供

Clou de Forge Lumière項鍊，白K金鑲嵌白鑽與5顆梨形切割白鑽，主鑽重4.08克拉。圖／愛馬仕提供
Clou de Forge Lumière項鍊，白K金鑲嵌白鑽與5顆梨形切割白鑽，主鑽重4.08克拉。圖／愛馬仕提供

Étriers項鍊，黃K金鑲嵌白色與褐色鑽石、糖塔蛋面切割煙晶、黑玉、奶油色及巧克力色月光石。圖／愛馬仕提供
Étriers項鍊，黃K金鑲嵌白色與褐色鑽石、糖塔蛋面切割煙晶、黑玉、奶油色及巧克力色月光石。圖／愛馬仕提供

Étreintes系列項鍊，玫瑰金鑲嵌白鑽及褐色鑽石、3顆蛋面切割粉褐色碧璽。圖／愛馬仕提供
Étreintes系列項鍊，玫瑰金鑲嵌白鑽及褐色鑽石、3顆蛋面切割粉褐色碧璽。圖／愛馬仕提供

Hermès Apparat系列穿戴式珠寶，玫瑰金鑲嵌白鑽。圖／愛馬仕提供
Hermès Apparat系列穿戴式珠寶，玫瑰金鑲嵌白鑽。圖／愛馬仕提供

Sellette手環，黃K金、白K金、白鑽和緞面拉絲鈦金屬，覆飾黑色陶瓷。圖／愛馬仕提供
Sellette手環，黃K金、白K金、白鑽和緞面拉絲鈦金屬，覆飾黑色陶瓷。圖／愛馬仕提供

Cavale系列項鍊，採用精緻鉸接結構和錯視設計，讓平面項鍊立體且柔軟。圖／愛馬仕提供
Cavale系列項鍊，採用精緻鉸接結構和錯視設計，讓平面項鍊立體且柔軟。圖／愛馬仕提供

愛馬仕打造超現實場景發表最新《INTO THE HORSESCAPE》高級珠寶系列。圖／陳若齡攝影
愛馬仕打造超現實場景發表最新《INTO THE HORSESCAPE》高級珠寶系列。圖／陳若齡攝影

Centaure系列雙指戒，玫瑰金鑲嵌褐色與白色鑽石、長方形白鑽與黑玉。圖／愛馬仕提供
Centaure系列雙指戒，玫瑰金鑲嵌褐色與白色鑽石、長方形白鑽與黑玉。圖／愛馬仕提供

Clou de Forge Lumière項鍊，白K金鑲嵌白鑽與5顆梨形切割白鑽，主鑽重4.08克拉。圖／愛馬仕提供
Clou de Forge Lumière項鍊，白K金鑲嵌白鑽與5顆梨形切割白鑽，主鑽重4.08克拉。圖／愛馬仕提供

Galop Hermès手環，此次少數描繪出駿馬輪廓的作品之一，白K金鑲嵌白鑽與褐色鑽石。圖／愛馬仕提供
Galop Hermès手環，此次少數描繪出駿馬輪廓的作品之一，白K金鑲嵌白鑽與褐色鑽石。圖／愛馬仕提供

Lasso Disco項鍊，白K金鑲嵌長方形切割白鑽。圖／愛馬仕提供
Lasso Disco項鍊，白K金鑲嵌長方形切割白鑽。圖／愛馬仕提供

Chevauchée系列胸針，描繪騎士使用的配飾，如牛仔帽和馬靴。圖／愛馬仕提供
Chevauchée系列胸針，描繪騎士使用的配飾，如牛仔帽和馬靴。圖／愛馬仕提供

珠寶 愛馬仕 Hermès

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